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BRICS: Anwar Ibrahim (Malesia) scommette sul blocco per archiviare l'egemonia economica occidentale

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BRICS: Anwar Ibrahim (Malesia) scommette sul blocco per archiviare l'egemonia economica occidentale

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Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha sottolineato le opportunità offerte dall'integrazione delle economie del blocco durante il vertice dei BRICS tenutosi in India, come riporta il quotidiano New Straits Times.

Tra questi vantaggi, il leader asiatico ha evidenziato la creazione di un ampio mercato integrato e nuove possibilità di diversificazione degli scambi commerciali.

Infine, evidenzia che tali vantaggi consentirebbero alle economie del blocco di ridurre la dipendenza dai tradizionali mercati occidentali e di promuovere "crescita economica e prosperità condivisa".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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