Google-Pentagono: firmato l'accordo per l'IA classificata. 600 dipendenti firmano contro il CEO

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Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Information il 28 aprile, Google ha firmato un accordo con il Pentagono che le consente di utilizzare i suoi modelli di intelligenza artificiale per lavori classificati.

L'accordo garantirà al Pentagono l'accesso all'intelligenza artificiale di Google "per qualsiasi scopo governativo lecito".

Di conseguenza, 600 dipendenti di Google hanno firmato una lettera in cui esortano l'amministratore delegato dell'azienda a rifiutare qualsiasi accordo che dia al Pentagono accesso all'intelligenza artificiale per scopi non specificati.

"In quanto persone che lavorano sull'intelligenza artificiale, sappiamo che questi sistemi possono centralizzare il potere e che possono commettere errori. Riteniamo che la nostra vicinanza a questa tecnologia crei la responsabilità di evidenziare e prevenire i suoi usi più immorali e pericolosi", si legge nella lettera, secondo una copia ottenuta da The Hill .

"L'unico modo per garantire che Google non venga associata a tali danni è rifiutare qualsiasi incarico classificato", ha aggiunto, sottolineando che il lavoro classificato potrebbe causare "danni irreparabili alla reputazione, al business e al ruolo di Google nel mondo".

Queste notizie coincidono con un'altra, diffusa da Bloomberg , secondo cui Google si sarebbe ritirata da una gara del Pentagono per la fornitura di sciami di droni.

Fonti informate hanno riferito alla testata che "Google si è ritirata improvvisamente da una gara d'appalto del Pentagono da 100 milioni di dollari per la creazione di una tecnologia per sciami di droni autonomi controllati dalla voce, dopo essere stata tra i progetti vincitori".

"L'azienda ha comunicato al governo che non avrebbe più partecipato all'iniziativa", ha aggiunto la fonte.

Secondo i documenti ottenuti da Bloomberg , il ritiro di Google è seguito a una revisione etica interna.

Dai documenti emerge che la società ha addotto come motivazione la mancanza di "risorse" al momento del ritiro.

Le notizie sul nuovo accordo tra Google e il Pentagono giungono a poche settimane di distanza dalla rottura dei rapporti tra il Dipartimento della Guerra statunitense e Anthropic, l'azienda produttrice di Claude AI, addotta come motivazione "un rischio per la sicurezza nazionale nella catena di approvvigionamento".

Anthropic era stata coinvolta in una disputa con il Pentagono in merito alle restrizioni imposte sull'utilizzo della sua intelligenza artificiale per lo sviluppo di armi e per la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi sul territorio nazionale.

A febbraio, Washington ha minacciato di rescindere il contratto del Pentagono con Anthropic.

Secondo alcune fonti, Washington avrebbe utilizzato un modello di intelligenza artificiale nella missione per rapire illegalmente il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ciò sarebbe avvenuto grazie alla collaborazione tra Anthropologie e Palantir, azienda che ha stretto partnership multimiliardarie con i governi degli Stati Uniti e di Israele ed è stata impiegata nel genocidio di Gaza.

Diversi altri sistemi di intelligenza artificiale sono stati utilizzati per uccidere i palestinesi.

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