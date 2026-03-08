Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Attacco degli Emirati Arabi a un impianto iraniano? Abu Dhabi smentisce

2000
Attacco degli Emirati Arabi a un impianto iraniano? Abu Dhabi smentisce

 

 

di Francesco Fustaneo

 

Anche l’attuale conflitto voluto da USA e Israele viene raccontato  attraverso notizie non verificate e fonti anonime. Nelle ultime ore, diverse testate giornalistiche internazionali hanno rilanciato la notizia, basata su fonti israeliane, di un presunto attacco degli Emirati Arabi Uniti contro un impianto di desalinizzazione iraniano.

A fare chiarezza è stato un alto funzionario degli Emirati Arabi Uniti che, in una dichiarazione esclusiva al Jerusalem Post nella giornata di domenica, ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento del Paese in un attacco contro un impianto civile iraniano. Stando a quanto riportato dal funzionario, gli Emirati Arabi Uniti non avrebbero colpito un obiettivo civile per innescare un conflitto, ma l'ipotesi stessa viene definita come infondata, parlando piuttosto di un possibile obiettivo militare.

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-889231

La ricostruzione di un'azione offensiva emiratina cozzava già con i precedenti  comunicati ufficiali emanati finora dalle autorità degli EAU.

Come riportato da fonti istituzionali e ripreso da varie piattaforme, incluso un post su Binance Square del 7 marzo 2026, il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti aveva annunciato che i suoi sistemi di difesa aerea avevano intercettato con successo missili balistici, missili da crociera e droni provenienti dall'Iran.

"Le capacità di difesa degli EAU sono state messe alla prova poiché sono riusciti a sventare efficacemente queste minacce."

Questo è l'unico tipo di azione rivendicata ufficialmente ad oggi da Abu Dhabi: un'operazione puramente difensiva per proteggere il proprio spazio aereo e la sicurezza nazionale da un attacco esterno, in un contesto di "tensioni in corso nella regione". Non una parola, nei comunicati ufficiali, su attacchi preventivi o azioni di rappresaglia su suolo iraniano, tantomeno contro infrastrutture civili come un impianto di desalinizzazione.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei nuova guida suprema dell'Iran

IN AGGIORNAMENTO. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei nuova guida suprema dell'Iran

08 Marzo 2026 20:00
Miliardi, oro e minacce: il "Zelenskij furioso" scuote l'Europa

Miliardi, oro e minacce: il "Zelenskij furioso" scuote l'Europa

08 Marzo 2026 11:00
Minab, una settimana dopo: le evidenze che chiudono il cerchio

Minab, una settimana dopo: le evidenze che chiudono il cerchio

08 Marzo 2026 11:00
L’”ombrello" che si chiude quando piove

L’”ombrello" che si chiude quando piove

07 Marzo 2026 18:00
Gli Stati Uniti sono la minaccia più grande per la sicurezza dei loro alleati (di Michael Hudson)

Gli Stati Uniti sono la minaccia più grande per la sicurezza dei loro alleati (di Michael Hudson)

07 Marzo 2026 18:00
Scricchiola  la narrazione  di Baku: prove più chiare sull’origine azera dei droni di Nakhchivan

Scricchiola  la narrazione  di Baku: prove più chiare sull’origine azera dei droni di Nakhchivan

07 Marzo 2026 18:00
L'Ucraina vuole essere coinvolta nel conflitto contro l'Iran

L'Ucraina vuole essere coinvolta nel conflitto contro l'Iran

07 Marzo 2026 14:02
Le “Due Sessioni” di Pechino: la Cina punta su pianificazione e innovazione per guidare la crescita

Le “Due Sessioni” di Pechino: la Cina punta su pianificazione e innovazione per guidare la crescita

07 Marzo 2026 07:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei nuova guida suprema dell'Iran

113041
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

27434
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

26269
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

25620
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19577
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18721
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

17936
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15814
ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo di Fabrizio Verde A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

  • 07 Marzo 2026 21:31
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti