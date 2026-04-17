Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B
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di Antonio Di Siena
In fin dei conti le cose sono facili da capire.
Se qualcuno ti vende un sogno che sembra meraviglioso, ti sta vendendo qualcosa che ha pochissimo a che fare con la realtà.
E quando un’associazione viene sfrattata per far posto a un B&B non abbiamo di fronte solamente una notizia che fa schiumare di rabbia, siamo davanti a un paradigma preciso. Perché la turistificazione funziona esattamente così. All’inizio somiglia all’eldorado ma mentre la gente corre all’impazzata in cerca d’oro, nel frattempo tutto si trasforma in merce: le località diventano spazi da monetizzare, le relazioni opportunità economiche, le comunità fastidiosi impedimenti allo sviluppo. E quando ti risvegli dal sogno di cartone dell’attrattività ti accorgi che i problemi sono ancora tutti lì. Solo che nel frattempo hai perso tutto ciò che ti rendeva vivo: i luoghi vissuti, la memoria storica, i legami.
Al loro posto solamente una sconfinata distesa di stanze in affitto, a prezzi che non ti puoi nemmeno permettere.
Un abbraccio solidale agli amici dell’associazione Marinai Santo Spirito, vero pilastro dell’intera comunità. Con l’auspicio che la politica non si giri dall’altra parte e trovi presto una soluzione.
*Antonio Di Siena è autore per LAD Edizioni di "Turisti a casa nostra" (2025)