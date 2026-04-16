CENTCOM rivela il numero di soldati statunitensi feriti nella guerra all'Iran

L'esercito degli Stati Uniti ha aggiornato il bilancio delle vittime derivanti dall'aggressione congiunta con il regime israeliano contro l'Iran.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito mercoledì che almeno 399 militari statunitensi sono rimasti feriti durante l'offensiva contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio e conclusasi con un cessate il fuoco di due settimane il 7 aprile.

Il portavoce del CENTCOM, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato che tre soldati statunitensi sono rimasti gravemente feriti nella massiccia rappresaglia iraniana contro le basi americane nella regione.

Il nuovo dato rappresenta un aumento di 51 unità rispetto al bilancio annunciato due settimane fa. Nel precedente aggiornamento, l'esercito statunitense aveva indicato che sei dei 348 militari coinvolti erano rimasti gravemente feriti durante l'offensiva contro l'Iran. Da allora, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti.

Hawkins ha aggiunto che circa 345 membri del personale sono tornati in servizio dopo aver ricevuto cure mediche.

Gli attacchi di rappresaglia iraniani hanno causato anche la morte di 13 militari statunitensi.