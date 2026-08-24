Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Germania. Il piano dei partiti "democratici" per mantenere il potere - POLITICO

Coercizione federale, esclusione dai tavoli decisionali e sospensione dei fondi: i tre scenari per neutralizzare un governo sgradito

4395
Germania. Il piano dei partiti "democratici" per mantenere il potere - POLITICO

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

C’è un’immagine dell’Unione Europea che i suoi apologeti vendono quotidianamente: quella di un faro di democrazia, dialogo, stato di diritto. Poi, però, basta aprire gli occhi o semplicemente riflettere oltrepassando la cortina fumogena della propaganda mainstream per scoprire il volto vero.

L’ultima conferma arriva dalla Germania, il cuore pulsante dell’UE, l’ormai ex locomotiva d’Europa. Secondo quanto reso noto da Politico, i partiti del cosiddetto “establishment” starebbero già studiando un arsenale di misure straordinarie per impedire di fatto a un eventuale governo regionale dell’opposizione (il partito AfD, Alternativa per la Germania) di esercitare il proprio mandato, qualora vincesse le elezioni nel land della Sassonia-Anhalt. Non si tratta di confutare idee con altre idee, né di sottoporre le leggi al vaglio della corte costituzionale. Si parla invece di “opzione nucleare”, di coercizione federale, di tagli ai fondi, di esclusione dai tavoli decisionali e persino di “muri informativi” per negare l’accesso a dati sensibili a ministri legittimamente eletti.

Stiamo parlando di uno Stato membro dell’UE, non di una cosiddetta Repubblica della Banane. Un paese che viene definito come un modello di democrazia e convivenza liberal/liberista. Eppure il lessico usato è quello della guerra preventiva contro il nemico interno.

 

Tre scenari da regime autoritario

Il primo scenario prevede di escludere i rappresentanti della Sassonia-Anhalt dalle riunioni su temi sensibili. Tradotto: si nega il diritto di partecipazione a un governo regionale che ha ottenuto i voti dei cittadini. Un professore emerito di diritto costituzionale ammette che l’idea è “perfettamente concepibile”, salvo poi chiedersi se i tribunali la tollererebbero. Ma è proprio questo il punto: si ragiona su ciò che si può fare, non su ciò che è giusto fare.

Secondo scenario: alzare un “muro” nei sistemi informativi condivisi. Un esponente socialdemocratico dichiara senza mezzi termini che si dovrebbe “tenere l’AfD lontana da tutte le informazioni sull’estremismo di destra e sullo spionaggio”. In altre parole, un governo eletto verrebbe deliberatamente tenuto all’oscuro di dossier cruciali per la sicurezza, rendendolo di fatto incapace di governare. Questo, dicono, sarebbe “legalmente possibile”. La domanda è: democraticamente accettabile?

Terzo scenario: il più grottesco. La Sassonia-Anhalt riceve ogni anno quasi 3 miliardi di euro dalla perequazione fiscale federale, pari a un quinto del suo bilancio. La minaccia è quella di ridurre o sospendere quei fondi per “rendere difficile la gestione” a un governo sgradito. Il ministro delle Finanze del Baden-Württemberg, quasi con sprezzo, ricorda che “il sistema è ancorato alla Costituzione”, come se bastasse un articolo a nascondere l’intento politico di soffocare finanziariamente una regione ribelle.

 

Questo è il vero spirito dell’Unione Europea

Ora, proviamo a mettere questi fatti nel contesto più ampio. Per decenni, Bruxelles ha impartito ai Paesi del Sud Europa lezioni nno richieste sulla “buona governance”, l’austerità, il rispetto dei parametri. Ma quando il vento politico gira, quando i cittadini osano votare contro il pensiero unico, scatta il piano B: l’assedio istituzionale. Non importa che l’AfD abbia posizioni discutibili o radicali. Quello che qui è in gioco non è il merito del programma, ma il principio: se una forza politica vince le elezioni, il potere deve poter essere esercitato. Altrimenti, a che servono le urne?

E invece no. L’establishment tedesco, che è lo stesso che detta l’agenda europea, dimostra che la democrazia è tollerata finché produce risultati ritenuti giusti. Quando il popolo ‘sbaglia’, si ricorre alla coercizione, ai tagli, all’isolamento. Questo è il metodo che l’UE ha utilizzato con la Grecia, con l’Italia, con i governi “ostili” all’ortodossia fiscale. E ora intende replicarlo proprio nell’epicentro del neoliberismo.

Ma c’è di più: l’articolo 37 della Legge Fondamentale tedesca, menzionato come base legale per una possibile “coercizione federale”, non è mai stato applicato in 75 anni di storia della Repubblica. Eppure, lo si evoca come uno spauracchio. Perché? Perché il potere non tollera concorrenza. Perché il neoliberismo europeo ha bisogno di governi docili, disposti a obbedire agli ordini di Berlino e Bruxelles, a mantenere le frontiere aperte agli interessi delle multinazionali ma chiuse alla sovranità popolare.

 

Guerrafondai e custodi del pensiero unico

Non dimentichiamo che questa stessa classe dirigente è quella che ha spinto per decenni verso una politica estera sempre più aggressiva nei confronti della Russia, che ha alimentato il conflitto in Ucraina con forniture militari crescenti, che ha trasformato l’Europa in una caserma armata fino ai denti, dimenticando la vocazione diplomatica e pacifica che vorrebbe in teoria essere il suo tratto distintivo. E lo ha fatto senza mai chiedere un vero mandato popolare, imponendo sanzioni, spese militari e rotture diplomatiche come fossero automatismi burocratici.

Ma attenzione: quando un partito come l’AfD propone di chiudere le frontiere o di uscire da Schengen, improvvisamente la democrazia diventa pericolosa. Allora scattano i piani di contenimento, i “muri informativi”, i tagli di bilancio. La coerenza? Inesistente. Quello che conta è mantenere il monopolio del potere.

 

Una costruzione neoliberista e antidemocratica

Questa vicenda è la cartina al tornasole di ciò che l’Unione Europea è davvero: non un’alleanza tra popoli liberi, ma una macchina neoliberista e tecnocratica che considera il voto popolare un incidente di percorso, da correggere con ogni mezzo, purché costituzionalmente “plausibile”. Si parla di “stato di diritto” solo quando conviene. Quando processi democratico o pseudo tali producono un governo sgradito, si cerca il modo di aggirarlo, di svuotarlo, di renderlo innocuo.

Non è questione di estrema destra, estrema sinistra o populismo. A tenere saldamente il potere nelle proprie mani è un ceto politico trasversale che si sente legittimato a decidere per tutti, anche contro la volontà popolare. È la prova che l’Europa dei trattati e dei vincoli fiscali non ha paura del dissenso: lo teme. E per questo è pronta a calpestare il principio più elementare della tanto decantata democrazia liberale - che chi vince le elezioni deve poter governare - pur di non perdere il controllo.

Quindi bisogna chiamare l’Unione Europea con il suo vero nome: un regime mascherato da democrazia, dove il popolo vota, ma il potere reale decide in base ai propri interessi. E guai a chi prova a cambiare le regole del gioco. Perché, in fondo, l’unica alternativa ammissibile è quella già conosciuta. Tutto il resto è eversione da soffocare, magari con la scusa della Costituzione o della democrazia in pericolo. Quella stessa democrazia che i liberal/liberisti hanno da tempo cancellato.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Milioni al regime di Kiev, niente per i popoli: l'UE affonda e Bruxelles continua a finanziare la guerra

Milioni al regime di Kiev, niente per i popoli: l'UE affonda e Bruxelles continua a finanziare la guerra

  • 25 Agosto 2026 18:15

Da giorni è tornato alla ribalta il tema dei nuovi fondi per l'Ucraina. L'ultima voce, filtrata da fonti diplomatiche europee, parla di altri 27 miliardi di euro che Bruxelles intende versare a...

ASIA Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

  • 24 Agosto 2026 14:30

Il comandante in capo dell'esercito iraniano, Amir Hatami, ha lanciato un severo avvertimento agli Stati Uniti, affermando che le forze iraniane sono pronte a difendere il proprio territorio per generazioni,...

ASIA Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

  • 15 Agosto 2026 15:36

Il comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Ahmad Vahidi, ha rivolto un messaggio ai combattenti iraniani, ringraziandoli per gli sforzi compiuti per respingere l'aggressione...

EUROPA Fermare le navi russe? L'Europa trema per le ritorsioni di Mosca

Fermare le navi russe? L'Europa trema per le ritorsioni di Mosca

  • 14 Agosto 2026 18:25

Le ispezioni navali condotte nell'ambito dell'operazione Irini della Forza navale dell'UE nel Mediterraneo aumentano notevolmente il rischio di uno scontro diretto in mare tra Russia e paesi dell'UE. Il...

EUROPA "Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

  • 14 Agosto 2026 16:23

Le "metastasi del nazismo" stanno riemergendo nella società tedesca sotto la guida del cancelliere federale Friedrich Merz, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista. Il...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Milioni al regime di Kiev, niente per i popoli: l'UE affonda e Bruxelles continua a finanziare la guerra

Milioni al regime di Kiev, niente per i popoli: l'UE affonda e Bruxelles continua a finanziare la guerra

25 Agosto 2026 18:15
Da La Paz a Buenos Aires: la macchina del fango al servizio di Washington

Da La Paz a Buenos Aires: la macchina del fango al servizio di Washington

25 Agosto 2026 16:48
Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

24 Agosto 2026 12:00
Francesca Albanese invoca una forza di protezione internazionale in Cisgiordania

Francesca Albanese invoca una forza di protezione internazionale in Cisgiordania

24 Agosto 2026 12:00
Attacco ucraino a Krasnodar: tre adolescenti uccisi in un centro per bambini

Attacco ucraino a Krasnodar: tre adolescenti uccisi in un centro per bambini

24 Agosto 2026 12:00
Nikol Pashinyan: "L’Armenia avvierà presto il processo di adesione all’UE"

Nikol Pashinyan: "L’Armenia avvierà presto il processo di adesione all’UE"

24 Agosto 2026 11:00
NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

21 Agosto 2026 17:00
«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

21 Agosto 2026 16:00
RUSSIA

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

15601
RUSSIA

«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

13037
ITALIA

Sovranità? Fermare l'invasione? Tutto quello che non torna del programma di Vannacci

11740

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

11332
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

8397
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

8264
CINA

NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

7691

Serbia, Ucraina e Russia. Cosa sta succedendo? Fatti, antefatti, reazioni

7268
CINA

"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

ASIA

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

RUSSIA

Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

AMERICA LATINA

“È come applaudire un genocidio”: Petro sulla ripresa delle relazioni tra Colombia e Israele

ASIA

Le sanzioni che l’Iran intende applicare alle navi che violano le sue norme di transito nello Stretto di Ormuz

EUROPA

Ex portavoce di Zelenski: "Questa misura rischia di scatenare un conflitto civile in Ucraina"

Cremlino: "Kiev ha aperto il vaso di Pandora. Ona ne paga le conseguenze"

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)   Una finestra aperta Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

  • 20 Agosto 2026 20:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke" di Paolo Desogus Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

  • 25 Agosto 2026 14:00
Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale di Geraldina Colotti Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

  • 25 Agosto 2026 15:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad di Marinella Mondaini La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

  • 21 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti