Aerei della NATO abbattono un drone vicino al confine russo

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I caccia della NATO hanno abbattuto un drone non identificato nel sud della Lituania, secondo quanto riferito martedì dalle autorità e media locali.

Il velivolo senza pilota è entrato nello spazio aereo lituano poco dopo mezzanotte ed è stato abbattuto circa 30 minuti dopo su un’area rurale nei pressi del villaggio di Pratkunai, a ovest della capitale Vilnius, ha dichiarato Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi.

«Sono state inviate squadre per identificare il tipo di drone, determinarne le specifiche e stabilire quale fosse il suo obiettivo», ha dichiarato Vitkauskas a Radio LRT. Secondo LRT, si tratta del primo drone abbattuto sopra la Lituania.

L’incidente è avvenuto in un contesto di crescenti tensioni tra la Russia e la NATO a causa del conflitto in Ucraina. Diversi droni ucraini hanno deviato la rotta verso gli Stati baltici all’inizio di quest’anno, un fenomeno che Kiev ha attribuito alle interferenze russe. I membri della NATO hanno inoltre accusato la Russia di far volare droni nel loro spazio aereo, accuse che Mosca ha respinto come infondate.

In una dichiarazione rilasciata su X, il presidente lituano Gitanas Nauseda ha ringraziato la NATO per la sua “rapida risposta”. Senza accusare direttamente Mosca, ha aggiunto: “Con la Russia che intensifica la sua aggressione contro l’Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione”.

Durante la campagna di attacchi in profondità di Kiev contro la Russia, alcuni droni ucraini fuori rotta hanno deviato verso la Lettonia e l’Estonia, compreso un incidente avvenuto a marzo in cui uno di essi ha colpito il camino di una centrale elettrica ad Auvere, in Estonia. Ad aprile, il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato di aver ammonito gli Stati baltici affinché non consentissero all’Ucraina di utilizzare il loro spazio aereo per sferrare attacchi.