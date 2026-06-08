Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Attacco israeliano a Beirut, l’Asse della Resistenza avverte Tel Aviv

403
Attacco israeliano a Beirut, l’Asse della Resistenza avverte Tel Aviv

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

L’attacco aereo israeliano contro la periferia sud di Beirut riaccende le tensioni regionali e mette in discussione la fragile tregua raggiunta nei giorni scorsi tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Diversi missili lanciati dall’aviazione israeliana hanno colpito un edificio residenziale nell’area di Tahwitat al-Ghadir, nel cuore della Dahieh, quartiere densamente popolato e tradizionale roccaforte della resistenza libanese. Secondo un bilancio preliminare, il raid ha provocato la morte di due civili e il ferimento di almeno undici persone. L’operazione è stata rivendicata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal ministro della Sicurezza Israel Katz, mentre i media israeliani hanno riferito che l’amministrazione Trump era stata informata preventivamente dell’attacco.

Il bombardamento arriva pochi giorni dopo l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco raggiunto in linea di principio tra il governo libanese e Israele nel corso di colloqui trilaterali tenutisi a Washington con la mediazione statunitense. L’intesa, tuttavia, continua a suscitare forti contestazioni all’interno del Libano, dove numerose forze politiche e ampi settori dell’opinione pubblica respingono qualsiasi forma di negoziato diretto con Tel Aviv. Anche Hezbollah ha preso le distanze dall’accordo. Il segretario generale del movimento, Naim Qassem, ha ribadito che la resistenza non ha assunto alcun impegno a cessare le proprie operazioni contro Israele. Giovedì scorso il gruppo ha annunciato la distruzione di due carri armati Merkava israeliani nel sud del Libano, presentando l’azione come una risposta alle continue violazioni della tregua da parte israeliana. Durissima la reazione dell’Iran. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha definito il bombardamento di Beirut una grave aggressione e ha ricordato che Teheran aveva già avvertito tutte le parti coinvolte che non avrebbe tollerato un attacco contro la capitale libanese o la sua periferia meridionale.

Secondo Araghchi, l’Iran era pronto a colpire direttamente Israele qualora le minacce contro Beirut si fossero concretizzate. Toni ancora più espliciti sono arrivati dal portavoce della Commissione parlamentare iraniana per la Sicurezza nazionale e la Politica estera, Ebrahim Rezaei, che ha promesso una risposta “forte e dolorosa” all’attacco israeliano, accusando il governo di Tel Aviv di agire come un “cane rabbioso” che deve essere fermato. Anche Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema iraniana, ha avvertito che le forze missilistiche della Repubblica Islamica sono pronte a mettere in campo una deterrenza più ampia nel caso di ulteriori attacchi contro Beirut.

L’episodio conferma come il cessate il fuoco promosso da Washington appaia estremamente fragile. Mentre Israele continua le operazioni militari e la resistenza libanese rivendica il diritto di rispondere alle incursioni, cresce il rischio che il Libano torni a essere uno dei principali fronti di confronto tra Israele e l’Asse della Resistenza guidato dall’Iran, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per l’intera regione.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DE "Il MONDO IN 10 NOTIZIE" - LA NEWSLETTER CHE OGNI GIORNO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Missili sull'asse Israele-Iran. Trump chiama Netanyahu: non rispondere agli attacchi

Missili sull'asse Israele-Iran. Trump chiama Netanyahu: non rispondere agli attacchi

07 Giugno 2026 22:30
Díaz-Canel smaschera la strategia della menzogna: "Così preparano le guerre" (VIDEO)

Díaz-Canel smaschera la strategia della menzogna: "Così preparano le guerre" (VIDEO)

07 Giugno 2026 16:52
Quel pizzino per prolungare la guerra (su mandato di Bruxelles)

Quel pizzino per prolungare la guerra (su mandato di Bruxelles)

07 Giugno 2026 16:00
Il fardello dell'uomo cubano (di Alberto Bradanini)

Il fardello dell'uomo cubano (di Alberto Bradanini)

07 Giugno 2026 14:00
Scontro sulla memoria storica in UE: chiesta la revoca dell'Ordine del Merito a Zelensky

Scontro sulla memoria storica in UE: chiesta la revoca dell'Ordine del Merito a Zelensky

07 Giugno 2026 11:00
Albania svenduta al sionismo? Ecco cosa diceva Edi Rama alla Knesset a gennaio (VIDEO)

Albania svenduta al sionismo? Ecco cosa diceva Edi Rama alla Knesset a gennaio (VIDEO)

06 Giugno 2026 19:00
Dua Lipa e Callum Turner: un matrimonio dal sapore coloniale

Dua Lipa e Callum Turner: un matrimonio dal sapore coloniale

06 Giugno 2026 19:00
Guerra in Ucraina: immagini satellitari USA riducono del 90% i tempi per colpire i russi

Guerra in Ucraina: immagini satellitari USA riducono del 90% i tempi per colpire i russi

06 Giugno 2026 19:00
RUSSIA

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

34807
RUSSIA

Pioggia di droni sulla Russia e l'ombra della NATO: il duro avvertimento di Mosca ai Paesi Baltici

17059
MEDITERRANEO

Perché Israele sta cancellando i video del 7 ottobre?

15876
ASIA

Quello che non vogliono che voi sappiate sulla risposta dell'Iran (di Pepe Escobar)

15664
RUSSIA

La fine dei negoziati tra Usa e Russia. Che ruolo ha giocato l'UE nell'attacco a San Pietroburgo?

14235
EUROPA

Albania svenduta al sionismo? Ecco cosa diceva Edi Rama alla Knesset a gennaio (VIDEO)

13306
NORD-AMERICA

Lavorare a 92 anni per l'affitto: il "sogno americano"

11047
EUROPA

Guerra in Ucraina: immagini satellitari USA riducono del 90% i tempi per colpire i russi

10360
AMERICA LATINA

Secondo turno in Perù: Keiko Fujimori contro Roberto Sánchez

RUSSIA

Oltre 250 dollari al barile: lo scenario che potrebbe far impennare i prezzi del petrolio

RUSSIA

"Questa sarà la fine dell'umanità": il monito di Lavrov sull'intelligenza artificiale

MEDITERRANEO

Israele bombarda un'ambulanza e una scuola in Libano: è strage di civili

ASIA

Raid Usa e la risposta dell'Iran: pioggia di missili iraniani su Kuwait e Bahrein

AMERICA LATINA

Duma di Stato russa: gli USA ricattano Cuba per imporre un "cambio di potere"

RUSSIA

Zakharova: Il modello ultraliberale occidentale ha raggiunto un «vicolo cieco civilizzativo»

EUROPA

"I paesi hanno deciso di non correre più rischi". Il primo commento del Cremlino sul fallimento storico di Berlino all'ONU

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia di Alessandro Bartoloni La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

  • 05 Giugno 2026 17:21
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda" di Loretta Napoleoni Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

  • 06 Giugno 2026 08:04
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov di Giuseppe Masala Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

  • 05 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”? Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

  • 02 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
"Un mondo senza miliardari per salvare il pianeta": la ricetta shock di Thomas Piketty di Michele Blanco "Un mondo senza miliardari per salvare il pianeta": la ricetta shock di Thomas Piketty

"Un mondo senza miliardari per salvare il pianeta": la ricetta shock di Thomas Piketty

  • 04 Giugno 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti