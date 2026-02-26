Colloqui Iran-USA. Teheran: “svolto uno dei nostri cicli di negoziati più seri e lunghi”

I negoziatori di Iran e Stati Uniti hanno concluso il terzo round di colloqui indiretti sul nucleare a Ginevra, in Svizzera. I colloqui dovrebbero riprendere a Vienna, in Austria, lunedì, secondo quanto comunicato da Teheran.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è dichiarato "vicino" agli Stati Uniti su molte questioni e entrambe le parti sono "più serie" rispetto al passato nel raggiungere un accordo.

Ecco cosa ha detto Araghchi ai giornalisti dopo la conclusione dei colloqui a Ginevra oggi:

"Oggi posso dire che si è svolto uno dei nostri cicli di negoziati più seri e lunghi. L'incontro è durato circa quattro ore al mattino e due ore al pomeriggio.

"Questi colloqui si sono svolti indirettamente e con la mediazione del Ministro degli Esteri omanita, e in alcuni passaggi anche [il direttore dell'AIEA Mariano] Grossi ha trasmesso i colloqui tra le due parti. La sua presenza è stata utile dal punto di vista tecnico. Anche il Ministro degli Esteri omanita ha svolto un ruolo attivo, come in passato.

“Nel complesso, durante queste lunghe e intense ore, sono stati compiuti buoni progressi e abbiamo avviato un serio esame degli elementi di un accordo, sia nel campo nucleare che in quello delle sanzioni.

"Su alcune questioni, l'intesa è molto vicina. Certo, ci sono ancora divergenze di opinione, il che è naturale, ma rispetto al passato, entrambe le parti sono più determinate a raggiungere una soluzione negoziata.

"È stato concordato che, a partire da lunedì, i team tecnici di Vienna e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica inizieranno le revisioni tecniche degli esperti per inquadrare alcune questioni tecniche in un quadro specifico e poi adattarle alle richieste e alle considerazioni politiche di entrambe le parti.

“È stato anche deciso che il prossimo round di negoziati si terrà nel prossimo futuro, probabilmente tra meno di una settimana.”

Non ci sono stati commenti immediati da parte dell'amministrazione Trump dopo la conclusione dei colloqui a Ginevra.

Ciò segue uno schema familiare emerso nei precedenti cicli di discussioni.

