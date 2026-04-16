Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

di Wang Yinxin, Li Junqiang, Quotidiano del Popolo

Alle 15:00 a New York, un ingegnere di nome Mike, impiegato presso una startup statunitense, ha ricevuto un nuovo incarico. Si è rivolto a un assistente IA basato su un "modello di grandi dimensioni" (large model) di origine cinese. Dopo aver inserito alcuni requisiti chiave, nel giro di pochi secondi è apparso sul suo schermo un piano di progetto ben strutturato. Grazie all'aiuto di questo "assistente intelligente", un compito che in precedenza richiedeva mezza giornata è stato completato in meno di 30 minuti.

Nei mercati globali, un numero crescente di utenti si sta rivolgendo ai grandi modelli IA cinesi per incrementare la propria produttività. Ogni interazione comporta il consumo di unità digitali note come "token": i mattoni fondamentali utilizzati dai sistemi di intelligenza artificiale per elaborare il linguaggio. In linea generale, un carattere cinese corrisponde a un token, mentre una parola inglese ne richiede da uno a due, punteggiatura inclusa.

Poiché i modelli di grandi dimensioni elaborano una quantità limitata di testo per sessione, la maggior parte dei servizi IA applica tariffe basate sul consumo di token: a un consumo più elevato corrispondono costi più alti.

Nel marzo di quest'anno, il consumo giornaliero di token in Cina ha superato i 140 trilioni, registrando un aumento di mille volte nell'arco di due anni. I dati di settore indicano che i grandi modelli IA cinesi figurano ormai tra i leader globali per quanto riguarda il consumo totale di token.

Yan Yijun, vicepresidente di MiniMax, azienda di Shanghai specializzata in modelli fondativi per l'IA, ha spiegato:"Gli utenti adottano criteri ben precisi: in primo luogo, il modello deve essere intelligente, intuitivo, reattivo e capace di risolvere problemi complessi; in secondo luogo, la politica dei prezzi deve risultare ragionevole e commercialmente sostenibile".

Il consumo di token riflette l'utilizzo nel mondo reale, indicando quanto profondamente, frequentemente ed estesamente i grandi modelli di intelligenza artificiale si integrino nelle applicazioni. "I grandi modelli di IA cinesi godono di un utilizzo ad alta frequenza da parte degli utenti globali. Questa è una forma di riconoscimento da parte degli utenti di tutto il mondo", ha aggiunto Yan.

Per gli sviluppatori, bilanciare prestazioni superiori con costi inferiori non è un compito facile. I miglioramenti nelle capacità dei modelli comportano spesso una crescita esponenziale dei parametri, il che fa aumentare il consumo di token. Più token vengono utilizzati, più alti risultano i costi operativi per le aziende e i costi di utilizzo per gli utenti.

Yan ha citato il modello "MiniMax M2.5" come soluzione: "Utilizziamo l'innovazione algoritmica per creare percorsi di ragionamento efficienti, riducendo il consumo di token alla fonte e, al contempo, aumentando il valore di ogni singolo token".

Al prezzo di 1 dollaro all'ora, il modello genera 100 token al secondo. Le stime suggeriscono che i modelli cinesi offrano prestazioni comparabili a un decimo del costo delle alternative statunitensi.

"Il calo dei costi riflette non solo il progresso tecnologico delle aziende cinesi nel settore dell'IA, ma anche i punti di forza della Cina in termini di approvvigionamento energetico e filiere industriali", ha affermato Li Zhiqing, professore presso la Facoltà di Economia dell'Università Fudan.

La vasta gamma di scenari applicativi della Cina funge da banco di prova per l'IA. Entro dicembre 2025, gli utenti di IA generativa in Cina avevano raggiunto quota 602 milioni, con un aumento del 141,7% rispetto all'anno precedente.

Questa base di utenti in rapida espansione sta accelerando la transizione dell'IA da semplice novità a strumento di uso quotidiano, estendendone l'impiego oltre le applicazioni internet verso ambiti quali la collaborazione in ufficio e il design industriale.

Al contempo, la crescente adozione fornisce un feedback continuo, migliorando la capacità dei modelli di gestire compiti complessi e aprendo nuove strade per lo sviluppo.

"In definitiva, lo sviluppo dell'IA dipende dall'elettricità", ha osservato Li. "Un server per l'IA consuma da cinque a otto volte più energia rispetto a un server tradizionale. L'addestramento di un modello di grandi dimensioni richiede centinaia di milioni di kilowattora di elettricità, mentre le operazioni quotidiane possono superare i 500.000 kilowattora. I costi energetici rappresentano, pertanto, un fattore chiave che determina la distribuzione globale della capacità di calcolo".

In questo ambito, la Cina eccelle. Grazie al più vasto sistema di approvvigionamento energetico al mondo, supportato da reti di trasmissione a ultra-alta tensione e da un'integrazione su larga scala delle energie rinnovabili, la Cina ha gettato le basi per una capacità di calcolo stabile ed economicamente vantaggiosa.

Oggi, energia verde, abbondante e a costi contenuti, proveniente dai parchi eolici nei deserti occidentali fino agli impianti solari sull'Altopiano del Qinghai-Xizang, viene immessa nella rete e trasmessa in modo efficiente verso gli hub informatici orientali, avvalendosi di sistemi di dispacciamento intelligenti multilivello sviluppati autonomamente.

"Inoltre, la ben sviluppata filiera di approvvigionamento cinese nel settore dell'IA contribuisce a ridurre ulteriormente i costi industriali", ha affermato Li. Una forte coordinazione tra i vari settori, inclusi i chip per l'IA, i server, le infrastrutture di calcolo, le reti transfrontaliere, l'edge computing e i sistemi di regolamento internazionale, ha generato un vantaggio competitivo complessivo che abbraccia l'intera filiera.

Li ha proposto un confronto: tradizionalmente, un chilowattora di elettricità genera un valore di output pari a una o due volte il proprio costo. Nel caso dei token, tuttavia, tale valore può moltiplicarsi decine o addirittura centinaia di volte. "La Cina sta ora trasformando i propri punti di forza nei settori dell'energia e della manifattura in valore digitale per il mercato globale", ha concluso.

Ingegneri ispezionano un data center internet presso una struttura informatica internazionale a Changji, nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nord-ovest della Cina. (Foto/He Long)

Parco industriale dedicato ai Big Data a Zhangjiakou, nella provincia dello Hebei, nord della Cina. (Foto/Chen Xiaodong)

Studenti frequentano una lezione sulle nozioni di base dell'IA presso una scuola elementare nella municipalità di Tianjin, nord della Cina. (Foto/Liu Dongyue)