Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Il voto è sovrano? In Germania, a quanto pare, non sempre

Quando il popolo vota "male", scatta il piano B: la democrazia funziona solo se produce i risultati giusti?

702
Il voto è sovrano? In Germania, a quanto pare, non sempre

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

A poco più di una settimana dal voto in Sassonia-Anhalt, il partito Alternativa per la Germania vola oltre il 40% nei sondaggi, più del doppio rispetto alla CDU del premier regionale Sven Schulze. La regione dell'est, ex DDR, si prepara a una possibile svolta storica: per la prima volta un partito giudicato "non presentabile" dalla classe politica potrebbe conquistare la guida di un Land tedesco.

Ma c'è un aspetto che trasforma questa tornata elettorale da resoconto di cronaca politica a caso inquietante. Secondo quanto anticipato da Politico, l'establishment tedesco starebbe già predisponendo un arsenale di misure straordinarie per neutralizzare un eventuale governo dell'AfD, impedendogli di fatto di esercitare il proprio mandato popolare. Non si tratta di contrapporre programmi o di sottoporre leggi al vaglio della corte costituzionale. Si parla di esclusione dai tavoli decisionali su temi sensibili, di muri informativi per negare l'accesso a dossier cruciali a ministri legittimamente eletti, persino di sospensione o riduzione dei fondi della perequazione federale.

La Sassonia-Anhalt riceve ogni anno quasi tre miliardi di euro dalla perequazione fiscale, pari a un quinto del suo bilancio. La minaccia, evocata senza troppi giri di parole, è quella di tagliare quei fondi per rendere la gestione difficoltosa a un esecutivo sgradito. Il ministro delle Finanze del Baden-Württemberg ha ricordato quasi con sprezzo che il sistema è ancorato alla Costituzione, come se bastasse un articolo a mascherare l'intento politico di soffocare finanziariamente una regione ribelle.

Il lessico usato è quello della guerra preventiva contro il nemico interno. Un professore emerito di diritto costituzionale ammette che l'idea di escludere i rappresentanti della Sassonia-Anhalt dalle riunioni su temi delicati è "perfettamente concepibile", salvo poi chiedersi se i tribunali la tollererebbero. Ed è proprio questo il punto: si ragiona su ciò che si può fare, non su ciò che è giusto fare.

Il deputato dell'AfD Stephan Kotre, interpellato dal quotidiano russo Izvestia, denuncia che i servizi di intelligence interni, operanti sotto la guida del governo, vengono sempre più utilizzati come strumenti politici per sorvegliare, colpire e screditare pubblicamente l'Alternativa. Il Bundesamt für Verfassungsschutz ha già riconosciuto nel 2023 la sezione della Sassonia-Anhalt come di estrema destra, ampliando il ventaglio di strumenti di controllo. Nelle parole di Kotre, i partiti al potere cercano di preservare la propria egemonia politica, impedendo una concorrenza leale con una forza che critica apertamente la politica migratoria, energetica ed economica di Berlino.

Evgenij Schmidt, ex deputato dell'AfD al Bundestag, aggiunge che nei media è in corso una campagna sistematica di delegittimazione, i servizi di controspionaggio infiltrano informatori e pubblicano rapporti falsi. Diversi candidati sono stati esclusi dalle elezioni per cariche comunali senza spiegazioni, tre persone sono state espulse dal partito senza motivo apparente.

Le autorità tedesche, dal canto loro, rispondono che i controlli sui candidati sono necessari per rispettare la legge fondamentale e che l'attività dei servizi di protezione della Costituzione è diretta contro l'estremismo, non contro avversari politici. Ma ciò che appare sempre più evidente è che la democrazia viene tollerata finché produce i risultati ritenuti giusti da chi è al potere. Quando il popolo vota nella direzione ritenuta sbagliata, scatta il piano B: l'assedio istituzionale.

La campagna elettorale si è ulteriormente inasprita con le dichiarazioni di Friedrich Merz. Il cancelliere, in un'intervista televisiva del 30 agosto, ha avvertito che un'affermazione dell'AfD potrebbe danneggiare l'attrattività della Sassonia-Anhalt per gli investitori e allontanare il business internazionale, una minaccia che suona come un ricatto più che come un argomento politico.

I sondaggi danno l'AfD al 40-42% contro il 22-23% della CDU. La Sinistra (Linke) è all'11-13%, la SPD all'8-9%, i Verdi al 5-6% sul filo del rasoio. L'alleanza di Sahra Wagenknecht e i Liberali rischiano di non entrare nel parlamento regionale. Se l'AfD dovesse ottenere il 43% dei voti, secondo Schmidt potrebbe puntare a formare un proprio governo. E anche se questo risultato non bastasse per governare, un primo posto in sé rappresenterebbe un segnale politico potentissimo: la strategia tradizionale dell'isolamento totale si troverebbe davanti a un serio banco di prova.

Le ragioni del successo dell'AfD affondano in un terreno molto più vasto. La Sassonia-Anhalt è uno dei territori più fragili dell'ex Germania Est, dove le ferite della deindustrializzazione, del declino demografico e del divario economico con l'Ovest restano aperte. Dall'unificazione del 1990, la popolazione del Land è crollata da 2,87 milioni a 2,12 milioni, una perdita di oltre 754 mila residenti, il 26%. I giovani se ne vanno verso le regioni occidentali, le fabbriche chiudono, la base economica si indebolisce. Oggi nella Sassonia-Anhalt sopravvivono solo tre aziende con un fatturato annuo superiore al miliardo di euro.

Il colpo più duro è arrivato con l'abbandono delle fonti energetiche russe. Nel 2025 le imprese tedesche hanno pagato l'energia industriale tra i 20 e i 22 centesimi al chilowattora, quasi il doppio rispetto al periodo pre-crisi. L'economia tedesca arranca da due anni sull'orlo della stagnazione, i disoccupati hanno superato i tre milioni. Per gli elettori della Sassonia-Anhalt il voto all'AfD non è tanto una scelta ideologica, quanto una forma di protesta contro un ceto politico che non ha saputo garantire sviluppo e benessere.

Il politologo Alexander Rahr osserva che milioni di tedeschi sostengono l'AfD non per simpatia verso posizioni radicali, ma perché non si fidano più dei partiti di sistema, la CDU, la CSU, la SPD, i Verdi, la Sinistra. Paradossalmente, sono proprio queste forze a voler mantenere il cordone sanitario attorno all'Alternativa, pronte a coalizzarsi pur di tenerla lontana dal potere. Come se il problema fosse l'AfD, e non il fatto che gli elettori abbiano smesso di credere a chi li governa.

Il caso tedesco è la cartina al tornasole di ciò che è realmente l'Unione Europea: non un'alleanza tra popoli liberi, ma una macchina neoliberista e tecnocratica che considera il voto popolare un incidente di percorso, da correggere con ogni mezzo purché costituzionalmente plausibile. Per decenni Bruxelles ha impartito lezioni di buona governance ai Paesi del Sud, predicando austerità, rispetto dei parametri, democrazia. Ma quando il vento gira, quando i cittadini osano votare contro il pensiero unico, scatta l'assedio istituzionale.

L'articolo 37 della Legge Fondamentale tedesca, evocato come base legale per una possibile coercizione federale, non è mai stato applicato in 75 anni di storia della Repubblica. Eppure lo si agita come uno spauracchio. Perché? Perché il potere non tollera concorrenza. Perché l'ortodossia europea ha bisogno di governi docili, disposti a obbedire agli ordini di Berlino e Bruxelles, a mantenere frontiere aperte agli interessi delle multinazionali ma chiuse alla sovranità popolare.

Le elezioni in Sassonia-Anhalt vanno molto oltre i confini di un singolo Land. Il loro esito mostrerà non solo il reale consenso dell'AfD, ma anche la capacità del sistema politico tedesco di rispondere alla crescente domanda di alternativa. Se la destra dovesse consolidare un risultato storico, la pressione su Berlino si farebbe inevitabilmente più forte e il dibattito sulla partecipazione dell'AfD al governo diventerebbe il tema centrale della politica nazionale molto prima delle prossime elezioni federali.

La domanda che resta sospesa è semplice e inquietante: se un partito vince le elezioni, deve poter governare? O la democrazia è tale soltanto quando produce i risultati previsti dalle èlite al governo? La risposta che arriva dalla Germania, cuore pulsante dell'Europa, non è rassicurante per chi crede ancora nella cosiddetta democrazia liberale.

 

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

Catastrofe Neoliberista di Angelo D'Orsi


“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è un viaggio nella storia e una necessità. Un viaggio che ripercorre le origini e le dinamiche di una dittatura totalitaria, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

RUSSIA Peskov: "Merz vuole conquistare punti in Germania, ma sta incontrando delle difficoltà"

Peskov: "Merz vuole conquistare punti in Germania, ma sta incontrando delle difficoltà"

  • 03 Settembre 2026 15:06

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "sta cercando di guadagnare consensi sul mercato interno con misure drastiche", ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un'intervista al canale...

EUROPA Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

  • 02 Settembre 2026 17:53

Le relazioni tra Germania e Russia, che per anni hanno rappresentato uno dei principali ponti tra Mosca e l'Europa, si trovano oggi sul punto di una nuova e definitiva rottura. Berlino ha puntato in maniera...

EUROPA L'incidente di Lipsia presenta tutte le caratteristiche tipiche di un'operazione "false flag"

L'incidente di Lipsia presenta tutte le caratteristiche tipiche di un'operazione "false flag"

  • 02 Settembre 2026 17:30

La Germania ha accusato la Russia dell’incidente avvenuto il mese scorso a Lipsia, quando un drone carico di esplosivo è stato rinvenuto sulla pista in prossimità di aerei cargo ucraini,...

EUROPA Germania. Il piano dei partiti "democratici" per mantenere il potere - POLITICO

Germania. Il piano dei partiti "democratici" per mantenere il potere - POLITICO

  • 24 Agosto 2026 15:37

  C’è un’immagine dell’Unione Europea che i suoi apologeti vendono quotidianamente: quella di un faro di democrazia, dialogo, stato di diritto. Poi, però, basta aprire...

EUROPA "Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

  • 14 Agosto 2026 16:23

Le "metastasi del nazismo" stanno riemergendo nella società tedesca sotto la guida del cancelliere federale Friedrich Merz, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un'intervista. Il...

Le più recenti da In primo piano

Accordo Usa-Venezuela, Varela (PSUV): "Firmato sotto coercizione". Marandi: "Caracas è un ostaggio"

Accordo Usa-Venezuela, Varela (PSUV): "Firmato sotto coercizione". Marandi: "Caracas è un ostaggio"

03 Settembre 2026 16:04
"Ddl Antisemitismo trasforma la Shoah in bavaglio politico": associazioni a Montecitorio il 9 settembre

"Ddl Antisemitismo trasforma la Shoah in bavaglio politico": associazioni a Montecitorio il 9 settembre

03 Settembre 2026 14:09
Nel grande circo del riarmo europeo si dimette il ministro della difesa estone

Nel grande circo del riarmo europeo si dimette il ministro della difesa estone

03 Settembre 2026 12:00
Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

Nicolas Maupas, il co-conduttore del Festival di Venezia che nessuno ha informato del genocidio a Gaza

03 Settembre 2026 12:00
Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

03 Settembre 2026 09:00
Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

03 Settembre 2026 09:00
Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

02 Settembre 2026 18:06
Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

02 Settembre 2026 17:53

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

23687
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

19661
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

18841
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

18589
RUSSIA

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

10328

Progressismo reazionario (di Vincenzo Costa)

10239
ASIA

L'Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei si rivolge al popolo iraniano

7503
ITALIA

Dalle spese mediche ai rifiuti: perché i turisti usano i nostri servizi senza pagarli davvero

6893
RUSSIA

Peskov: "Merz vuole conquistare punti in Germania, ma sta incontrando delle difficoltà"

RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

ASIA

NYT: l'Iran ha paralizzato la catena di approvvigionamento della Marina Usa in Medio Oriente

EUROPA

"Droni fantasma e isteria anti-russa" spingono il maxipiano di riarmo dell'UE

RUSSIA

"Non si negozia con i terroristi": Putin dal vertice SCO avverte l'Ucraina e l'Occidente

RUSSIA

Lavrov: "L'UE crea il mito del nemico russo per evitare il crollo dei propri governi"

ASIA

Iran, Rezaei avverte Washington: «La nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta»

AMERICA LATINA

Dalla sovranità al “controllo maggioritario”: cosa c’è dietro il nuovo accordo USA-Venezuela

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale di Giulia Bertotto Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

  • 03 Settembre 2026 14:04
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO) di Loretta Napoleoni L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)

L'israelizzazione dell'UE | Alberto Negri (VIDEO)

  • 03 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

  • 01 Settembre 2026 15:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Venezuela: un punto provvisorio di Geraldina Colotti Venezuela: un punto provvisorio

Venezuela: un punto provvisorio

  • 03 Settembre 2026 10:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Il caso Ranucci e la questione woke di Giuseppe Giannini Il caso Ranucci e la questione woke

Il caso Ranucci e la questione woke

  • 02 Settembre 2026 08:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti