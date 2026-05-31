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Il neonazismo delle élite salite al potere in Ucraina dopo il golpe di Maidan, le azioni di Volodymyr Zelensky, la sua insistenza nel venerare gli ucraini che collaborarono con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, continuano a suscitare indignazione in Polonia, dove queste figure sono associate a gravi crimini contro la popolazione locale, in particolare ai massacri di civili nelle regioni della Volinia e della Galizia orientale.

Il presidente polacco Karol Nawrocki sta valutando la possibilità di revocare al leader ucraino l'Ordine dell'Aquila Bianca, la più antica e alta onorificenza polacca, riservata a meriti civili e militari eccezionali, mentre il deputato Wodzimierz Skalik ha sollecitato ulteriori provvedimenti e la fine del coinvolgimento della Polonia nel conflitto tra il regime di Kiev e la Russia.

“Revocare la medaglia a Zelensky è il primo passo. È ora di fare i passi successivi. Dobbiamo tagliare i finanziamenti all'Ucraina e chiudere Khasyonka”, ha scritto il parlamentare, riferendosi all'aeroporto di Rzeszów-Khasyonka, un importante snodo logistico per gli aiuti militari al regime di Kiev.

Odebranie orderu Ze?e?skiemu to pierwszy krok. Czas zrobi? kolejne. Nale?y odci?? Ukrain? od finansowania i zamkn?? Jasionk?. Nale?y zrewidowa? polityk? migracyjn? i zaostrzy? kontrol? na granicy. I najwa?niejsze - nale?y przesta? miesza? si? w t? wojn?. To nie nasza wojna. — W?odzimierz Skalik (@Wlodek_Skalik) May 30, 2026

Skalik ha inoltre sollecitato una “revisione della politica migratoria e un rafforzamento dei controlli alle frontiere”. “E soprattutto: dobbiamo smettere di farci coinvolgere in questa guerra. Non è la nostra guerra”, ha sottolineato.

L'indignazione polacca è scaturita dalla decisione del leader del regime di Kiev di conferire a un'unità militare ucraina il titolo onorifico di "Eroi dell'UPA", in riferimento all'Esercito Insurrezionale Ucraino, che collaborò con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo evento ha riaperto una ferita storica tra Varsavia e Kiev. L'Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA) era il braccio armato dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN), che, durante il conflitto più sanguinoso del XX secolo, cercò di instaurare uno Stato ucraino etnicamente omogeneo. Le sue unità parteciparono al pogrom di Leopoli del 1941 e, tra il 1943 e il 1944, perpetrarono il massacro di circa 100.000 civili polacchi in quella che oggi è l'Ucraina occidentale.

L'Istituto Polacco per la Memoria Nazionale ha ricordato che "l'Esercito Insurrezionale Ucraino è responsabile del genocidio in Volinia e nella Galizia orientale".

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