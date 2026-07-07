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Liberazione di Konstantinovka: le parole del Cremlino

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Liberazione di Konstantinovka: le parole del Cremlino

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La recente liberazione della strategica città di Konstantinovka, nella Repubblica Popolare di Donetsk, è stata "un passo molto importante in termini tattici e strategici" nell'ambito dell'operazione militare speciale, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"Per ora, la liberazione delle regioni russe e della Repubblica Popolare di Donetsk continua. Come sapete, con la liberazione di Konstantinovka è stato compiuto un passo molto importante in termini tattici e strategici", ha affermato ai giornalisti. Ha inoltre indicato che le Forze Armate russe stanno proseguendo il lavoro per creare "una zona di sicurezza o zona cuscinetto".

Allo stesso tempo, il portavoce ha sottolineato che "tutto potrà seguire una traiettoria pacifica nel momento in cui il regime di Kiev mostrerà buona volontà e sarà disposto a prendere le decisioni importanti che devono essere prese".

Peskov ha osservato che a questo proposito Mosca mantiene i contatti attraverso canali operativi con la parte statunitense. "E speriamo che i vostri sforzi per riportare l'intera situazione su una via pacifica di sviluppo siano coronati da successo. Almeno noi, come ha ripetutamente affermato il presidente della Russia, rimaniamo aperti a questo", ha sottolineato.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato venerdì scorso che la città è stata liberata passando sotto il controllo russo. Konstantinovka è considerata un importante corridoio logistico e snodo ferroviario per le forze del regime di Kiev.

L'importanza della città era legata anche al suo ruolo all'interno della cosiddetta "Cintura delle Fortezze", una fascia urbana fortificata preparata da Kiev nel corso degli anni come uno dei suoi principali bastioni orientali.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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