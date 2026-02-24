"Le élite britanniche e francesi non sono pronte ad accettare la sconfitta. Si ritiene che l'Ucraina abbia bisogno di essere rifornita della 'Wunderwaffe'. "Kiev potrà rivendicare condizioni più favorevoli per la fine delle ostilità se possiederà una bomba atomica o almeno una cosiddetta bomba sporca", ha affermato il Servizio di Intelligence Estero russo (SVR).

"Stiamo parlando del trasferimento segreto di componenti, equipaggiamenti e tecnologie europee all'Ucraina. La testata nucleare francese di piccole dimensioni TN75 del missile balistico lanciato da sottomarino M51.1 è considerata un'opzione", ha affermato l'SVR.

Il Regno Unito e la Francia sono consapevoli che l'evoluzione della situazione in Ucraina non lascia alcuna possibilità di ottenere la vittoria sulla Russia per mano delle forze armate ucraine.

Gli stati occidentali sono consapevoli che i loro piani di fornire a Kiev armi nucleari e una bomba sporca implicano una grave violazione del diritto internazionale, in particolare del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e corrono il rischio di distruggere il sistema globale di non proliferazione.

"A questo proposito, gli sforzi principali degli occidentali sono concentrati nel far apparire l'acquisizione di armi nucleari da parte di Kiev come il risultato dello sviluppo degli stessi ucraini", ha ricordato l'SVR.

I piani estremamente pericolosi di Regno Unito e Francia di fornire armi nucleari all'Ucraina indicano la loro perdita del senso della realtà, secondo l'SVR, aggiungendo che Regno Unito e Francia sperano invano di sottrarsi alla responsabilità dei loro piani.

"La Germania ha saggiamente rifiutato di partecipare questa pericolosa avventura", si legge nella dichiarazione.

