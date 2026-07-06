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Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

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Ma perché Donald Trump continua ad insultare l'Italia? La risposta è molto semplice

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di Alessandro Volpi*

 

L'ineffabile presidente della più grande democrazia del mondo, che fa allusioni sessuali persino ai figli, torna a irridere la presidente del Consiglio italiana, la patriottica Giorgia Meloni.
 
Lo fa con un "meme" in cui esprime una pessima ironia sulle molestie che la leader di Fratelli d'Italia gli infligge.
 
Ma come è possibile che la più grande amica degli Stati Uniti sia diventata la principale destinataria dei principali insulti di Donald Trump?
 
Per rispondere a questa domanda è necessario richiamare la più volte citata dipendenza dell'Italia dagli Stati Uniti che Giorgia Meloni ha accuratamente coltivato.
 
L'ultima prova è proprio il regalo fatto ai grandi fondi Usa del Tfr degli italiani e delle italiane che acuirà ulteriormente il collegamento direttissimo fra le sorti delle Borse Usa e i risparmi delle famiglie italiane.
 
In merito a ciò vorrei richiamare un solo dato costituito dal fatto che, ogni anno, 1000 miliardi di euro di risparmi italiani vanno in direzione delle Borse Usa.
 
Ecco come.
 
1. Risparmio Gestito (Fondi Comuni ed ETF): ~650 miliardi €
 
È la voce più corposa. Gli italiani detengono circa 2.300 miliardi di euro in prodotti di risparmio gestito.
 
Perché è così alta? La maggior parte dei fondi azionari "globali" ha un'esposizione agli USA superiore al 60%. Solo nei fondi azionari e bilanciati, la quota americana pesa per oltre 500 miliardi.
 
A questi si aggiungono circa 150 miliardi investiti in obbligazioni societarie (Corporate Bond) americane tramite fondi obbligazionari.
 
 
2. Assicurazioni (Ramo Vita): ~150-180 miliardi €
 
Le compagnie assicurative italiane gestiscono oltre 800 miliardi di euro.
 
Sebbene siano molto concentrate sui titoli di Stato italiani (BTP), negli ultimi anni hanno spostato quote crescenti verso il mercato USA (soprattutto obbligazioni di grandi aziende come Microsoft, JPMorgan, ecc.) per diversificare il rischio e cercare rendimenti più alti rispetto ai titoli europei.
 
 
3. Investimenti Diretti delle Famiglie: ~100-150 miliardi €
 
Questa cifra riguarda i titoli (azioni e obbligazioni) comprati direttamente dai cittadini tramite il proprio "deposito titoli" in banca o piattaforme di trading.
Azioni: Si stima che circa 70-80 miliardi siano investiti direttamente in grandi titoli tecnologici (i "Magnifici 7") o in ETF quotati che replicano l'S&P 500 o il Nasdaq.
 
Obbligazioni: I Treasury (titoli di stato USA) in mano a privati italiani sono cresciuti molto nell'ultimo biennio a causa dei tassi di interesse competitivi rispetto ai BTP.
 
 
4. Fondi Pensione e Casse di Previdenza: ~55-60 miliardi €
 
Come analizzato precedentemente:
Circa 28-30 miliardi sono in azioni USA.
Circa 25-30 miliardi sono in obbligazioni e altri strumenti finanziari americani.
 
Dunque, il sistema che il neoliberalismo finanziario ha costruito rende i titoli Usa i veri artefici delle fortune di una vasta parte della popolazione italiana e misure come il potenziamento dei fondi pensione privati, delle polizze sanitarie private, delle varie tipologie di polizze "obbligatorie", agevolate da sgravi fiscali, sono funzionali ad alimentare tale dipendenza.
 
Bisogna aggiungere che i fondi pensione italiani investono gran parte dell'azionario e dell'obbligazionario anche in società quotate a Milano, dove poco meno del 40% della capitalizzazione complessiva è in mano a fondi Usa, o quotate nelle Borse europee dove la percentuale dei fondi Usa è analoga.
 
Dunque, Trump è un personaggio sgradevole che dice cose che altri presidenti non avrebbero detto, ma la sua disinvoltura nel maltrattare Giorgia Meloni è sostenuta dalla dipendenza italiana da un sistema in cui le pensioni e i portafogli di moltissimi risparmiatori sono finiti, spesso loro malgrado, negli Stati Uniti e dipendono dalle sorti del dollaro, dai rendimenti di Wall Street e dalle bizze di Trump ben oltre ogni immaginazione.
 
Per questo il comicissimo governo italiano sostiene, di fronte a queste contumelie, di dover glissare in nome della saggezza della realpolitik. Andiamo a Villa Taverna, mangiamo gli Hamburger, portiamo le famiglie e poi andiamo ad Ankara ad omaggiare il nostro padrone con il quale, al momento, abbiamo commesse di armi da acquistare presso società Usa per circa 25 miliardi.
 
Viva l'Italia.
 
*Post Facebook del 6 luglio 2026

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