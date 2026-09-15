Il Senato messicano approva l’ingresso di militari statunitensi nel Paese
Lunedì il Senato messicano ha approvato la richiesta della presidente Claudia Sheinbaum di consentire l’ingresso nel Paese a 139 militari della 101ª Divisione aviotrasportata dell’Esercito degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media locali.
I militari dovrebbero partecipare a un’esercitazione congiunta specializzata che si svolgerà dal 20 al 30 settembre presso le strutture del Centro Nazionale di Addestramento di Santa Gertrudis, nello stato di Chihuahua, nel nord del Paese.
I militari arriveranno a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare statunitense, sul quale saranno trasportate anche armi, e atterreranno nella quinta zona aerea militare di Santa Gertrudis.
La richiesta di Sheinbaum è stata approvata all’unanimità con 75 voti.