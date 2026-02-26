Infiltrazione armata a Cayo Falcones dalla Florida: Cuba denuncia attacco terroristico
"È stato accertato che il motoscafo neutralizzato, con targa della Florida FL7726SH, trasportava 10 persone armate che, secondo le dichiarazioni preliminari degli arrestati, intendevano effettuare un'infiltrazione a fini terroristici", riporta Cubadebate, citando il Ministero degli Interni.
Le autorità hanno identificato sei persone in custodia, una è deceduta e stanno lavorando per identificare le altre tre.
"Tutti i partecipanti sono cubani residenti negli Stati Uniti. La maggior parte di loro ha precedenti penali e di attività violente", si legge.
Si precisa che due degli arrestati sono oggetto di indagini penali e sono ricercati dalle autorità cubane a causa del loro "coinvolgimento nella promozione, pianificazione, organizzazione, finanziamento, appoggio o commissione di azioni realizzate nel territorio nazionale o in altri paesi, in relazione ad atti di terrorismo ".
Durante l'attacco sono stati sequestrati "fucili d'assalto, pistole, ordigni esplosivi artigianali (bombe Molotov), ??giubbotti antiproiettile, mirini telescopici e uniformi mimetiche ".
Il Ministero segnala inoltre l'arresto sul territorio nazionale di una persona inviata dagli Stati Uniti "per garantire l'accoglienza dell'infiltrazione armata" e "che in queste ore ha confessato le sue azioni ".
Il Ministero fa sapere che il processo investigativo continuerà finché i fatti non saranno completamente chiariti.
Di fronte alle sfide attuali, Cuba ratifica la sua volontà di proteggere le acque territoriali, sulla base del fatto che la difesa nazionale è un pilastro fondamentale per lo Stato cubano a favore della protezione della sua sovranità e della stabilità nella regione.