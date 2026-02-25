Da Gandhi a Modi: Il radicale cambio di rotta dell'India nei confronti di Israele

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi inizierà mercoledì una visita di due giorni in Israele. Il primo viaggio di Modi in Israele risale al 2017, quando fu il primo leader indiano a visitare il Paese.

L'India è stata tra i paesi che si sono opposti alla creazione di Israele nel 1948 e per decenni è stata uno dei più strenui critici non arabi delle politiche israeliane nei confronti dei palestinesi. Ha stabilito relazioni diplomatiche con Israele solo nel 1992, ma dal 2014, anno dell'ascesa al potere di Modi, le relazioni tra i due paesi sono fiorite.

Ecco maggiori dettagli sui punti all'ordine del giorno della visita di Modi e sul perché è importante.

Chi incontrerà Modi e di cosa parleranno?

Si prevede che Modi atterri all'aeroporto internazionale Ben Gurion, fuori Tel Aviv, alle 12:45 ora locale (10:45 GMT).

Si prevede che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu accoglierà Modi all'aeroporto, come fece durante la visita del premier indiano nel 2017. I due leader dovrebbero incontrarsi poco dopo.

Poi, alle 16:30 (14:30 GMT), Modi dovrebbe parlare alla Knesset, il parlamento israeliano, a Gerusalemme. Poi tornerà a Tel Aviv per la notte.

La mattina del 26 febbraio, Modi visiterà il museo Yad Vashem, un memoriale dedicato alle vittime dell'Olocausto, prima di incontrare il presidente israeliano Isaac Herzog. Modi e Netanyahu si incontreranno poi di nuovo per supervisionare la firma degli accordi tra i due Paesi, prima della partenza di Modi da Israele nel pomeriggio.

Nel complesso, Modi e Netanyahu intendono sfruttare questa visita per rafforzare gli accordi strategici in materia economica e di difesa tra India e Israele, hanno affermato funzionari di entrambe le parti.

"Non siamo in competizione, piuttosto ci completiamo a vicenda", ha dichiarato lunedì JP Singh, ambasciatore indiano in Israele, all'emittente statale All India Radio, parlando delle relazioni con Israele. "Israele è molto bravo nell'innovazione, nella scienza e nella tecnologia. Pertanto, ci saranno molte discussioni su intelligenza artificiale, sicurezza informatica e tecnologia quantistica".

I due Paesi hanno firmato un nuovo Trattato Bilaterale di Investimento a settembre dello scorso anno, in sostituzione del trattato di investimento del 1996, per garantire "certezza e protezione" agli investitori di entrambi i Paesi. In questo incontro, intendono anche aggiornare gli accordi bilaterali di sicurezza esistenti.

In un video pubblicato lunedì sui canali social dell'Ambasciata israeliana, l'ambasciatore israeliano in India, Reuven Azar, ha dichiarato: "Il nostro partenariato economico sta acquisendo un reale slancio. Abbiamo firmato un trattato bilaterale di investimento e stiamo procedendo con la firma di un accordo di libero scambio, auspicabilmente entro quest'anno".

Azar ha affermato che Israele vuole incoraggiare le aziende infrastrutturali indiane a trasferirsi in Israele per costruire e investire nel Paese.

Ha aggiunto: "Approfondiremo le nostre relazioni in materia di difesa aggiornando i nostri accordi sulla sicurezza".

In un post pubblicato domenica, Netanyahu ha scritto che non vede l'ora di salutare Modi a Gerusalemme.

"Siamo partner nell'innovazione, nella sicurezza e in una visione strategica condivisa. Insieme, stiamo costruendo un asse di nazioni impegnate per la stabilità e il progresso", ha scritto.

"Dall'intelligenza artificiale alla cooperazione regionale, la nostra partnership continua a raggiungere nuovi traguardi", ha aggiunto Netanyahu.

Come sono le relazioni tra India e Israele?

Le relazioni tra India e Israele sono migliorate esponenzialmente nel corso degli anni. Mentre era ancora sotto il dominio britannico negli anni '20 e '30, l'India si identificava fortemente con la lotta palestinese per l'indipendenza.

Il Regno Unito firmò la Dichiarazione Balfour, promettendo agli ebrei espulsi dall'Europa a causa dell'oppressione di Adolf Hitler una patria nel Mandato britannico in Palestina. La dichiarazione incontrò l'opposizione di molte nazioni, tra cui l'India, che all'epoca combatteva il colonialismo britannico.

"La Palestina appartiene agli arabi nello stesso senso in cui l'Inghilterra appartiene agli inglesi o la Francia ai francesi", scrisse Mahatma Gandhi, il più importante combattente per la libertà dell'India e venerato come il padre della nazione, in un articolo sul suo settimanale Harijan il 26 novembre 1938.

L'India fu tra le nazioni contrarie alla creazione di Israele nel 1948. Nel 1949, votò anche contro l'adesione di Israele all'ONU. Pur riconoscendo Israele come Stato nel 1950, fu solo nel 1992 che i due Paesi formalizzarono le relazioni diplomatiche, e le relazioni economiche si svilupparono gradualmente nei due decenni successivi.

Da quando Modi è diventato leader dell'India nel 2014, si è verificato un cambiamento radicale nelle relazioni tra India e Israele. Nove anni fa, Modi è stato il primo primo ministro indiano a visitare Israele.

L'India è attualmente il secondo partner commerciale di Israele in Asia, dopo la Cina. Secondo il Ministero degli Affari Esteri indiano, il valore degli scambi commerciali è balzato da 200 milioni di dollari nel 1992 a 6,5 ??miliardi di dollari nel 2024.

Le principali esportazioni dell'India verso Israele includono perle, pietre preziose, gasolio per autoveicoli, prodotti chimici, macchinari e apparecchiature elettriche; le importazioni includono petrolio, macchinari chimici e attrezzature per il trasporto.

Azad Essa, giornalista senior di Middle East Eye e autore del libro del 2023 Hostile Homelands: The New Alliance Between India and Israel, ha dichiarato ad Al Jazeera che la visita di Modi in Israele dimostra quanto si siano evoluti i rapporti tra India e Israele nell'ultimo decennio.

"Sebbene esistesse una partnership, prima di Modi era molto più limitata. [Nuova] Delhi è ora emersa come il più forte alleato non occidentale di Israele, tanto che ora è considerata una 'relazione speciale', radicata nella cooperazione strategica e nella convergenza ideologica", ha spiegato Essa.

"Questa visita sarà l'occasione per Netanyahu di esprimere la sua gratitudine a Modi e sarà da lui sfruttata per dimostrare agli israeliani che è un leader molto rispettato e popolare nel Sud del mondo".

Sotto Modi, l'India è diventata il principale cliente di armi di Israele. E nel 2024, durante la guerra genocida israeliana contro Gaza, le aziende indiane fornirono a Israele razzi ed esplosivi, secondo un'inchiesta di Al Jazeera.

Il partito nazionalista indù Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi concepisce l'India come una patria indù, riecheggiando l'immagine di Israele come stato ebraico. Sia l'India che Israele inquadrano il "terrorismo islamico" come una minaccia chiave, un'etichetta che, secondo i critici, viene usata per giustificare politiche anti-musulmane più ampie.

"L'alleanza tra India e Israele non riguarda solo la vendita o il commercio di armi. Riguarda l'aperta adesione dell'India all'autoritarismo e al militarismo nella costruzione di uno Stato suprematista a immagine di Israele", ha ricordato Essa.

“È anche una storia su come la sicurezza, il nazionalismo e il linguaggio democratico possano essere usati per giustificare e normalizzare politiche sempre più illiberali, e questo ha implicazioni per le democrazie di tutto il mondo.”

Perché questa visita è significativa?

La visita di Modi avviene in un momento di crescenti e complesse tensioni geopolitiche in Medio Oriente e nei suoi dintorni.

Nonostante i buoni rapporti tra i due Paesi negli ultimi decenni, il viaggio di Modi arriva solo una settimana dopo che l'India si è unita a oltre 100 Paesi nel condannare l'espansione di fatto di Israele nella Cisgiordania occupata. Nuova Delhi ha firmato la dichiarazione il 18 febbraio, un giorno dopo la maggior parte delle altre, dopo essere inizialmente apparsa esitante.

Questa settimana, Netanyahu ha affermato che intende formare un nuovo blocco regionale di paesi, che ha definito un'alleanza "esagonale" , per opporsi alle nazioni a maggioranza sunnita e sciita "radicali".

Domenica, Netanyahu ha affermato che questa alleanza includerà Israele, India, Grecia e Cipro, insieme ad altri stati arabi, africani e asiatici non specificati. Nessuno di questi governi ha ufficialmente approvato questo piano, compresa l'India.

Tuttavia, gli analisti hanno affermato che la visita di Modi sarà vista da molti come un'approvazione delle politiche israeliane.

"Il momento della visita è degno di nota perché avviene in un momento in cui Netanyahu ha perso immensa credibilità in tutto il mondo, e il fatto che il leader della cosiddetta più grande democrazia del mondo visiti Israele e dimostri affetto a Netanyahu, che ha un mandato di cattura a suo nome dalla Corte penale internazionale, è un chiaro sostegno a lui e alle politiche di Israele", secondo Essa.

La visita di Modi avviene in un momento di forti tensioni tra Iran e Stati Uniti.

India e Iran hanno da tempo instaurato un rapporto di cooperazione. Dopo la visita di Modi in Iran nel 2016, i due Paesi hanno firmato un importante accordo, che consente all'India di sviluppare il porto di Chabahar, situato in posizione strategica sulla costa sud-orientale dell'Iran. Tuttavia, dopo che gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni all'Iran lo scorso anno e minacciato di penalizzare tutti i Paesi che intrattengono rapporti commerciali con Teheran, l'India avrebbe iniziato a lasciare Chabahar.

Nel giugno 2025, l'India non si è unita alla condanna dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) per gli attacchi israeliani all'Iran durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele. Tuttavia, si è unita a una successiva condanna da parte del gruppo BRICS, composto dalle principali economie emergenti, degli attacchi israeliani e statunitensi all'Iran.

Gli Stati Uniti, che nell'ultimo anno hanno esercitato pressioni sull'India come rappresaglia per l'acquisto di petrolio russo, stanno accumulando una vasta gamma di risorse militari nel Mar Arabico, vicino all'Iran, mentre il presidente Donald Trump aumenta la pressione sull'Iran affinché accetti un accordo sul suo programma nucleare e sulle scorte di missili balistici.

Venerdì scorso Trump ha dichiarato che stava valutando un attacco limitato all'Iran se Teheran non raggiungesse un accordo con gli Stati Uniti. "Credo di poter dire che ci sto pensando", ha detto ai giornalisti.

L'Iran ha affermato che sta cercando una soluzione diplomatica, ma che si difenderà se Washington dovesse ricorrere all'azione militare.

Secondo gli analisti, Israele sarà probabilmente un partecipante in prima linea in qualsiasi escalation che potrebbe derivare dagli attacchi degli Stati Uniti o dalla rappresaglia iraniana.

