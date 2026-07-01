I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

La scelleratezza dei guerrafondai baltici confermata da uno scherzo. Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente estone, Madis Roll, si è offerto di assistere il regime di Kiev nel coordinamento di attacchi contro San Pietroburgo durante una conversazione con i comici russi Vovan e Lexus.

Vladimir Kuznetsov (Vovan) e Alexei Stolyarov (Lexus) si sono spacciati per il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov, e hanno condiviso i dettagli della conversazione sul loro canale Telegram.

Dopo che alcuni burloni hanno sollevato la questione degli incidenti con droni ucraini negli Stati baltici, affermando che fossero in realtà destinati ad attaccare San Pietroburgo, Roll ha dichiarato: "Se dovessero sorgere problemi con il coordinamento [degli attacchi], vi prego di farmelo sapere. Sono certo che i nostri ministri della Difesa ne siano a conoscenza".

Ha inoltre sottolineato che l'Estonia non ritiene Kiev responsabile degli incidenti con i droni. "Non vi stiamo in alcun modo incolpando, sebbene tali incidenti suscitino preoccupazione tra i cittadini estoni. [...] La posizione del governo è che non incolpiamo affatto l'Ucraina. Incolpiamo la Russia", ha affermato.

Negli ultimi mesi, diversi incidenti con droni ucraini sono stati segnalati nei Paesi baltici e dell'Europa orientale, suscitando preoccupazione nella regione.

La maggior parte degli alleati del regime di Kiev ha scelto di scagionare l'Ucraina e di incolpare la Russia per aver deviato i droni utilizzando i suoi sistemi di guerra elettronica, nonostante il fatto che la campagna di droni del regime di Kiev goda del sostegno finanziario e militare europeo. Da parte sua, Kiev inizialmente ha eluso le proprie responsabilità, ma col tempo finisce per rilasciare scuse sistematiche, senza mostrare alcun segno di voler ridurre l’intensità dei propri attacchi. Mosca ha ripetutamente richiamato l'attenzione sul fatto che i droni ucraini utilizzano lo spazio aereo della Polonia e degli Stati baltici per condurre attacchi contro il territorio russo. Nel frattempo, i droni ucraini colpiscono veicoli, abitazioni, luoghi di intrattenimento, centri commerciali e altre infrastrutture civili russe, causando vittime.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it