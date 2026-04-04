L’escalation militare in Medio Oriente sta producendo effetti immediati e profondi sul sistema energetico globale, trasformando la guerra in una crisi economica potenzialmente sistemica. I segnali arrivano con chiarezza dai mercati: il petrolio non è più soltanto volatile, ma sta entrando in una fase di tensione strutturale. Secondo Kiril Dmitriev, il prezzo del greggio è ormai fuori controllo. Il Brent fisico ha già raggiunto i 141 dollari al barile, un livello che non si registrava dalla crisi del 2008, e potrebbe superare a breve quota 150. Il dato più significativo non è solo il prezzo in sé, ma la dinamica: il petrolio “reale”, quello effettivamente consegnato, sta trascinando verso l’alto anche il mercato finanziario, segnalando una frattura concreta tra domanda e offerta.

Alla base di questa tensione c’è un fattore decisivo: il blocco dello Stretto di Hormuz. La chiusura di questo snodo strategico ha quasi azzerato i flussi di petrolio dal Golfo, interrompendo circa il 20% dell’offerta globale. Un colpo diretto al cuore del mercato energetico, che coinvolge i principali esportatori del gruppo OPEC+. In questo contesto, l’alleanza petrolifera non appare in grado di stabilizzare la situazione. Le quote produttive sono di fatto fuori controllo: i Paesi del Golfo non riescono a rispettarle, mentre eventuali aumenti sulla carta non avrebbero credibilità in un mercato dominato dal caos logistico. Più che un crollo dell’accordo, si profila una fase di adattamento forzato, con maggiore flessibilità ma minore capacità di incidere sui prezzi. Il risultato è un’impennata che rischia di avere conseguenze globali. L’aumento dei costi energetici si traduce direttamente in inflazione, rallentamento industriale e instabilità finanziaria. Secondo le valutazioni emerse, una recessione globale entro l’anno non è più uno scenario remoto, ma una prospettiva concreta, soprattutto per i Paesi fortemente dipendenti dalle importazioni di energia.

L’Europa è tra i primi a subire gli effetti di questa crisi. Di fronte a riserve di gas ai minimi e a forniture limitate via gasdotto, l’Unione Europea ha aumentato drasticamente le importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia, con un incremento del 38% a marzo su base annua. Un dato record che riflette una dinamica precisa: in un contesto di panico sui mercati, gli acquirenti cercano di garantirsi forniture prima che i prezzi salgano ulteriormente. Nonostante le tensioni geopolitiche, la domanda europea di gas russo resta elevata e in crescita. La quota di Mosca nelle importazioni di GNL dell’UE è salita dal 14% al 17% nei primi mesi del 2026. Un paradosso solo apparente: i contratti a lungo termine, spesso indicizzati al petrolio, risultano oggi più convenienti rispetto agli acquisti sul mercato spot, spingendo gli operatori a massimizzare i volumi già negoziati. Parallelamente, la crisi sta ridisegnando anche gli equilibri globali dell’offerta.

La Russia emerge sempre più come fornitore alternativo in un sistema destabilizzato, con l’obiettivo dichiarato di soddisfare la domanda proveniente soprattutto dall’Asia e dal Pacifico, ottimizzando al contempo i ricavi in un contesto di prezzi elevati. Il quadro complessivo è quello di una crisi energetica alimentata direttamente dal proditorio conflitto scatenato dalla coalizione Epstein contro l’Iran. Il petrolio e il gas tornano al centro della competizione geopolitica, non solo come risorse, ma come leve di pressione e strumenti di potere. In assenza di una stabilizzazione del Medio Oriente e della riapertura delle rotte energetiche chiave, la traiettoria appare segnata: prezzi in aumento, mercati instabili e un’economia globale sempre più esposta agli shock di una guerra che sta rapidamente superando i confini regionali per trasformarsi in una crisi sistemica.



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