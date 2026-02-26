Infiltrazione armata a Cayo Falcones dalla Florida: Cuba denuncia attacco terroristico

Nella mattinata del 25 febbraio 2026, un motoscafo della Florida, Stati Uniti, è stato individuato in violazione delle acque territoriali cubane, con foglio FL7726SH, che si è avvicinato a 1 miglio nautico a nord-est del canale El Pino, a Cayo Falcones, comune di Corralillo, provincia di Villa Clara.

All'avvicinarsi di un'unità di superficie delle Truppe di Frontiera del Ministero dell'Interno, con cinque combattenti, per l'identificazione, dalla barca incriminata, il fuoco è stato aperto sulla guardia di frontiera cubana, causando il ferimento del comandante della nave cubana.

A seguito dello scontro, sono rimasti uccisi 4 assalitori e 6 sono stati feriti.

I feriti sono stati evacuati e hanno ricevuto assistenza medica.

Le autorità cubane hanno poi identificato i partecipanti all'infiltrazione armata con motoscafi nelle loro acque territoriali e hanno fornito maggiori dettagli sull'attacco.

"È stato accertato che il motoscafo neutralizzato, con targa della Florida FL7726SH, trasportava 10 persone armate che, secondo le dichiarazioni preliminari degli arrestati, intendevano effettuare un'infiltrazione a fini terroristici", riporta Cubadebate, citando il Ministero degli Interni. Le autorità hanno identificato sei persone in custodia, una è deceduta e stanno lavorando per identificare le altre tre. "Tutti i partecipanti sono cubani residenti negli Stati Uniti. La maggior parte di loro ha precedenti penali e di attività violente", si legge. Si precisa che due degli arrestati sono oggetto di indagini penali e sono ricercati dalle autorità cubane a causa del loro "coinvolgimento nella promozione, pianificazione, organizzazione, finanziamento, appoggio o commissione di azioni realizzate nel territorio nazionale o in altri paesi, in relazione ad atti di terrorismo ". Durante l'attacco sono stati sequestrati "fucili d'assalto, pistole, ordigni esplosivi artigianali (bombe Molotov), ??giubbotti antiproiettile, mirini telescopici e uniformi mimetiche ". Il Ministero segnala inoltre l'arresto sul territorio nazionale di una persona inviata dagli Stati Uniti "per garantire l'accoglienza dell'infiltrazione armata" e "che in queste ore ha confessato le sue azioni ". Il Ministero fa sapere che il processo investigativo continuerà finché i fatti non saranno completamente chiariti. Di fronte alle sfide attuali, Cuba ratifica la sua volontà di proteggere le acque territoriali, sulla base del fatto che la difesa nazionale è un pilastro fondamentale per lo Stato cubano a favore della protezione della sua sovranità e della stabilità nella regione.