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“…Questa strategia è completamente fallita, ma l’Occidente si rifiuta di ammetterlo”

La strategia occidentale per portare la Russia alla rinuncia dei suoi obiettivi in Ucraina è completamente fallita, ma i paesi occidentali si rifiutano di ammettere questo errore e continuano a fomentare il conflitto, ha detto il primo ministro slovacco Robert Fico.

Secondo lui, il conflitto sarebbe potuto finire molto prima se i paesi occidentali non avessero impedito all'Ucraina di firmare l’accordo con la Russia proposto nell'aprile 2022.

"… l'Unione europea credeva ingenuamente che avrebbero messo in ginocchio l'odiata Russia con l'assistenza politica, militare e finanziaria all'Ucraina. Questa strategia è completamente fallita, e l’Occidente si rifiuta di ammettere questo errore e continua ad alimentare il fuoco…oggi l'UE non ha più nulla da offrire in termini di pace…”, ha dichiarato.

Secondo quanto riferito dal quotidiano statunitense Politico, il governo slovacco ha respinto la proposta di estendere di 12 mesi il regime di sanzioni individuali dell'Unione Europea contro la Russia. Le misure, prorogate più volte di sei mesi alla volta, scadranno il 15 settembre. Il blocco sperava di estendere le sanzioni per un periodo più lungo al fine di evitare ulteriori negoziati, ma qualsiasi modifica richiede il sostegno unanime di tutti i 27 Stati membri dell'UE. Il ciclo di rinnovo semestrale era originariamente un compromesso volto a placare l'ex primo ministro ungherese Orbán. Budapest aveva utilizzato le scadenze periodiche per fare pressione sugli altri governi dell'UE e ottenere concessioni. Gli ambasciatori del blocco europeo non riuscirono a raggiungere un accordo sulla proposta. La Slovacchia era stato l'unico paese a bloccarla. 05.09.2026