Emirati fuori dall’OPEC: dietro la scelta tra economia e geopolitica

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L’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’OPEC segna una svolta significativa negli equilibri energetici globali. Terzo produttore del cartello, Abu Dhabi rompe un legame durato quasi sessant’anni, motivando la decisione con una visione strategica orientata al futuro e a una maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse. Secondo fonti ufficiali, la scelta riflette la volontà di accelerare gli investimenti nella produzione energetica nazionale, valorizzando al massimo le capacità estrattive attuali e future. Ma dietro la narrativa economica si intravede un quadro più complesso, fatto di tensioni politiche e divergenze sempre più evidenti all’interno del blocco, in particolare con l’Arabia Saudita.

Il nodo centrale è il cambio di paradigma: mentre l’OPEC continua a puntare sul controllo dell’offerta per sostenere i prezzi, gli Emirati scelgono una strategia opposta, orientata all’aumento dei volumi. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere una capacità produttiva di 5 milioni di barili al giorno entro il 2027. In questo contesto, le quote imposte dall’alleanza OPEC+ rappresentano un limite più che un’opportunità. Non si tratta, dunque, di una perdita di fiducia nel petrolio, ma di una corsa contro il tempo: monetizzare le risorse finché la domanda globale resta elevata. Una scelta che riflette un cambiamento strutturale del mercato, sempre meno orientato alla difesa dei prezzi e sempre più alla conquista di quote. Sul piano geopolitico, la mossa ha implicazioni rilevanti.

Alcuni osservatori la interpretano come un indiretto vantaggio per Donald Trump, storico critico dell’OPEC. Tuttavia, nel breve periodo, l’impatto sui prezzi del petrolio potrebbe essere limitato, anche a causa delle tensioni regionali, in particolare con l’Iran, che complicano eventuali redistribuzioni delle quote produttive. Più profondo è invece il segnale politico: il raffreddamento dei rapporti tra Abu Dhabi e Riyad si inserisce in un contesto regionale già instabile, tra conflitti aperti e rivalità crescenti. Dalla guerra in Sudan alle tensioni in Yemen e Libia, fino alla cooperazione con Israele, il quadro evidenzia una competizione sempre più articolata. Nel lungo periodo, l’uscita degli Emirati potrebbe rivelarsi una “mina a effetto ritardato” per l’OPEC, indebolendone la capacità di coordinamento e aumentando il rischio di guerre dei prezzi, come quella tra Russia e Arabia Saudita nel 2020.

Se il cartello perde coesione, la stabilità del mercato energetico globale potrebbe diventare sempre più fragile. Per ora, gli effetti restano contenuti. Ma il segnale è chiaro: l’era delle alleanze rigide nel mercato del petrolio potrebbe essere entrata in una nuova fase, più fluida, competitiva e imprevedibile.





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La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it