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Nuovo asse Mosca-Kabul: Russia e Talebani firmano un accordo di cooperazione militare

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Nuovo asse Mosca-Kabul: Russia e Talebani firmano un accordo di cooperazione militare

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La Russia e il governo afghano guidato dai talebani hanno raggiunto un accordo di cooperazione militare e tecnica, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Interfax il 27 maggio. 

L'accordo è stato concluso durante il Forum internazionale sulla sicurezza che si è tenuto a Mosca questa settimana.

Secondo quanto riportato dal corrispondente di Interfax, il ministro della Difesa talebano Mullah Mohammad Yaqoob ha avuto un colloquio con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu a margine dell'evento.

Durante l'incontro, Yaqoob ha affermato che il dialogo con la Russia è importante per l'amministrazione guidata dai talebani e che entrambe le parti stanno ampliando le proprie relazioni bilaterali.

Ha aggiunto che l'Afghanistan e la Russia condividono legami storici e che Kabul mira a mantenere e rafforzare tali relazioni.

Durante l'evento, Shoigu ha esortato i paesi occidentali a sbloccare i beni congelati dell'Afghanistan e ad assumersi la responsabilità della ricostruzione del paese.

"Siamo convinti che i paesi occidentali debbano sbloccare i beni afghani congelati, riconoscere pienamente la propria responsabilità per i 20 anni di presenza in Afghanistan e assumersi l'intero onere della ricostruzione del paese nel periodo post-conflitto", ha affermato Shoigu.

Il giorno successivo, il 28 maggio, il viceministro della Difesa russo Vasily Osmakov ha incontrato Yaqoob a Mosca per discutere di sicurezza regionale e di una potenziale cooperazione militare bilaterale.

Secondo il ministero, le due parti hanno affrontato le questioni di sicurezza nell'Asia centrale e meridionale, nonché le prospettive di cooperazione tra le rispettive forze armate, comprese le aree di collaborazione militare.

La Russia è stata la prima a riconoscere lo stato guidato dai talebani che ha assunto il controllo dell'Afghanistan nel 2021. Il riconoscimento è avvenuto nel luglio 2025. 

Le truppe statunitensi hanno avviato un ritiro frettoloso e caotico dall'Afghanistan dopo la vittoria dei talebani nel 2021 e la successiva presa del potere nel paese. 

L' esercito statunitense ha abbandonato sul posto grandi quantità di equipaggiamento. Un'indagine interna del Dipartimento di Stato del 2023 ha attribuito la caotica evacuazione a una scarsa pianificazione.

Da allora, al Paese è rimasto precluso l'accesso a circa 9 miliardi di dollari di beni afghani congelati. 

Washington controlla la stragrande maggioranza di questi fondi tramite la Federal Reserve Bank di New York. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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