I giovani USA sempre più attratti dal socialismo. Vance preoccupato

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Il Partito Repubblicano USA deve affrontare le pressioni economiche che gravano sulle spalle dei cittadini statunitensi, altrimenti rischia di spingere un numero sempre maggiore di giovani verso il socialismo, ha dichiarato il vicepresidente J.D. Vance.

Vance ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista a Fox News, indicando come principali preoccupazioni il costo degli alloggi e dell'istruzione, l'accesso a lavori ben retribuiti e la possibilità di formare una famiglia.

"La nostra risposta non può essere semplicemente ignorare le preoccupazioni economiche che, a mio avviso, alimentano questo crescente interesse per il socialismo", ha affermato Vance.

Ha fatto riferimento a quelli che ha definito trilioni di dollari di nuovi investimenti in arrivo negli Stati Uniti, affermando che creeranno posti di lavoro per la classe media. Ha anche citato la stabilizzazione dei prezzi delle case e la spinta dell'amministrazione verso tassi di interesse più bassi, pur riconoscendo che gli effetti di tali politiche potrebbero impiegare del tempo per manifestarsi.

"Il mio avvertimento ai miei colleghi repubblicani è: se non riusciamo a fare la cosa giusta, non date la colpa ai giovani per la loro simpatia verso il socialismo. Dobbiamo prendercela con noi stessi", ha concluso Vance.

Ha aggiunto che i repubblicani non possono contrastare questa tendenza semplicemente difendendo il libero mercato, affermando: "Non si ferma il socialismo lanciando slogan sul libero mercato. Si ferma il socialismo migliorando la vita delle persone".

Le dichiarazioni di Vance giungono in vista delle elezioni di medio termine di novembre, con il costo della vita tra le principali preoccupazioni degli elettori. Un sondaggio nazionale condotto a maggio dalla Marquette University Law School ha mostrato che l'inflazione e il costo della vita sono la principale preoccupazione del pubblico, citata dal 37% degli intervistati.

Le pressioni economiche sono state aggravate dall'aumento dei costi energetici, alimentato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e dai dazi di Trump, mentre gli alti prezzi delle case hanno reso più difficile l'acquisto di un immobile. Il prezzo medio richiesto per una casa negli Stati Uniti si attestava a 430.000 dollari a giugno, secondo i dati citati da Forbes.

La crisi economica ha coinciso con una maggiore apertura al socialismo tra i giovani statunitensi. Un sondaggio Gallup del 2025 ha mostrato che il 39% degli adulti statunitensi vedeva il socialismo in modo positivo, rispetto al 54% che nutriva un'opinione favorevole al capitalismo e all'81% che prediligeva la libera impresa, con il socialismo più popolare tra i giovani adulti.

Questa divisione è diventata più evidente anche nella politica elettorale, con candidati progressisti che hanno guadagnato terreno nelle primarie democratiche in tutto il paese. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, membro dei Democratic Socialists of America, si è affermato grazie a un programma incentrato sul costo della vita.

In passato, Vance ha attribuito il malcontento economico a decenni di politiche adottate sia da governi repubblicani che democratici, indicando la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense, la pressione sui salari e l'aumento del costo della vita.

Anche i repubblicani hanno registrato valutazioni negative in materia economica. Il sondaggio Marquette ha rilevato un indice di gradimento per Trump sull'economia del 30% e sull'inflazione e il costo della vita del 22%, mentre gli intervistati hanno preferito i democratici ai repubblicani nella gestione di entrambi i problemi.

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