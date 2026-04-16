Il Pakistan conferma: USA e Iran sono disposti a proseguire i colloqui

Gli Stati Uniti e l'Iran restano disposti a impegnarsi nel dialogo, ha dichiarato giovedì il Ministero degli Esteri pakistano, respingendo le speculazioni su un possibile secondo round di colloqui a Islamabad.

Secondo l'emittente locale Geo TV, il portavoce Tahir Andrabi ha dichiarato che i dettagli riguardanti le potenziali delegazioni statunitensi e iraniane sono "una questione interna delle parti interessate".

Nel corso di una conferenza stampa a Islamabad, Andrabi ha affermato che il programma nucleare iraniano è tra le questioni discusse nei negoziati in corso, che ha definito "seri e costruttivi".

"Non c'è stata né una svolta né un fallimento", ha affermato, aggiungendo che le questioni nucleari rimangono un tema chiave.

Queste dichiarazioni giungono mentre il Pakistan intensifica gli sforzi di mediazione in seguito alle 16 ore di colloqui tra Stati Uniti e Iran, tenutisi nel fine settimana e conclusisi senza un accordo.

Il Primo Ministro Shehbaz Sharif è impegnato in un tour regionale che tocca Arabia Saudita, Qatar e Turchia, mentre il capo dell'esercito pakistano, il generale Asim Munir, si trova in Iran per colloqui con i leader iraniani.

Il Pakistan ha ospitato i negoziati dopo aver mediato un cessate il fuoco di 14 giorni tra Stati Uniti e Iran l'8 aprile.

Andrabi ha inoltre condannato gli attacchi israeliani in Libano, affermando che la situazione nel Paese si inserisce nel più ampio contesto dei negoziati e del processo di pace regionale.

Ha affermato che i "segnali di miglioramento" sul fronte israelo-libanese erano incoraggianti.

"Una de-escalation contribuirebbe a creare un ambiente favorevole al dialogo", ha affermato Andrabi.

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