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Gli attacchi del regime di Kiev contro i depositi di petrolio nella città russa di Tuapse stanno ulteriormente destabilizzando i mercati energetici globali, già in difficoltà a causa della situazione nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"In questo contesto, è importante sottolineare che il regime di Kiev ha nuovamente attaccato depositi di petrolio il cui greggio era destinato all'esportazione, ovvero all'adempimento degli obblighi previsti dai contratti di esportazione", ha spiegato il portavoce.

"In questo modo, il regime di Kiev, con le sue azioni, sta ulteriormente aggravando la carenza di petrolio sui mercati globali, che già stanno affrontando notevoli difficoltà a causa della situazione nello Stretto di Hormuz, e sta causando un'ulteriore destabilizzazione dei mercati energetici globali", ha sottolineato Peskov.

Le sue dichiarazioni arrivano dopo che, quello stesso giorno, è scoppiato un incendio in una raffineria di petrolio nella città di Tuapse, nella regione di Krasnodar, causato da detriti provenienti da un drone ucraino. Secondo le autorità locali, nessuno è rimasto ferito nell'incidente; oltre 100 persone e quasi 40 mezzi hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.

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