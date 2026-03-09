Inchiesta WSJ: il rapporto segreto USA che gela Trump. 'Il governo iraniano non cadrà

Un rapporto trapelato dell'intelligence statunitense ha rivelato che è "improbabile" che il piano di Washington per rovesciare il governo in Iran abbia successo, ha riportato il Wall Street Journal (WSJ) il 7 marzo.

Il rapporto classificato del National Intelligence Council (NIC) degli Stati Uniti ha rilevato che "anche un attacco su larga scala all'Iran lanciato dagli Stati Uniti difficilmente riuscirebbe a spodestare il consolidato establishment militare e clericale della repubblica islamica".

Il rapporto è stato redatto una settimana prima dell'inizio della brutale aggressione tra Stati Uniti e Israele, che ha causato la morte di oltre 1.200 iraniani in meno di due settimane e ha portato all'assassinio della Guida Suprema Ali Khamenei.

Il rapporto delinea diversi "scenari di successione", hanno riferito alcune fonti al WSJ, aggiungendo però che Teheran risponderebbe all'assassinio del leader supremo "seguendo protocolli studiati per preservare la continuità del potere".

Ha aggiunto che una presa del potere da parte dell'opposizione iraniana sostenuta da Israele è "improbabile".

Il rapporto giunge mentre l'Iran annuncia la scelta di un nuovo leader supremo, a seguito delle deliberazioni del Consiglio degli esperti, l'organismo responsabile di prendere la decisione.

Teheran non ha ancora annunciato il prescelto. I media occidentali hanno affermato che il successore più probabile di Khamenei è suo figlio Mojtaba.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente dichiarato di voler essere coinvolto nella scelta della leadership dell'Iran e ha chiesto la "resa incondizionata" dell'attuale governo iraniano e delle sue forze militari.

Secondo recenti resoconti, Trump potrebbe voler armare i separatisti curdi per usarli come "forze di terra", anche se in seguito il presidente ha dichiarato che tale opzione è "esclusa". Teheran ha bombardato i militanti curdi iraniani di stanza in Iraq con droni e missili balistici.

Questi gruppi sono responsabili di decine di violenti attacchi contro le forze di sicurezza iraniane durante le rivolte del 2022 e del 2026 nel Paese e da tempo chiedono un cambio di regime.

Tuttavia, i funzionari hanno detto al WSJ di vedere "pochi segnali, almeno finora, di una rivolta popolare di massa in Iran o di significative fratture all'interno del governo o delle forze di sicurezza che potrebbero portare alla nascita di un nuovo regime".

"Il destino del caro Iran, che è più prezioso della vita, sarà determinato esclusivamente dalla fiera nazione iraniana, non dalla banda di [Jeffrey] Epstein", ha affermato il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf.

Il rapporto del WSJ arriva mentre l'Iran prende di mira Israele e le basi statunitensi in tutta la regione con pesanti attacchi di rappresaglia con droni e missili. I radar statunitensi più importanti sono stati distrutti.

L'8 marzo, i droni iraniani hanno preso di mira un impianto di desalinizzazione in Bahrein, causando danni materiali, in seguito a un attacco simile contro l'Iran lanciato dagli Stati Uniti dal territorio del Bahrein.

"Gli Stati Uniti hanno commesso un crimine palese e disperato attaccando un impianto di desalinizzazione dell'acqua dolce sull'isola di Qeshm", ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un post su X.

"Attaccare le infrastrutture iraniane è una mossa pericolosa con gravi conseguenze. Sono gli Stati Uniti a creare questo precedente, non l'Iran."

