Crisi Hormuz: il conto globale sale a 1.000 miliardi di dollari. Paesi poveri in ginocchio

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo un'analisi dei dati del Fondo Monetario Internazionale condotta dall'organizzazione ambientalista 350.org e citata dal Guardian, la crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe imporre costi aggiuntivi all'economia globale fino a mille miliardi di dollari . Il calcolo stima che, anche se il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz dovesse tornare rapidamente alla normalità, l'impatto minimo si aggirerebbe intorno ai 600 miliardi di dollari .

Gli autori dello studio avvertono che si tratta di una stima prudente, che non tiene conto di effetti indiretti come l'aumento del costo dei fertilizzanti e dei prodotti alimentari, la crescente disoccupazione o il calo dell'attività economica. L'aumento dei prezzi del petrolio e del gas sta colpendo in modo particolarmente duro i paesi poveri , mentre le grandi compagnie petrolifere, soprattutto quelle al di fuori del Golfo Persico, stanno registrando profitti trimestrali molto elevati, trainati dall'impennata dei prezzi.

Profitti "osceni"

Anne Jellema, direttrice esecutiva di 350.org, ha definito "osceni" i profitti che le grandi compagnie petrolifere realizzano "a costo di una guerra che ha già ucciso migliaia di persone e impoverito milioni ", e ha chiesto una tassa speciale su tali profitti per finanziare le reti di sicurezza sociale e gli investimenti nelle energie rinnovabili, che sono "più economiche, più pulite e più affidabili" dei combustibili fossili.

L'avvertimento giunge nel contesto della Prima Conferenza sulla Transizione Energetica, tenutasi a Santa Marta, in Colombia, dove rappresentanti di oltre 50 paesi e organizzazioni della società civile hanno denunciato che la crisi petrolifera sta esacerbando la povertà, il debito e l'insicurezza alimentare.

I delegati degli stati insulari del Pacifico e dei paesi africani hanno affermato che l'aumento dei prezzi del carburante sta costringendo a tagli all'istruzione, alla sanità e alle infrastrutture , e hanno avvertito del rischio di proteste e disordini se i prezzi rimarranno alti per mesi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it