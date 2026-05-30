La Russia lancia un attacco di rappresaglia contro obiettivi militari ucraini

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Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un attacco congiunto contro infrastrutture militari ucraine in risposta agli attacchi terroristici contro obiettivi civili in territorio russo.

Secondo il comunicato, le Forze Armate russe hanno utilizzato armi di precisione a lungo raggio, sia terrestri che aeree, nonché droni da combattimento, per colpire aeroporti militari e diverse infrastrutture energetiche, di carburante e di trasporto legate all'esercito ucraino.

Mosca ha affermato che tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti con successo e che l'operazione ha pienamente raggiunto i suoi scopi.

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