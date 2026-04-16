Diplomazia del veto: Pechino loda la posizione iraniana contro l'aggressione israelo-americana

Il ministro degli esteri iraniano ha messo in guardia contro le "pericolose conseguenze" delle posizioni e delle azioni provocatorie degli Stati Uniti nei confronti del Golfo Persico e dello strategico Stretto di Hormuz.

In una conversazione telefonica con il suo omologo cinese, Wang Yi, mercoledì, Seyed Abbas Araqchi ha avvertito che tali azioni complicherebbero ulteriormente la situazione nella regione, riferendosi agli sforzi degli Stati Uniti per imporre quello che Washington definisce un "blocco navale" alla Repubblica islamica, con l'obiettivo di ostacolare il traffico marittimo da e verso lo stretto.

Nel corso della conversazione con la sua controparte cinese, Araqchi ha illustrato gli ultimi sviluppi regionali successivi all'annuncio da parte di Washington di una tregua di due settimane negli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica.

Inoltre, ha espresso il suo apprezzamento per la decisione responsabile presa da Cina e Russia di opporsi, all'inizio di questo mese, a una bozza di risoluzione "irragionevole" e di parte presentata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) sulla questione dello Stretto di Hormuz.

Il 7 aprile, Pechino e Mosca hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza volta a costringere l'Iran a riaprire lo Stretto di Hormuz , che aveva chiuso ai suoi nemici e alleati in seguito all'inizio dell'ultima ondata di aggressioni non provocate da parte degli Stati Uniti e del regime israeliano contro la Repubblica islamica.

Il ministro degli Esteri iraniano ha descritto l'opposizione di Pechino e Mosca alla bozza di risoluzione come efficace nel prevenire un'ulteriore escalation delle tensioni esistenti.

Da parte sua, il ministro degli Esteri cinese ha elogiato la resilienza e l'autosufficienza dimostrate dalla nazione iraniana durante l'aggressione israelo-americana.

Wang ha inoltre sottolineato la disponibilità di Pechino a contribuire al progresso della diplomazia e a porre fine alla situazione derivante dall'aggressione straniera contro la Repubblica islamica.