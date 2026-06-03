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Trump conferma di aver definito Netanyahu un "fottuto pazzo"

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Trump conferma di aver definito Netanyahu un "fottuto pazzo"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di aver definito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un "fottuto pazzo" a causa dei suoi attacchi al Libano.

"Sì. Mi arrabbio sempre. Mi dava un po' fastidio che attaccasse sempre il Libano. Sai, a un certo punto gli ho detto: 'Bibi, mettiamo fine a tutto questo'", ha dichiarato.

Tuttavia, ha osservato di avere "ottimi rapporti" con Netanyahu. "Abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi mi piace molto", ha affermato.

Il presidente statunitense ha anche negato che Tel Aviv lo avesse ingannato per scatenare la guerra contro l'Iran. "Voglio dire, ho iniziato io tutto. Non voglio annoiare nessuno, ma l'ho iniziata io perché non possiamo permettere che abbiano un'arma nucleare. [...] Se non fosse per me, Israele non esisterebbe", ha affermato.

In precedenza, era stato riportato che Trump aveva criticato duramente Netanyahu durante una telefonata, definendolo "pazzo" per l'escalation contro il Libano. "Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando la pelle. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo", gli aveva detto. Secondo alcune fonti, avrebbe anche bloccato il piano israeliano di bombardare Beirut, avvertendo che farlo avrebbe "isolato ulteriormente Israele". Secondo Trump, Netanyahu aveva esacerbato la situazione in modo sproporzionato negli ultimi giorni.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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