“Il crollo - diario del G8”: terzo documentario della Trilogia del Rimosso

Già pubblicato in esclusiva per gli abbonati dell’AntiDiplomatico, è ora disponibile per tutti in occasione del 25° anniversario del G8 a Genova.

Guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch? v=jHEni5FHML0

Il documentario nasce da un articolo pubblicato nel 2021:

https://www.lantidiplomatico. it/dettnews-io_un_ragazzo_ della_scuola_diaz_20_anni_ dopo_ho_le_idee_pi_chiare/ 41939_42369/#google_vignette

Il documentario è parte di una trilogia, iniziata con il documentario “Una storia antidiplomatica” (75’, 2024), disponibile a questo link:

https://www.youtube.com/watch? v=Rw0Ltw1Of_E&t=4170s.

La trilogia si è conclusa con il documentario “Saif e la Libia - il ritorno del domani” (70’, 2026), pubblicato la scorsa settimana, disponibile a questo link:

https://www.youtube.com/watch? v=tqyc_Wo_R9M

IL CROLLO - diario genovese di quei giorni del 2001 al G8

(67’, 2024)

Una produzione de L’AntiDiplomatico

Un film documentario di Michelangelo Severgnini

Scritto, musicato e montato da Michelangelo Severgnini

Con le riprese inedite girate dall’autore al G8 di Genova nel luglio 2001.

Il crollo pilotato di una generazione, per auto-sabotaggio, che spense la fiamma no-global prima che divampasse l'incendio.

Un crollo che lasciò in piedi una sola sinistra: la sinistra della NATO, anti-rivoluzionaria, orfana dell’URSS e bisognosa di filantropi.

La sinistra della militanza a gettone, di un altro mondo possibile finché arriva lo stipendio.

24 anni e diversi finanziamenti dopo, i leader di quel movimento no-global sono ora globalisti, fact-checkers, guerrafondai anti-russi, sostenitori delle rivoluzioni colorate, dei certificati vaccinali e della schiavitù.

La reazione spropositata delle forze dell'ordine fu la trappola dove pensatori nell'ombra, cripto-finanziati dal capitale, hanno condotto i corpi e le menti del movimento.

Una generazione che ha inaugurato un paradigma: giocare a salvare gli sfruttati con i soldi degli sfruttatori.

Una generazione che ha trasformato l'anti-fascismo nella difesa delle ZTL.

Una generazione che ha conquistato il castello vendendosi al castellano.

Una generazione che ha preferito cambiare il nome alle cose, piuttosto che cambiare le cose.