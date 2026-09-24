Caitlin Johnstone - DoorDash, perché il capitalismo punisce solo i poveri

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Caitlin Johnstone*

DoorDash ha raggiunto uno storico accordo da 131,5 milioni di dollari per risarcire i lavoratori di New York City per i salari che l'app di consegna di cibo ha sottratto loro negli ultimi quattro anni. A prima vista, potrebbe sembrare una grande vittoria per i più deboli, se non ci si pensa troppo.

Secondo quanto riportato da The Hill:

"In base all'accordo raggiunto con il Dipartimento per la Tutela dei Consumatori e dei Lavoratori (DCWP) della città, annunciato martedì dal sindaco di New York Zohran Mamdani (D) e dai funzionari comunali, DoorDash pagherà 115 milioni di dollari a oltre 260.000 lavoratori che non ha pagato affatto o ha pagato in ritardo. L'azienda di consegna di cibo pagherà inoltre più di 16 milioni di dollari in sanzioni civili e spese legali."

Quindi, tutto ciò che DoorDash deve fare è restituire il denaro rubato e pagare una frazione infinitesimale dei suoi 13,7 miliardi di dollari di fatturato annuo a titolo di sanzioni, e basta. Nessuno andrà in prigione. Nessuno è stato minacciato di reclusione. Non si è trattato nemmeno di un caso penale; è stata un'azione amministrativa di controllo da parte delle autorità di regolamentazione di New York. Il CEO miliardario di DoorDash, Tony Xu, è libero come un uccello.

Centoquindici milioni di dollari.

Cosa pensi che ti succederebbe se rubassi 115 milioni di dollari al tuo datore di lavoro?

Riuscite a immaginare che una cosa del genere non venga considerata un crimine? Riuscite a immaginare di dire "Ah ah, mi hai fregato! Restituisco i soldi. Non si può biasimare uno che ci prova!" e poi pagare una piccola multa e tornare alla propria vita come se niente fosse?

Certo che non puoi. Sai benissimo che verresti arrestato, ammanettato, processato per furto aggravato e passeresti molti anni dietro le sbarre.

Nel sistema capitalista è severamente illegale per i dipendenti rubare ai propri datori di lavoro, ma se i datori di lavoro rubano ai propri dipendenti non è nemmeno un reato. Non è nemmeno un reato minore. È perfettamente legale.

Il che è davvero inaccettabile, perché rubare ai lavoratori è ovviamente molto più abusivo e distruttivo che rubare alle multinazionali miliardarie. I ricchi dirigenti di un'app della gig economy non vedrebbero le loro vite minimamente influenzate da un dipendente che ruba alla loro azienda, mentre i lavoratori che faticano a pagare le bollette possono essere devastati anche dalla mancanza di pochi dollari nello stipendio.

Il furto da parte dei datori di lavoro ai danni dei dipendenti è palesemente peggiore del contrario, perché quando un datore di lavoro ruba a un dipendente, non gli ruba solo i soldi. Gli ruba il lavoro. Gli ruba il tempo, che è l'unica risorsa che non si può ricreare nella vita. Gli ruba frammenti della sua vita che altrimenti potrebbe trascorrere con i propri cari e dedicandosi ad attività appaganti. Gli ruba letteralmente la vita.

Eppure, è illegale solo per i dipendenti rubare ai propri datori di lavoro. I datori di lavoro che rubano ai dipendenti? È semplicemente business.

Questa palese disparità tra i diritti dei datori di lavoro e dei dipendenti esiste perché il capitalismo si basa sull'utilizzo del potere statale per proteggere gli interessi del capitale. I più ferventi sostenitori del nostro sistema attuale amano contrapporre il capitalismo al comunismo, affermando che quest'ultimo può essere imposto solo attraverso abusi eccessivi del potere statale, come se non vedessimo costantemente lo Stato opprimere la classe lavoratrice in ogni momento della nostra società. In pratica, la differenza più significativa tra uno stato socialista e uno capitalista risiede negli interessi che il potere statale intende proteggere.

Viviamo in una società stratificata in cui le persone che, con il loro sudore e la loro fatica, fanno effettivamente girare gli ingranaggi della civiltà sono legalmente inferiori agli intermediari parassiti che si intascano i profitti del loro lavoro. Questa non è giustizia, e questa non è uguaglianza, per quanto i propagandisti dell'impero capitalista si sforzino di indottrinarci a credere il contrario.

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(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/