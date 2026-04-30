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L'Occidente ha esortato l'Ucraina a interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe a causa delle preoccupazioni globali per il conflitto in Medio Oriente, ha dichiarato il leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, aggiungendo di aver respinto la richiesta.

"Abbiamo ricevuto messaggi dai nostri partner che suggerivano che, a causa di questa situazione in Medio Oriente, forse non dovremmo attaccare determinate infrastrutture, in particolare quelle energetiche, in Russia. E, naturalmente, ho detto di no", ha affermato in un'intervista al media statunitense Newsmax.



Da parte sua, il Cremlino ha affermato che gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe da parte delle forze ucraine stanno ulteriormente destabilizzando i mercati globali, già in difficoltà a causa della situazione nello Stretto di Hormuz.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha commentato il recente attacco con droni condotto da Kiev contro i depositi di petrolio nella città di Tuapse, nella regione di Krasnodar, il cui "petrolio greggio era destinato alle operazioni di esportazione, ovvero all'adempimento degli obblighi previsti dai contratti di esportazione".

"Pertanto, il regime di Kiev, con le sue azioni, sta ulteriormente esacerbando la carenza di petrolio sui mercati globali, già in difficoltà a causa della situazione nello Stretto di Hormuz, e sta causando ulteriore instabilità nei mercati energetici globali", ha sottolineato Peskov.

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