Come porre fine alla guerra di Trump e Netanyahu in Medio Oriente (di Jeffrey Sachs e Sybil Fares)



di Jeffrey Sachs e Sybil Fares -Common Dreams

La guerra degli Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta travolgendo l'intero Medio Oriente e potrebbe degenerare in un conflitto globale. Le conseguenze economiche sono già gravi e potrebbero diventare catastrofiche. Lo Stretto di Hormuz vede transitare circa un quinto di tutto il petrolio scambiato a livello globale e il 30% del GNL mondiale. Una chiusura prolungata dello Stretto innescherebbe uno shock energetico senza precedenti nell'era moderna.

Il conflitto rischia di sfuggire al controllo perché Stati Uniti e Israele sono determinati a mantenere l'egemonia nel mondo arabo e nell'Asia occidentale, un'egemonia che combina l'espansione territoriale israeliana con il controllo di regimi appoggiati dagli USA in tutta la regione. L'obiettivo finale è una Grande Israele che assorba tutta la Palestina storica, unita a governi arabi e islamici compiacenti, privati di una reale sovranità, incluse le scelte su come e dove esportare il loro petrolio e gas.

Questo è delirante. Nessun paese della regione vuole che Israele agisca senza freni come sta facendo, uccidendo civili in tutta l'area, distruggendo Gaza e la Cisgiordania, invadendo il Libano, colpendo Iraq e Yemen, e bombardando a tappeto Teheran. Nessun paese vuole che le proprie esportazioni di idrocarburi finiscano sotto il controllo effettivo degli Stati Uniti. La guerra finirà solo se e quando la ripugnanza globale verso l'aggressione statunitense e israeliana costringerà questi paesi a fermarsi. In mancanza di ciò, è probabile che vedremo il Medio Oriente in fiamme e il mondo precipitare in una crisi energetica ed economica senza precedenti nella storia moderna. La guerra potrebbe facilmente trasformarsi in una conflagrazione globale, di fatto nella Terza Guerra Mondiale.

Eppure, esiste un'alternativa. La guerra potrebbe fermarsi su basi razionali se Israele e gli Stati Uniti venissero chiamati in modo deciso a rispondere delle loro azioni dal resto del mondo. Porre fine alla guerra richiede una serie di misure interconnesse per fornire sicurezza di base a tutte le parti, e in effetti al mondo intero. L'Iran ha bisogno di una fine permanente dell'aggressione statunitense-israeliana. I paesi del Golfo hanno bisogno che cessino gli attacchi di rappresaglia iraniani. I palestinesi hanno bisogno di uno Stato indipendente. Israele ha bisogno di sicurezza duratura e del disarmo di Hamas e Hezbollah. Il mondo intero ha bisogno della riapertura dello Stretto di Hormuz e del monitoraggio internazionale del programma nucleare iraniano per garantire che rispetti il Trattato di Non Proliferazione Nucleare, come l'Iran dichiara di voler fare. E tutti i paesi vogliono, o dovrebbero volere, una reale sovranità per sé stessi e per la propria regione.

La sicurezza collettiva potrebbe essere raggiunta con cinque misure interconnesse. Primo, Stati Uniti e Israele dovrebbero porre immediatamente fine alla loro aggressione armata in tutta la regione e ritirerebbero le loro forze. In secondo luogo, l'Iran cesserebbe i suoi attacchi di rappresaglia nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) e si sottoporrebbe nuovamente al monitoraggio dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) nell'ambito di un Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) rivisto, che il presidente Trump ha imprudentemente abbandonato nel 2018. In terzo luogo, lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto con il mutuo accordo tra l'Iran e il CCG. In quarto luogo, la soluzione dei due Stati verrebbe attuata immediatamente con l'ammissione della Palestina come Stato membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. Israele sarebbe tenuto a porre fine all'occupazione della Cisgiordania e di Gerusalemme Est e a ritirare le sue forze dal Libano e dalla Siria. In quinto luogo, il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte delle Nazioni Unite costituirebbe la base per un disarmo regionale completo di tutti gli attori non statali, verificato sotto monitoraggio internazionale. Il risultato finale sarebbe il ritorno al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite.

Chi ne trarrebbe vantaggio da questo piano? I popoli della regione, di Israele, Palestina, Libano, Siria, Iraq, Iran e il resto del mondo. Chi ne subirebbe le conseguenze negative? Solo i sostenitori del Grande Israele, guidati da Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Mike Huckabee, hanno portato il mondo sull'orlo della distruzione.

Ecco i cinque passaggi in dettaglio.

Primo: Porre fine all'aggressione armata israelo-statunitense.

Israele e gli Stati Uniti cesserebbero l'aggressione e ritirerebbero le proprie forze. A sua volta, l'Iran cesserebbe i suoi attacchi di rappresaglia. Non si tratterebbe di un semplice cessate il fuoco, bensì del primo passo verso un accordo di pace complessivo e un assetto di sicurezza collettiva.

Secondo: Ritorno al JCPOA.

La questione nucleare verrebbe risolta attraverso un rigoroso monitoraggio da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), non attraverso campagne di bombardamento che si limiterebbero a sottrarre l'uranio arricchito iraniano al controllo internazionale. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ripristinerebbe immediatamente il quadro di base del Piano d'azione congiunto globale (JCPOA) del 2015, in base al quale l'Iran dovrebbe rispettare rigorosamente il monitoraggio dell'AIEA e i limiti concordati per il suo programma nucleare, mentre le sanzioni economiche contro l'Iran verrebbero revocate.

Terzo: Riaprire lo Stretto di Hormuz in un quadro di cooperazione tra Iran e CCG.

Lo Stretto di Hormuz verrebbe riaperto rapidamente, con la garanzia congiunta del passaggio sicuro da parte dell'Iran e del CCG. I Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) rivendicherebbero la sovranità sulle basi militari presenti nei loro territori per garantire che queste non vengano utilizzate come trampolini di lancio per nuove offensive contro l'Iran.

Quarto: La soluzione dei due Stati.

La soluzione dei due Stati verrebbe attuata con l'ammissione della Palestina all'ONU come 194° Stato membro permanente. Ciò richiederebbe semplicemente la revoca del veto da parte degli Stati Uniti. La creazione di uno Stato palestinese è conforme al diritto internazionale e all'Iniziativa di Pace Araba, sul tavolo dal 2002. A loro volta, i Paesi della regione stabilirebbero relazioni diplomatiche con Israele e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite invierebbe forze di pace per garantire la sicurezza sia della Palestina che di Israele.

Quinto: Fine delle ostilità armate.

Insieme alla soluzione dei due Stati, ogni attività bellica armata nella regione cesserebbe immediatamente, compreso il disarmo di Hamas, Hezbollah e altri attori armati non statali. Nel caso della Palestina, il disarmo di Hamas rafforzerebbe l'autorità dello Stato palestinese. Nel caso del Libano, il disarmo di Hezbollah ripristinerebbe la piena sovranità del Paese, con le Forze Armate Libanesi come unica autorità militare.



Il disarmo verrebbe verificato da osservatori internazionali e garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il punto cruciale è che la guerra di Israele e degli Stati Uniti contro l'Iran non nasce dal nulla. La strategia "Clean Break", elaborata da Netanyahu e dai suoi sostenitori neoconservatori nordamericani nel 1996 e attuata da allora, prevede che Israele stabilisca l'egemonia nella regione attraverso guerre di cambio di regime, con gli Stati Uniti come partner esecutivo. Come rivelato dal Comandante Supremo della NATO Wesley Clark dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti elaborarono piani un quarto di secolo fa per rovesciare i governi di sette paesi: "iniziando con l'Iraq, poi Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e, per finire, Iran". Stiamo quindi vivendo il culmine di un piano di lunga data di Israele e degli Stati Uniti per dominare il mondo arabo e l'Asia occidentale, creare un Grande Israele e bloccare definitivamente la creazione di uno Stato palestinese.

Non siamo ottimisti sulla probabilità di successo del nostro piano. Il governo israeliano è sanguinario e Trump è illuso sulla potenza degli Stati Uniti. Forse siamo già agli albori della Terza Guerra Mondiale. Tuttavia, poiché la posta in gioco è così alta, vale la pena delineare soluzioni concrete, anche se improbabili. Crediamo, però, che il mondo non occidentale – quella parte che non è composta da stati vassalli del potere statunitense – comprenda l'urgenza della pace e della sicurezza.

Chi, dunque, potrebbe sostenere un piano di pace a cui Stati Uniti e Israele si opporranno con ogni mezzo a loro disposizione, finché il peso dell'opposizione globale e la catastrofe economica non li costringeranno ad accettarlo?

C'è un gruppo principale, ed è quello dei BRICS.

Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e i membri allargati del blocco, che ora includono Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto, Etiopia e Indonesia, rappresentano circa la metà della popolazione mondiale e oltre il 40% del PIL globale (rispetto al 28% dei tanto decantati, ma sopravvalutati, Paesi del G7). I BRICS hanno la credibilità, il peso economico e l'assenza di complicità storica con l'imperialismo mediorientale per far rinsavire il mondo. I BRICS dovrebbero convocare un vertice d'emergenza e presentare un quadro unitario che includa le condizioni per la pace e la sicurezza, che verrebbe poi sollecitato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In tale sede, l'opinione pubblica mondiale chiederebbe agli Stati Uniti e a Israele di smettere di spingere il mondo verso la catastrofe e ricorderebbe a tutti i paesi di aderire alla Carta delle Nazioni Unite.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)