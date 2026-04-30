"Prossima fermata: 140$": il presidente del parlamento iraniano ridicolizza la minaccia di Trump

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Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha risposto con ironia e fermezza alle recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump, il quale aveva avvertito che le infrastrutture petrolifere iraniane sarebbero "esplose entro tre giorni" a causa della pressione del blocco navale nel Golfo dell'Oman.

"Tre giorni dopo, non è esploso un solo pozzo. Potremmo arrivare a 30 e trasmettere l'esplosione in diretta da qui", ha dichiarato Ghalibaf in un messaggio su X. "Questo è il genere di consigli spazzatura che l'amministrazione statunitense riceve da gente come (il Segretario del Tesoro Scott) Bessent", ha affermato il politico iraniano. "Prossima tappa: 140. Il problema non è la teoria, è la mentalità", ha concluso.

3 days in, no well exploded.We could extend to 30 and livestream the well here.

That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+. Next stop:140. The issue isn't the theory, it's the mindset. — ???????? ??????? | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 29, 2026

In precedenza, Trump aveva dichiarato a Fox News che all'Iran restavano "circa tre giorni" prima che le sue infrastrutture petrolifere "si saturassero ed esplodessero dall'interno", sostenendo che dopo un simile collasso sarebbe stato impossibile ricostruirle al livello originale. Le dichiarazioni del presidente sono state respinte dalle autorità iraniane come propaganda priva di qualsiasi fondamento tecnico o operativo.

Da parte sua, il vicepresidente iraniano, Esmail Saghab Esfahani, ha replicato alle dichiarazioni di Trump e ha avvertito che Teheran avrebbe risposto con forza a "qualsiasi atto di guerra". "Se una qualsiasi delle nostre infrastrutture, compresi i pozzi petroliferi, verrà danneggiata a causa del blocco, faremo in modo che i paesi che sostengono l'aggressore subiscano la stessa sorte quattro volte di più", ha scritto su X.

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