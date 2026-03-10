Fabbrica di complotti: come l'FBI ha convinto Trump che l'Iran voleva ucciderlo

di Max Blumenthal - The GreyZone

L'FBI ha architettato complotti per convincere Trump che l'Iran voleva ucciderlo, mentre Israele e i suoi alleati amministrativi hanno sfruttato le paure più profonde del presidente per tenerlo sul sentiero di guerra.

"L'ho preso prima che lui prendesse me", ha commentato con entusiasmo il presidente Donald Trump a un giornalista quando gli è stato chiesto quali fossero le sue motivazioni per autorizzare l'uccisione del leader iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, il 28 febbraio 2026.

Con la sua osservazione improvvisata, Trump ha rivelato che l'ansia di essere assassinato da agenti iraniani ha influenzato la sua decisione di avviare una guerra per un cambio di regime tra Stati Uniti e Israele, che ha già causato vittime americane, bombardamenti di scuole e ospedali in Iran, devastanti attacchi di rappresaglia iraniani contro basi militari e ambasciate statunitensi e una spirale di crisi economica globale.

I timori generalizzati di Trump di essere assassinato erano fondati. Fu quasi ucciso a Butler, in Pennsylvania, il 13 luglio 2024 da uno studente di ingegneria ventenne di nome Thomas Crooks, che riuscì a sparare otto colpi all'ex presidente da un tetto, sfiorandogli un orecchio e mancandogli la testa per un soffio. Due mesi dopo, un vagabondo di nome Ryan Routh fu arrestato dopo essersi nascosto per ore tra i cespugli fuori dalla tenuta dell'ex presidente a Mar-a-Lago a West Palm Beach, in Florida. Routh era stato avvistato dopo aver puntato un fucile d'assalto contro un agente dei servizi segreti mentre Trump giocava a golf a 400 metri di distanza.

I funzionari non hanno ancora prodotto alcuna prova del coinvolgimento dell'Iran in uno di questi attentati alla vita di Trump. Eppure, dopo quegli eventi fatali, i consiglieri di Trump, vicini a Israele, l'intelligence israeliana e lo stesso Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno fatto di tutto per collegare Teheran ai complotti. Ancora più scioccante è il fatto che l'FBI abbia architettato una serie di piani di assassinio, convincendo Trump che l'Iran gli stava dando la caccia sul suolo statunitense con squadre di sicari altamente sofisticate.

L'uomo accusato di aver guidato la più significativa di queste operazioni, Asif Merchant, è attualmente sotto processo presso un tribunale federale di Brooklyn, New York. Dopo che gli Stati Uniti gli hanno concesso un visto nonostante la sua presenza in una lista di controllo antiterrorismo, Merchant ha avuto la costante compagnia di un informatore confidenziale dell'FBI che alla fine ha portato a termine il piano architettato. Non ha mai avuto la possibilità di realizzare i suoi piani e non sembrava seriamente intenzionato a farlo.

Il giornalista indipendente Ken Silva lo riassume in modo sintetico nel suo libro investigativo di prossima uscita, "The Trump Assassination Plots" : "Uno sguardo più attento al caso Merchant rivela che, come minimo... si è trattato di un'operazione sotto copertura dell'FBI altamente controllata che non ha mai rappresentato una minaccia per Trump. Ancor più nefastamente, i verbali e le rivelazioni dei whistleblower indicano che Merchant potrebbe essere stato il capro espiatorio in un caso totalmente inventato dagli agenti sotto copertura".

Le autorità arrestarono Merchant il 12 luglio 2024, appena un giorno prima che Crooks tentasse di uccidere Trump a Butler. Ore dopo il fallito assassinio di Butler, agenti dell'FBI interrogarono Merchant per sapere se fosse effettivamente l'Iran ad avere Crooks sotto il suo controllo.

A quel tempo, Trump stava ancora conducendo una campagna per diventare un "Presidente di Pace". Durante la campagna elettorale, avvertì che la sua avversaria, Kamala Harris, "ci avrebbe sicuramente portato nella Terza Guerra Mondiale". Trump promise di risolvere la guerra tra Ucraina e Russia in un giorno e prese le distanze dai repubblicani favorevoli alla guerra che volevano un cambio di regime in Iran.

Gli elementi favorevoli alla guerra tra i ranghi di Trump hanno esercitato molteplici pressioni per invertire gli istinti anti-interventisti del presidente. I miliardari ultra-sionisti hanno esercitato un'influenza vitale e ben documentata sulle politiche di Trump, mantenendo il suo budget elettorale sempre più ricco. Ma Trump è rimasto una personalità incostante, le cui meschine lamentele hanno tenuto i suoi collaboratori in un perenne stato di incertezza.

Solo sfruttando la più profonda vulnerabilità psicologica di Trump, ovvero la sua paura della pallottola di un assassino, Israele e i suoi esponenti nella sua amministrazione sono riusciti a garantirsi la loro influenza sul presidente, tenendolo sul piede di guerra contro l'Iran.

La trappola dell'escalation degli omicidi

Il 3 gennaio 2020, mentre il comandante della Forza Quds dell'IRGC iraniano, Qassem Soleimani, scendeva da un aereo all'aeroporto internazionale di Baghdad, diretto a colloqui di pace con funzionari sauditi, un drone statunitense lo uccise con un missile Hellfire. L'attacco era stato ordinato da Trump a seguito di una prolungata campagna di escalation militare contro gli alleati iraniani orchestrata dal direttore del Consiglio per la sicurezza nazionale John Bolton e dal Segretario di Stato Mike Pompeo.

Come riportato dal giornalista Gareth Porter per The Grayzone, quando Trump autorizzò l'assassinio di Soleimani, Netanyahu stava pianificando attacchi unilaterali contro l'Iran volti a trascinare gli Stati Uniti in un conflitto diretto. Trump diede ordine di uccidere il generale sotto la pressione costante di Pompeo e Bolton, due estremisti filo-israeliani. Entrambi ex funzionari di Trump avevano fatto pressioni per i Mojahedin El-Khalk (MEK) , finanziati da Israele e Arabia Saudita , una milizia in esilio simile a una setta che ha compiuto numerosi omicidi di funzionari iraniani su richiesta dei servizi segreti israeliani.

Uccidendo Soleimani, Trump ha messo gli Stati Uniti in rotta di collisione con l'Iran, proprio come sperava Netanyahu. Inoltre, il presidente ha aperto la prospettiva di violente ritorsioni contro se stesso e i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale.

Finché Trump avesse temuto lo spettro degli agenti dell'IRGC in agguato dietro ogni angolo, era logico che fosse più propenso ad autorizzare una guerra per un cambio di regime contro l'Iran. E così l'FBI si mise al lavoro, escogitando una serie di complotti che contribuirono a forgiare l'atteggiamento bellicoso di Trump nei confronti di Teheran.

Presentato dall'FBI: il complotto dell'Iran per uccidere John Bolton

Il primo grande complotto iraniano avvenne nel 2022, quando il Dipartimento di Giustizia presentò accuse contro un cittadino iraniano, Shahram Poursafi, per aver presumibilmente assoldato un sicario per uccidere Bolton. Tuttavia, il sicario si rivelò essere un informatore dell'FBI e il complotto fu in gran parte architettato dall'FBI. Poursafi, da parte sua, non poté essere arrestato perché viveva in Iran.

Come riportato dal giornalista Ken Silva , l'agente dell'FBI che ha supervisionato il complotto per uccidere Bolton, Steven D'Antuono, era lo stesso funzionario che dirigeva l'ufficio di Detroit che si è affidato a informatori pagati per escogitare il complotto del 2020 da parte di membri della milizia di destra per rapire la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer. In una sentenza della corte d'appello federale del 2025 , il giudice ha riconosciuto che gli imputati in quel caso "hanno ragione nel dire che il governo li ha incoraggiati a concordare un piano" per rapire Whitmer. D'Antuono dell'FBI ha anche supervisionato l'indagine sul sospetto piazzamento di bombe a tubo presso le sedi centrali dei Partiti Repubblicano e Democratico a Washington il 6 gennaio 2021. Nel corso della sua indagine fallita, ha ingannato il Congresso affermando di aver ricevuto prove "corrotte".

Sebbene Bolton non sia mai stato in pericolo a causa dell'Iran, il complotto architettato dall'FBI iniziò ad alimentare la paranoia tra i veterani dell'amministrazione Trump. Pompeo ora credeva di essere anch'egli preso di mira da squadre di assassini iraniane. Nel suo libro di memorie della campagna elettorale del 2023, "Never Give an Inch", l'ex direttore della CIA affermò che Poursafi aveva anche pagato 1 milione di dollari a un sicario per ucciderlo.

Tuttavia, Pompeo non ha fornito ulteriori dettagli sul complotto, che non è mai stato menzionato nei documenti del Dipartimento di Giustizia che accusano Poursafi di aver tentato di uccidere Bolton. Secondo quelle dichiarazioni giurate , Poursafi ha inviato solo 100 dollari alla fonte umana confidenziale dell'FBI prima che il Dipartimento di Giustizia concludesse le sue indagini.

Un sicario iraniano sfortunato ottiene un visto speciale e viene presentato all'informatore dell'FBI

Nell'aprile del 2024, mentre Trump lanciava la sua campagna presidenziale, un venditore ambulante di nome Asif Merchant arrivò dal Pakistan all'aeroporto intercontinentale George Bush di Houston, in Texas. Fu subito segnalato come "Persona di Interesse Qualificata" e inserito in una lista di controllo del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Gli agenti di una squadra della Joint Terrorism Task Force (JTTF) dell'FBI scoprirono poi, attraverso una perquisizione dei dispositivi di Merchant, che si era recato in Iran, dove vivevano sua moglie e il figlio adottivo. Resta da chiarire se avessero ricevuto una soffiata da Israele, che fornisce all'FBI una quantità enorme di informazioni sui visitatori musulmani stranieri negli Stati Uniti.

Secondo i documenti della JTTF ottenuti dal giornalista pro-Trump John Solomon, Merchant è stato "rilasciato senza incidenti" e dichiarato "libero di recarsi alla destinazione desiderata". In effetti, l'FBI gli aveva concesso una "Libertà speciale di pubblica utilità" che, come ha spiegato Solomon, "avrebbe consentito agli agenti di provare a scambiare Merchant per collaboratore o di cercare di capire perché si stava recando negli Stati Uniti e con chi avrebbe potuto lavorare".

Il whistleblower dell'FBI che ha fornito a Solomon i documenti sull'interrogatorio di Merchant all'aeroporto ha paragonato la "Special Public Benefit Parole" allo scandaloso programma "Fast and Furious", in cui il Dipartimento di Giustizia del presidente Barack Obama ha facilitato la consegna di armi automatiche dai trafficanti di armi statunitensi ai cartelli messicani allo scopo presumibilmente di sorvegliare le attività criminali delle bande.

Non appena Merchant arrivò negli Stati Uniti, l'FBI lo presentò a un informatore confidenziale che si spacciava per un potenziale socio in affari e operava sotto lo pseudonimo di Nadeem Ali. L'informatore aveva lavorato come traduttore per l'esercito statunitense durante l'occupazione dell'Afghanistan.

Sebbene Merchant non abbia proposto alcun reato, l'FBI ha intercettato un incontro tra lui e l'informatore Ali, in una stanza d'albergo il 3 giugno 2024. Lì, Merchant è stato ripreso mentre faceva un presunto movimento con il dito puntato verso la pistola, menzionando al contempo un'"opportunità" non specificata. Questa registrazione granulosa, della durata di un minuto, ripresa da una telecamera nascosta è presentata come il fulcro dell'atto di accusa del Dipartimento di Giustizia contro Merchant.

Secondo l'FBI, Merchant aveva delineato un piano molto complesso che richiedeva l'assunzione di due sicari, "venticinque persone in grado di organizzare una protesta dopo la distrazione e una donna per svolgere attività di 'ricognizione'".

Per l'elaborato e stravagante assassinio in stile flash mob, l'informatore chiese a Merchant di sborsare solo 5000 dollari. Il visitatore pakistano non ebbe tuttavia modo di racimolare la somma, il che sollevò ulteriori dubbi sulla serietà del complotto. "Non pensavo di avere successo", avrebbe poi dichiarato Merchant in tribunale.

Praticamente senza un soldo, Merchant fu costretto a riscuotere il denaro da un "associato" anonimo, secondo l'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia. Successivamente, l'informatore dell'FBI lo portò in un viaggio tortuoso da Boston a New York City, dove avrebbe consegnato il denaro ad altri due informatori dell'FBI che si spacciavano per sicari. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Merchant avesse pianificato di volare in Pakistan il 12 giugno, ma fu arrestato nella sua residenza quello stesso giorno.

Il commerciante interrogato su Butler, tenuto in isolamento

Il giorno seguente, il ventenne Thomas Crooks arrivò a una fiera a Butler, in Pennsylvania, dove l'ex presidente Trump avrebbe dovuto parlare. Fece volare un drone per 15 minuti, sorvegliando la zona mentre finalizzava i piani per assassinare il candidato. Per una strana coincidenza, il sistema anti-drone dei Servizi Segreti rimase offline per tutta la mattina e fino al pomeriggio, fino a circa 15 minuti dopo che Crooks aveva pilotato il suo drone. Quando Trump salì sul palco, Crooks salì su un tetto inclinato a 120 metri di distanza e sparò otto colpi al presidente, mancandogli la testa di un centimetro, finché un agente di polizia locale non rispose al fuoco. Fu ucciso da un cecchino dei Servizi Segreti che inspiegabilmente esitò a sparare per ben 15 secondi.

Trenta ore dopo, gli agenti dell'FBI volarono a Houston per interrogare Merchant nella sua cella di prigione su un possibile collegamento iraniano con il tentato omicidio di Butler. Una fonte dell'FBI disse al Washington Post che l'FBI "aveva preso la straordinaria decisione di interrogarlo senza il suo avvocato per determinare se conoscesse Crooks".

L'interrogatorio è continuato anche dopo che Merchant è stato trasferito al Metropolitan Detention Center di massima sicurezza a Brooklyn, lo stesso carcere in cui è attualmente detenuto Luigi Mangione, l'accusato di aver ucciso l'amministratore delegato di United Healthcare. Lì, è stato tenuto in condizioni di isolamento durissime, senza poter interagire con nessuno tranne le guardie che gli portavano il cibo e i suoi avvocati perché, come sostenne l'allora vice procuratore generale Lisa Monaco , avrebbe potuto usare parole in codice per dare il via a ulteriori piani di assassinio. "Sembrava che pensassero che fossi una specie di super spia", rifletté in seguito Merchant.

A Merchant non solo fu impedito di chiamare la sua famiglia in Pakistan, ma gli fu anche impedito di esaminare le registrazioni delle conversazioni avute con informatori sotto copertura dell'FBI, poiché il Dipartimento di Giustizia le aveva contrassegnate come "sensibili". Nel marzo 2025, il suo avvocato protestò contro il fatto che gli US Marshals gli avessero ripetutamente rifiutato di incontrarlo e di esaminare le prove in tribunale. Anche questo fu giustificato sulla base di pretestuose ragioni di sicurezza nazionale.

Tuttavia, come ha scoperto il giornalista Ken Silva, una nota interna del direttore del Bureau of Prisons, Colette Peters, ha confermato che Merchant non aveva alcun contatto con alcuna risorsa dell'intelligence iraniana negli Stati Uniti. "Le forze dell'ordine non hanno identificato alcun collaboratore dell'IRGC di Merchant che operi negli Stati Uniti e che potrebbe continuare a orchestrare atti di violenza", ha scritto Peters.

In effetti, gli unici assassini iraniani con cui Merchant sembra aver interagito negli Stati Uniti erano informatori sotto copertura che lavoravano per l'FBI.

Il mercante "non era mai stato vicino a realizzare" l'assassinio di Trump

Durante il processo, tenutosi il 4 marzo, l'avvocato di Merchant, Avraham Moskowitz, ha preso la decisione alquanto insolita di consentire al suo cliente di testimoniare. Merchant ha quindi presentato una versione dei fatti in netto contrasto con il resoconto iniziale fornito dall'FBI. Ad esempio, l'imputato ha affermato di essere stato costretto a complottare da un agente dell'IRGC e di aver messo in atto un piano "per far assassinare qualcuno" solo perché temeva per la moglie e il figlio adottivo rimasti in Iran.

Dopo il suo arresto da parte dell'FBI, Merchant ha dichiarato di aver avviato delle trattative con le autorità federali per diventare lui stesso un informatore, ma che alla fine i colloqui si sono interrotti per ragioni sconosciute.

"Non volevo farlo così volontariamente", ha insistito in urdu, aggiungendo: "Non pensavo che avrei avuto successo".

Nel suo resoconto del processo, il New York Times ha concluso che Merchant "non era mai stato vicino a realizzare la visione del suo referente iraniano".

Ma nel 2024, quando si diffuse la notizia dell'arresto di Merchant, personaggi vicini a Israele nella cerchia ristretta di Trump sfruttarono il caso per esacerbare l'ansia del candidato riguardo all'ira dell'ayatollah.

Le forze allineate con Israele confondono Butler con l'Iran

Solo tre giorni dopo che la campagna di Trump era stata quasi interrotta dal proiettile di un solitario assassino americano a Butler, i funzionari, infiltrati nell'architettura dello stato di sicurezza nazionale, hanno preso misure per spostare l'attenzione sull'Iran.

"L'amministrazione Biden ha ottenuto informazioni di intelligence nelle ultime settimane su un complotto iraniano per assassinare l'ex presidente Donald Trump, e le informazioni hanno spinto i servizi segreti a rafforzare la sicurezza attorno all'ex presidente, secondo tre funzionari statunitensi a conoscenza della questione", ha riferito Ken Dilanian della NBC il 16 luglio 2024. (Dilanian era stato licenziato dal suo precedente incarico al Los Angeles Times dopo essere stato smascherato per aver permesso alla CIA di esaminare i suoi rapporti prima della pubblicazione).

I funzionari anonimi si riferivano chiaramente al complotto ordito dall'FBI per conto di Merchant. La rivelazione non solo sembrava un cinico tentativo di oscurare la realtà del quasi assassinio di Butler, perpetrato da un americano senza amici che non aveva mai lasciato il Paese. Suggeriva anche che l'FBI fosse così concentrata a ordire complotti iraniani sul suolo americano da ignorare la scia di commenti su YouTube lasciati per anni dal potenziale assassino, che dichiarava senza mezzi termini la sua intenzione di uccidere politici e agenti di polizia statunitensi e la sua speranza di scatenare una guerra civile.

Sebbene i vertici dell'FBI abbiano ingannato l'opinione pubblica sulla natura del complotto di Butler, affermando falsamente, ad esempio, che Crooks non stesse comunicando con altri online, non sono mai riusciti a collegarlo all'Iran. Ciò ha chiaramente frustrato il deputato Mike Waltz, stretto alleato di Trump e membro della commissione d'inchiesta della Camera sul complotto di Butler.

"Questi complotti iraniani sono in corso. E quando Biden non dice nulla, Harris non dice nulla, il Dipartimento di Giustizia cerca di insabbiare tutto, quale messaggio recepisce l'Iran? Capiscono che possiamo continuare a cercare di eliminare Trump senza subire conseguenze", sbraitò Waltz su Fox News nell'agosto 2024.

Riferendosi all'operazione Merchant, creata dall'FBI, Waltz tuonò: "Ci sono molteplici complotti di assassinio da parte degli iraniani. Questo cittadino pakistano reclutava donne come osservatori. Aveva reclutato sicari e aveva versato un acconto. Stava persino reclutando manifestanti come diversivo".

A questo punto, Waltz era destinato a un breve incarico come direttore del Consiglio di sicurezza nazionale di Trump, dove avrebbe contribuito a dirigere una guerra fallita contro gli alleati dell'Iran nel movimento Ansurallah in Yemen. (Walz è stato declassato ad ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU dopo aver accidentalmente incluso il caporedattore dell'Atlantic Magazine ed ex guardia carceraria israeliana Jeffrey Goldberg in una chat privata dell'amministrazione Signal in cui venivano condivise informazioni riservate sui piani di attacco degli Stati Uniti allo Yemen).

Nel corso della sua carriera, la lobby israeliana e gli alleati di Netanyahu avevano silenziosamente favorito la sua ascesa. Come ha osservato Elliot Brandt, CEO dell'AIPAC, in dichiarazioni private rivelate in esclusiva da The Grayzone, Waltz è stato una delle "ancora di salvezza" di Israele all'interno dell'amministrazione Trump, essendo stato addestrato dalla lobby israeliana fin dalla sua prima candidatura al Congresso.

Per Waltz e altre figure vicine a Trump e vicine a Israele, collegare l'incidente di Butler all'Iran sembrava aprire la strada a un conflitto diretto con l'Iran. Come ha dichiarato al Washington Post un alto funzionario statunitense rimasto anonimo, se Teheran fosse stata ritenuta responsabile del tentativo di Crooks di uccidere Trump, "significherebbe guerra".

Anche alcuni attori stranieri stavano lavorando per indurre gli Stati Uniti ad attribuire la responsabilità di Butler all'Iran. Alla fine dell'estate del 2024, il Dipartimento di Giustizia ricevette un'allerta urgente dall'estero che collegava Crooks direttamente ai complotti dell'IRGC per uccidere Trump. Secondo il Washington Post, la soffiata arrivò tramite una "fonte umana riservata all'estero" – quasi certamente l'intelligence israeliana.

Dopo un'indagine approfondita, i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno deciso che la soffiata non era attendibile. "Nulla lo collegava in modo credibile a complotti iraniani", ha dichiarato un funzionario al Post.

Ma in seguito alla sparatoria di Butler, le continue chiacchiere sulle imminenti minacce iraniane avevano alterato in modo indelebile la prospettiva di Trump. I giornalisti che hanno seguito Trump durante la campagna elettorale hanno descritto un palpabile senso di panico da parte del candidato e della sua cerchia ristretta riguardo ai sicari diretti dall'IRGC che li perseguitavano a ogni fermata.

“Voli fantasma” per Trump innescati da immaginarie minacce missilistiche iraniane

Mentre la campagna di Trump era già preda dell'ansia, l'FBI ha lanciato un allarme che li ha fatti sprofondare negli abissi della paranoia.

Secondo l'Ufficio, l'Iran aveva schierato agenti all'interno del Paese con accesso a missili terra-aria. Questo dubbio avvertimento spinse la squadra di sicurezza di Trump, già militarizzata, a prendere una decisione straordinaria. Temendo che l'Iran potesse abbattere il famoso aereo di linea "Trump Force One" da un momento all'altro, Trump fu imbarcato su un "volo fantasma" di proprietà del suo amico golfista, il magnate immobiliare Steve Witkoff, mentre il resto della sua campagna elettorale viaggiava sul jet principale.

Insieme a Trump sull'aereo segreto, c'era la sua responsabile della campagna elettorale, Suzie Wiles, che sarebbe poi diventata capo dello staff della Casa Bianca, controllando l'accesso e il flusso di informazioni al presidente. All'insaputa del pubblico, Wiles aveva lavorato come consulente retribuita di Netanyahu durante la sua campagna di rielezione del 2020, consolidando il suo ruolo di punto di contatto chiave tra Tel Aviv e Trump.

Il giornalista Ken Silva ha rivelato che l'allerta dell'FBI che ha spinto Trump a usare un "aereo fantasma" si basava su un cinico inganno. Come spiega Silva nel suo libro di prossima uscita sui complotti di assassinio che circondano Trump, gli investigatori federali avevano scoperto che Routh, il potenziale assassino di Mar-a Lago, aveva tentato di acquistare un lanciarazzi e potrebbe essere stato in contatto con cittadini iraniani durante il suo soggiorno in Ucraina. L'FBI ha probabilmente manipolato queste informazioni nel rapporto fasullo fornito alla campagna di Trump, evocando immaginari agenti dell'IRGC armati di Manpad per esacerbare i timori del candidato.

Una volta entrato nello Studio Ovale, Trump si trovò circondato da consiglieri filo-israeliani e fermamente convinto che l'Iran avesse tentato di eliminarlo durante la campagna elettorale. Come comandante in capo delle forze armate statunitensi, era determinato a vendicarsi.

Netanyahu spinge Trump con il piano di Butler

Il 15 giugno 2025, pochi giorni dopo aver lanciato una guerra immotivata contro l'Iran, Netanyahu si rivolse a Fox News per manipolare Trump e convincerlo a unirsi all'attacco. Il leader israeliano sembrava sapere esattamente quali vulnerabilità psicologiche sfruttare.

"Queste persone che gridano morte all'America hanno tentato di assassinare il presidente Trump due volte", ha dichiarato Netanyahu, affermando senza la minima prova che l'Iran era dietro sia al tentativo di assassinio di Butler sia a quello di Mar a-Lago.

"Hai informazioni che i tentativi di assassinio del presidente Trump siano stati perpetrati direttamente dall'Iran?", ha chiesto Bret Baier, conduttore di Fox News visibilmente sorpreso.

"Tramite intermediari, sì. Attraverso le loro informazioni, sì. Vogliono ucciderlo", ha affermato Netanyahu con sguardo sicuro.

Una settimana dopo, Trump autorizzò una serie di attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani a sostegno dell'attacco militare israeliano. Sebbene Trump avesse concordato un cessate il fuoco subito dopo l'attacco, l'influenza di Israele sulla sua amministrazione – e sulla sua psiche – garantiva che un altro, molto più violento, conflitto fosse imminente.

In un'immagine promossa dall'account Twitter/X ufficiale della Casa Bianca il 21 luglio 2025, Trump ha lasciato intendere di aver iniziato a ribaltare la situazione nei confronti dei suoi aspiranti assassini iraniani: "Ero la preda, ora sono il cacciatore", ha dichiarato.

Israele afferma di voler eliminare il potenziale assassino di Trump in Iran

Nel marzo 2026, Trump è tornato in guerra con l'Iran. Nel giro di quattro giorni, l'attacco congiunto USA-Israele si era prevedibilmente trasformato in una guerra regionale senza fine, dopo il fallimento di una serie iniziale di attacchi di decapitazione volti a indurre un cambio di regime.

Nel pomeriggio del 4 marzo, il minaccioso "Segretario alla Guerra" degli Stati Uniti ed ex personaggio di Fox News, Pete Hegseth, è comparso davanti a un leggio al Pentagono e ha giurato di scatenare "morte e distruzione dal cielo per tutto il giorno" sul popolo iraniano.

Mentre il suo discorso, violento e caricaturale, raggiungeva il culmine, Hegseth ha rilasciato un annuncio drammatico: " Il capo dell'unità che ha tentato di assassinare il presidente Trump è stato braccato e ucciso. L'Iran ha cercato di uccidere il presidente Trump, e il presidente Trump ha riso per ultimo".

Sebbene Hegseth non abbia fatto il nome della figura, un giornalista israeliano che è uno degli stenografi preferiti di Netanyahu, Amit Segal, ha rivelato che Israele aveva assassinato un funzionario dell'IRGC di nome Rahman Mokadam, presumibilmente responsabile di aver diretto un complotto per uccidere Trump. Ma ancora una volta, i dettagli del complotto hanno rivelato strati di imbrogli dell'FBI, informatori confidenziali mascherati da "cospiratori" e un testimone compromesso.

In realtà, il presunto piano di assassinio di cui Mokadam era accusato di aver diretto l'attentato non si concentrava inizialmente su Trump. Si diceva invece che l'obiettivo fosse Masih Alinejad, un espatriato iraniano e attivista per il cambio di regime al soldo del governo statunitense . L'unica prova che Trump fosse un possibile bersaglio proveniva dalle affermazioni di uno spacciatore e truffatore condannato di nome Farhad Shakeri, anch'egli imputato. Shakeri aveva parlato telefonicamente con l'FBI dall'Iran, fornendo informazioni dubbie in cambio di una riduzione della pena detentiva per un suo complice negli Stati Uniti, di cui non si conosce il nome.

Fu durante questi colloqui a distanza che Shakeri apparentemente affermò di aver avuto un contatto con l'IRGC che gli aveva ordinato di uccidere Trump. Ma secondo la denuncia penale dell'FBI contro di lui, il nome di quel contatto era "Majid Soleimani", non Mokadam.

L'agente dell'FBI che interrogò Shakeri riconobbe chiaramente la sua inclinazione al favolismo, scrivendo che "alcune affermazioni di Shakeri sembrano essere vere e altre false". Shakeri aveva effettivamente mentito durante i suoi interrogatori, eppure l'agente concluse che "sembra" che stesse pianificando di uccidere Trump. Non spiegò perché considerasse credibile la confessione , e l'accusa di un complotto per uccidere Trump era notevolmente assente dall'atto d'accusa depositato dalla giuria un mese dopo.

Dopo aver ucciso Mokadam il 4 marzo, gli israeliani si sono rivolti direttamente al presidente per vantarsi del loro presunto successo e per riaccendere la sua ansia nei confronti degli assassini iraniani.

Come ha osservato Amit Segal , "Trump è stato informato di questo nelle ultime ore da Israele". Così facendo, gli israeliani hanno rafforzato la sensazione di Trump di essere stato braccato dall'Iran e che, combattendo la loro guerra, si stesse salvando la pelle.

Come in passato, la Casa Bianca ha pubblicato un video sul suo account Twitter/X ufficiale in cui proclamava il trionfo di Trump sugli assassini iraniani: "ERO LA PREDA, E ORA SONO IL CACCIATORE".

Thomas Crooks potrebbe aver mancato di poco il cranio di Trump a Butler, in Pennsylvania, ma Israele era riuscito a entrare nella testa del presidente.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)