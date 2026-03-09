Guerra all'Iran: USA ed Israele alzano l'asticella della ferocia bellica



di Francesco Corrado



E' notizia di ieri che Israele ed USA hanno colpito due obiettivi che stanno facendo e faranno danni enormi alla popolazione iraniana e che nulla hanno a vedere con installazioni militari.

Per ironia della sorte è da precisare che le notizie sono state riportate da media occidentali come la CNN che è presente a Teheran e che come tutti gli altri media occidentali fa liberamente la cronaca della guerra, al contrario di ciò che accade in Israele dove la CNN stessa (come le altre) lamenta la stretta censura imposta dal "democratico" governo israeliano.

Innanzitutto registriamo il bombardamento della centrale atomica di Isfahan, in cui si produce energia elettrica e da cui è divampato un enorme incendio. Ovviamente bombardare installazioni atomiche è un crimine di guerra, ma per Israele che lo ha portato a termine questo è solo un dettaglio: in occasione della festa internazionale delle donne, l'amore per quelle iraniane, da liberare dalla tirannia, non ha limiti. Solo nei prossimi giorni sapremo la reale entità dei danni e di eventuali fuoriuscite di materiale radioattivo.

Sempre nella notte tra il 7 e l'8 poi Israele ha condotto una massiccia campagna di bombardamenti colpendo circa 30 depositi di carburante. Gravissimi quelli condotti nei pressi di Teheran di cui appunto sono stati testimoni anche i giornalisti occidentali.



Colpita anche la raffineria a sud della capitale ma soprattutto i depositi di Shahran e Aghdasieh. L'incendio che ne è conseguito è stato di proporzioni ciclopiche e, secondo Al Jazeera, parte del carburante è defluito nelle strade di Teheran causando una strage di civili.

La nube dell'incendio ha liberato nell'aria ingenti quantitativi di monossido di carbonio e molecole di particolato fine che ha reso l'aria irrespirabile e che causa danni agli occhi ed alle vie respiratorie. Presenti poi anidride solforosa e ossidi di azoto cui si devono aggiungere idrocarburi non combusti; questo mix unendosi all'umidità atmosferica ha dato origine ad una pioggia acida ed oleosa che ha ricoperto la capitale iraniana.

Il prezzo che gli abitanti della capitale iraniana pagheranno sarà carissimo. Sulle modalità disumane che il comportamento dell'alleanza Epstein avrebbe assunto in questa guerra nessuno sano di mente poteva avere dubbi: Israele ed USA sono de facto al di sopra della legge internazionale e sono dei selvaggi esperti in guerra contro le popolazioni civili inermi. Dalle bocche dei loro governanti possono uscire le peggiori bestialità tanto c'è uno stuolo di giornalisti proni a nascondere le peggiori nefandezze e che cercano di trovare una giustificazione anche all'inenarrabile.

