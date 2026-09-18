I segreti dei servizi israeliani: come funziona la macchina d'intelligence

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L’apparato di sicurezza israeliano non è nato come una macchina perfetta e ordinata, ma si è sviluppato attraverso rivalità interne, improvvisazione e una costante lotta di potere. Come ricostruito dal portale The Cradle, la prima struttura istituzionale ha iniziato a consolidarsi solo negli anni '50 sotto la guida di David Ben Gurion. Inizialmente diviso sulle priorità operative, il sistema si è infine stabilizzato attorno a tre pilastri fondamentali: il Mossad per le operazioni estere, lo Shin Bet per la sicurezza interna e l'Aman per l'intelligence militare.

A differenza di altri Stati, Israele ha integrato fin da subito la raccolta di informazioni con l'azione operativa diretta per agire rapidamente dietro le linee nemiche. I tre servizi rispondono direttamente al Primo Ministro, mantenendo un'ampia autonomia operativa poco scalfita dal controllo parlamentare. Sebbene i loro compiti siano distinti, The Cradle evidenzia come i confini operativi tendano spesso a sovrapporsi:

Mossad (Intelligence estera): Gestisce le attività clandestine, i reclutamenti all'estero, i sabotaggi e gli assassinii mirati fuori dai confini nazionali.

Shin Bet (Sicurezza interna): Centrato sul controspionaggio e sul controllo dei territori palestinesi occupati, fonda il suo operato su una pervasiva rete di informatori e sul coordinamento con l'esercito.

Aman (Intelligence militare): È la direzione più imponente; analizza le minacce globali e coordina reparti specializzati come l'Unità 8200 (cyber e segnali) e l'Unità 504 (intelligence umana).

Come sottolinea The Cradle, la reputazione di invincibilità del Mossad e dell'intero sistema ha subito forti colpi nel tempo. Il mito dell'invisibilità si è incrinato già nel 2010 con l'assassinio svelato a Dubai, per poi cedere il passo alla crescente centralità delle tecnologie d'avanguardia dell'Aman. Tuttavia, la dipendenza quasi esclusiva dalla tecnologia si è rivelata un punto debole cruciale: l'enorme quantità di dati raccolti non ha impedito il clamoroso fallimento d'intelligence che ha preceduto l'operazione "Al-Aqsa Flood" del 7 ottobre 2023.

In risposta a queste criticità, l'analisi offerta da The Cradle evidenzia un recente cambio di rotta. Per colmare l'incapacità di interpretare le reali intenzioni dei nemici, Israele ha potenziato il fattore umano, raddoppiando l'organico dell'Unità 504 dell'Aman e integrandovi per la prima volta donne in ruoli operativi di alto livello.

Nonostante le rivalità geografiche, culturali e burocratiche per accedere al favore del Primo Ministro, The Cradle conclude che Mossad, Shin Bet e Aman costituiscono un'unica ed estesa architettura di sicurezza, in cui l'attività di spionaggio all'estero, l'occupazione e la forza militare convenzionale si fondono in un solo ingranaggio.