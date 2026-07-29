Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Il pericolo sistemico del "nuovo" capitalismo finanziario (di Alessandro Volpi)

828
Il pericolo sistemico del "nuovo" capitalismo finanziario (di Alessandro Volpi)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Alessandro Volpi*

Penso sia necessario mettere in evidenza che il "nuovo" capitalismo finanziario, partorito dal neoliberalismo, ha a disposizione strumenti pressoché inesistenti fino a 10 anni fa e ora assai diffusi presso i comuni risparmiatori.
 
Si tratta in particolare del "direct lending", il sistema di presiti al di fuori del sistema bancario, e degli ETF, un particolare tipo di fondo d'investimento che ha l'obiettivo di replicare l'andamento di un indice azionario, obbligazionario o di materie prime.
 
La convergenza tra l’esplosione del direct lending, l’iper-concentrazione degli ETF e la vulnerabilità delle big tech, che hanno perso in mese oltre il 25% del loro valore, ha creato un ecosistema finanziario caratterizzato da una fragilità strutturale con una probabilità di crisi sistemica superiore al 25% nel prossimo biennio.
 
Il mercato del direct lending è passato da una nicchia di 300 miliardi di dollari nel 2010 a una massa imponente di oltre 3000 miliardi di dollari nel 2026, con un tasso di crescita annuale composto del 14% che ha sottratto quote di mercato enormi al sistema bancario tradizionale, portando i fondi di private credit a gestire oggi circa il 50% dei finanziamenti alle medie imprese negli Stati Uniti e il 35% in Europa.
 
Parallelamente, il peso degli ETF è letteralmente esploso, passando dai 2.000 miliardi di dollari del 2013 agli oltre 14 mila miliardi di dollari del 2026, rappresentando oggi oltre il 54% di tutti i capitali investiti in fondi azionari negli Stati Uniti e determinando una situazione in cui la liquidità offerta agli investitori su base giornaliera contrasta con l’illiquidità dei titoli sottostanti in caso di panico.
 
In altre parole gli ETF sono finanziati dal risparmio diffuso, a partire dai fondi pensione, ma gli stessi fondi non sono sicuri di riavere per intero, in tempi brevi, il proprio investimento finanziario.
 
Il rischio principale risiede nella concentrazione senza precedenti del mercato azionario, dove le sole "Magnificent Seven" sono arrivate a pesare per circa il 29-31% dell’intero indice S&P 500 e per quasi il 20% dell’indice MSCI World, con multipli prezzo-utili che in alcuni casi superano di 1,5 volte la media storica degli ultimi venti anni.
 
Se queste società dovessero subire una correzione drastica superiore al 20%, si innescherebbe un effetto domino alimentato dagli algoritmi degli ETF che venderebbero in modo automatico per ribilanciare i portafogli, drenando liquidità dal mercato proprio nel momento di massima necessità.
 
Questa contrazione della liquidità colpirebbe immediatamente il settore del direct lending, che non dispone dei cuscinetti di capitale richiesti alle banche commerciali dai protocolli di Basilea III e che oggi opera con un livello di leva finanziaria media che spesso supera il rapporto 1:1 tra debito e capitale proprio.
 
Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che il tasso di default nel private credit potrebbe balzare dal fisiologico 2% a picchi del 5,5% o 6% in uno scenario di tassi elevati, ormai sempre più probabile per l'inflazione generata dalle guerre, e per il rallentamento tecnologico, mettendo a rischio la stabilità di fondi che gestiscono migliaia di miliardi di risparmi istituzionali e fondi pensione.
 
Il pericolo sistemico è amplificato dal fatto che circa il 15% dei prestiti nel direct lending è oggi classificato come "covenant-lite", ovvero privo di clausole di protezione per il creditore, una percentuale quadruplicata rispetto al 2015.
 
In caso di crollo delle Big Tech, la svalutazione degli asset collaterali porterebbe a margin call forzate - a ricoperture molto costose - e a una paralisi del credito privato, stimando che una perdita di valore del 30% nel settore tecnologico possa causare un buco di liquidità nel sistema finanziario non bancario pari a circa 1.200 miliardi di dollari, rendendo la crisi del direct lending la possibile "Lehman Brothers" del sistema finanziario ombra, dato che i legami tra banche tradizionali e fondi di credito sono opachi per il 40% delle esposizioni totali.
 
In estrema sintesi, il modello dei liberal di dare per spacciato lo Stato sociale per sostituirlo con questi strumenti finanziari ci porta a navigare in mari in tempesta e in rotte sconosciute. Intanto la Germania del cancelliere Merz, proveniente da Blackrock, fa da apripista confezionando un nuovo sistema pensionistico basato sui fondi internazionali


*Post Facebook del 28 luglio 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Geopolitica predatoria (di Marco Travaglio)

Geopolitica predatoria (di Marco Travaglio)

29 Luglio 2026 09:00
"Dio è un ingegnere biogenetico" (di Glauco Benigni)

"Dio è un ingegnere biogenetico" (di Glauco Benigni)

29 Luglio 2026 08:30
"Mi spiace per Pirlo, ma siamo già in guerra con la Russia" (di Andrea Zhok)

"Mi spiace per Pirlo, ma siamo già in guerra con la Russia" (di Andrea Zhok)

28 Luglio 2026 15:00
RIA Novosti -La "guerra totale" di Zelensky e il boomerang strategico contro l'Ucraina

RIA Novosti -La "guerra totale" di Zelensky e il boomerang strategico contro l'Ucraina

27 Luglio 2026 17:04
Global Times - I “nuovi tre” cinesi creano una piattaforma aperta per l’innovazione globale

Global Times - I “nuovi tre” cinesi creano una piattaforma aperta per l’innovazione globale

27 Luglio 2026 16:26
A cosa serve la guerra (di Alessandro Volpi)

A cosa serve la guerra (di Alessandro Volpi)

27 Luglio 2026 16:00
LA TELENOVELA DI PIRLO, MALAGO' E ZELENSKY...

LA TELENOVELA DI PIRLO, MALAGO' E ZELENSKY...

27 Luglio 2026 16:00
NOTA A MARGINE SUL TEMA MIGRATORIO (di Andrea Zhok)

NOTA A MARGINE SUL TEMA MIGRATORIO (di Andrea Zhok)

27 Luglio 2026 08:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

21345
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

11898
EUROPA

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

9182
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8880
ITALIA

La padella e la brace (di Marco Travaglio)

8629
AMERICA LATINA

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

8338
EUROPA

Perché Kiev ha attaccato proprio ora la nave iraniana nel Caspio?

8321

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

7850
MEDITERRANEO

Agguati e sparizioni: la drammatica caccia agli alawiti nella nuova Siria

ASIA

L'Iran sblocca la nave sequestrata dagli USA, salvi 44.000 pazienti in dialisi

ASIA

"Non ho mai visto una guerra che non gli piacesse": Trump ricorda il falco Lindsey Graham

EUROPA

La Ue richiama gli "obblighi" sulla CPI... ma l'aereo di Netanyahu sorvola (tranquillamente) il suo spazio aereo

EUROPA

"Colpirne uno per educarne cento" (di Vincenzo Costa)

ASIA

Scontro tra Pyongyang e ASEAN: la Corea del Nord difende il proprio status di potenza nuclear

ASIA

Attacco a lungo raggio di Kiev nel Caspio: l'Iran condanna il blitz e minaccia conseguenze

RUSSIA

Russia, raid aereo ucraino a Rostov: morta una coppia, gravissimo un ragazzino

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico di Fabrizio Verde Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

Il caso Pirlo smaschera l'ipocrisia del pensiero unico

  • 27 Luglio 2026 18:06
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico   Una finestra aperta Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

  • 29 Luglio 2026 09:30
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La guerra mondiale non è più "a pezzi" di Paolo Desogus La guerra mondiale non è più "a pezzi"

La guerra mondiale non è più "a pezzi"

  • 29 Luglio 2026 10:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma di Antonio Di Siena Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

  • 27 Luglio 2026 08:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Come il piano della Cina punta a democratizzare le istituzioni mondiali di Michele Blanco Come il piano della Cina punta a democratizzare le istituzioni mondiali

Come il piano della Cina punta a democratizzare le istituzioni mondiali

  • 29 Luglio 2026 08:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti