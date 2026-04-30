Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Google-Pentagono: firmato l'accordo per l'IA classificata. 600 dipendenti firmano contro il CEO

778
Google-Pentagono: firmato l'accordo per l'IA classificata. 600 dipendenti firmano contro il CEO

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da The Information  il 28 aprile,  Google ha firmato un accordo con il Pentagono che le consente di utilizzare i suoi modelli di intelligenza artificiale per lavori classificati.

L'accordo garantirà al Pentagono l'accesso all'intelligenza artificiale di Google "per qualsiasi scopo governativo lecito".

Di conseguenza, 600 dipendenti di Google hanno firmato una lettera in cui esortano l'amministratore delegato dell'azienda a rifiutare qualsiasi accordo che dia al Pentagono accesso all'intelligenza artificiale per scopi non specificati. 

"In quanto persone che lavorano sull'intelligenza artificiale, sappiamo che questi sistemi possono centralizzare il potere e che possono commettere errori. Riteniamo che la nostra vicinanza a questa tecnologia crei la responsabilità di evidenziare e prevenire i suoi usi più immorali e pericolosi", si legge nella lettera, secondo una copia ottenuta da The Hill . 

"L'unico modo per garantire che Google non venga associata a tali danni è rifiutare qualsiasi incarico classificato", ha aggiunto, sottolineando che il lavoro classificato potrebbe causare "danni irreparabili alla reputazione, al business e al ruolo di Google nel mondo".

Queste notizie coincidono con un'altra, diffusa da Bloomberg , secondo cui Google si sarebbe ritirata da una gara del Pentagono per la fornitura di sciami di droni. 

Fonti informate hanno riferito alla testata che "Google si è ritirata improvvisamente da una gara d'appalto del Pentagono da 100 milioni di dollari per la creazione di una tecnologia per sciami di droni autonomi controllati dalla voce, dopo essere stata tra i progetti vincitori".

"L'azienda ha comunicato al governo che non avrebbe più partecipato all'iniziativa", ha aggiunto la fonte. 

Secondo i documenti ottenuti da Bloomberg , il ritiro di Google è seguito a una revisione etica interna. 

Dai documenti emerge che la società ha addotto come motivazione la mancanza di "risorse" al momento del ritiro. 

Le notizie sul nuovo accordo tra Google e il Pentagono giungono a poche settimane di distanza dalla rottura dei rapporti tra il Dipartimento della Guerra statunitense e Anthropic, l'azienda produttrice di Claude AI, addotta come motivazione "un rischio per la sicurezza nazionale nella catena di approvvigionamento".

Anthropic era stata coinvolta in una disputa con il Pentagono in merito alle restrizioni imposte sull'utilizzo della sua intelligenza artificiale per lo sviluppo di armi e per la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi sul territorio nazionale.

A febbraio, Washington ha minacciato di rescindere il contratto del Pentagono con Anthropic. 

Secondo alcune fonti, Washington avrebbe utilizzato un modello di intelligenza artificiale nella missione per rapire illegalmente il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ciò sarebbe avvenuto grazie alla collaborazione tra Anthropologie e Palantir, azienda che ha stretto partnership multimiliardarie con i governi degli Stati Uniti e di Israele ed è stata impiegata nel genocidio di Gaza. 

Diversi altri sistemi di intelligenza artificiale sono stati utilizzati per uccidere i palestinesi.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

30 Aprile 2026 09:00
Venezuela ed Eni siglano accordo petrolifero

Venezuela ed Eni siglano accordo petrolifero

29 Aprile 2026 15:50
La Russia accusa: “Gli Usa usano l’OPCW come un’arma geopolitica”

La Russia accusa: “Gli Usa usano l’OPCW come un’arma geopolitica”

29 Aprile 2026 15:25
Zakharova: "Zelensky non vuole la pace, rischia l'escalation nucleare"

Zakharova: "Zelensky non vuole la pace, rischia l'escalation nucleare"

29 Aprile 2026 14:27
La Russia insiste sul ritiro delle forze israeliane dal Libano

La Russia insiste sul ritiro delle forze israeliane dal Libano

29 Aprile 2026 09:00
Iran all'ONU: 'Il sequestro delle nostre navi è pirateria e terrorismo sponsorizzato dagli USA'

Iran all'ONU: 'Il sequestro delle nostre navi è pirateria e terrorismo sponsorizzato dagli USA'

29 Aprile 2026 09:00
Oltre il colonialismo: Africa e Caraibi lanciano il mega-corridoio commerciale da 1,8 miliardi

Oltre il colonialismo: Africa e Caraibi lanciano il mega-corridoio commerciale da 1,8 miliardi

29 Aprile 2026 09:00
Crisi Hormuz: il conto globale sale a 1.000 miliardi di dollari. Paesi poveri in ginocchio

Crisi Hormuz: il conto globale sale a 1.000 miliardi di dollari. Paesi poveri in ginocchio

29 Aprile 2026 09:00
EUROPA

Merz (alla fine) dice la verità sui 90 miliardi di euro a Kiev

22356
ASIA

Israele, legittimità e supremazia etnica: il prof. Marandi smaschera Piers Morgan (VIDEO)

19241
RUSSIA

La Russia annuncia che bloccherà il transito del petrolio kazako verso la Germania

18787
NORD-AMERICA

I guerrafondenti e la profezia di Jack London (di Alberto Bradanini)

17323
ASIA

Codici Nucleari: la rivolta del Pentagono contro la "guerra personale" di Trump

14544
EUROPA

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

14275
EUROPA

L'Ucraina e la Nato. Le parole di apertura di Cavo Dragone al "Forum sulla sicurezza" a Kiev

13915
MEDITERRANEO

Quel Cristo abbattuto in Libano ci riguarda tutti (atei compresi)

8283
MEDITERRANEO

Esercito israeliano sotto shock: impennata di suicidi tra i soldati nel mese di aprile

NORD-AMERICA

Google-Pentagono: firmato l'accordo per l'IA classificata. 600 dipendenti firmano contro il CEO

AMERICA LATINA

Venezuela ed Eni siglano accordo petrolifero

RUSSIA

La Russia accusa: “Gli Usa usano l’OPCW come un’arma geopolitica”

RUSSIA

Zakharova: "Zelensky non vuole la pace, rischia l'escalation nucleare"

MEDITERRANEO

La Russia insiste sul ritiro delle forze israeliane dal Libano

ASIA

Iran all'ONU: 'Il sequestro delle nostre navi è pirateria e terrorismo sponsorizzato dagli USA'

Oltre il colonialismo: Africa e Caraibi lanciano il mega-corridoio commerciale da 1,8 miliardi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA di Alessandro Bartoloni L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

L’eclissi della super-potenza: come l’Iran ha colpito al cuore la deterrenza USA

  • 21 Aprile 2026 15:02
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

Fiammetta Cucurnia: "Ma che vuol dire prestito in un paese che non c'è più?"

  • 26 Aprile 2026 17:30
Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici di Fabrizio Verde Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

Insider trading in divisa: il caso del soldato che scommetteva sulla cattura di Maduro e l'ombra dei profitti bellici

  • 24 Aprile 2026 18:45
Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia di Giuseppe Masala Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

Le 4 ragioni che dimostrano come l'Ue si stia preparando al conflitto con la Russia

  • 24 Aprile 2026 12:00
“Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione di Michelangelo Severgnini “Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione

“Scolasticidio” e “ospedalicidio”: Gaza abbandonata e derubata dei fondi per la ricostruzione

  • 25 Aprile 2026 19:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano   Una finestra aperta Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

Ponte tra civiltà: a Beijing i capolavori del Rinascimento italiano

  • 28 Aprile 2026 08:00
Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

Grandi modelli IA cinesi ottengono ampia diffusione globale

  • 16 Aprile 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele... di Francesco Santoianni La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

La 7 e il "falso" vero: gli (incredibili) salti mortali di Mentana per coprire i crimini di Israele...

  • 14 Aprile 2026 14:30
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista di Geraldina Colotti Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

Venezuela. Con el Mazo Dando, la resistenza del cuoio contro il tallone di ferro imperialista

  • 27 Aprile 2026 15:48
Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

Regeni, Venezuela, Cuba. E’ LA VERITA’ CHE E’ RIVOLUZIONARIA. Su certi assist alla narrazione del nemico

  • 28 Aprile 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
La Resistenza non è di tutti di Giuseppe Giannini La Resistenza non è di tutti

La Resistenza non è di tutti

  • 27 Aprile 2026 08:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B di Antonio Di Siena Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

  • 17 Aprile 2026 10:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'importanza della festa della liberazione di Michele Blanco L'importanza della festa della liberazione

L'importanza della festa della liberazione

  • 27 Aprile 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti