Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il punto
  • ASIA

Iran: conto alla rovescia

1084
Iran: conto alla rovescia

 

Le vere ragioni dell’ostilità degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran – che potrebbero portare nei prossimi giorni ad un devastante attacco militare diretto – sono perfettamente contenute nelle dichiarazioni dell’ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee.

Questo signore, noto esponente repubblicano conservatore e religioso, ha dichiarato pubblicamente che sarebbe bene che Israele si impossessasse di tutto il Medio Oriente, e anche di parte dell’Africa settentrionale, dal Nilo all’Eufrate, occupando paesi come l’Egitto, la Giordania, la Siria l’Iraq, e persino l’Arabia Saudita.

Queste parole incaute – che hanno sollevato proteste persino da parte di monarchie arabe conservatrici alleate di fatto degli USA e che avevano sottoscritto gli Accordi di Abramo con Israele – dimostrano come i due compari (il “piccolo” Israele ed il gigante statunitense) agiscano di comune accordo, avendo interessi comuni.

Gli USA sono interessati al controllo del Medio Oriente, zona strategica e ricchissima di petrolio e gas combustibile, e si servono di Israele – stato piccolo ma potentemente armato, anche con armi nucleari – per mantenere il controllo. Da parte sua Israele sfrutta il continuo afflusso di armi e capitali da parte degli USA per continuare l’operazione di espropriazione e massacro degli abitanti originari della Palestina, trasformatosi ormai in autentico genocidio, e contemporaneamente estendersi verso altri paesi, di cui alcuni (come Siria e Libano) già parzialmente occupati.

L’aspetto più ironico è che tra i due compari è Israele, il più piccolo, a condurre la danza mettendo a volte persino in imbarazzo il suo partner maggiore. D’altra parte Israele può contare sull’appoggio di organizzazioni della lobby ebraica, in particolare statunitense, come l’AIPAC, ed anche sull’appoggio della finanza ebraica che tiene in pugno parte della classe dirigente USA (compreso il presidente Trump, già salvato dalla bancarotta dalla banca Rothschild e ora in stretti rapporti con la finanza ebraica attraverso il genero Kuchner: a tale proposito si veda il ponderoso libro di Ferruccio Pinotti: “la lobby ebraica”).

E’ proprio quello che sta avvenendo oggi. L’entità sionista ha come suo principale ostacolo ai suoi disegni genocidi, aggressivi ed espansionistici la Repubblica Islamica dell’Iran, che, oltre ad essere una potenza militare (anche se priva di armi nucleari), sostiene un Fronte internazionale del Rifiuto, di cui fanno parte gli Hezbollah del Libano, le milizie sciite dell’Iraq ed il movimento Ansar Allah dello Yemen (cosiddetti Houti). Questo Fronte, pur indebolito dalla caduta della Siria, travolta da sanzioni e guerra per bande promossa dall’esterno, costituisce comunque un ostacolo all’espansione di Israele e al completamento della pulizia etnica e dell’incorporamento dell’intera Palestina.

Israele quindi preme perché gli USA lo aiutino a distruggere l’Iran (già sottoposto a devastanti sanzioni da 50 anni e da tentativi di destabilizzazione orchestrati dall’esterno, come quello di dicembre ’25 e gennaio ’26).

Trump ha abboccato schierando un imponente schieramento militare pronto all’attacco, dall’Oceano Indiano al Mediterraneo dove è giunta la più grande portaerei del mondo, la Gerald Ford. A questo punto però si trova in difficoltà con i suoi esperti militari che lo invitano alla prudenza, rendendosi conto che l’impresa è difficile e che l’Iran ha mezzi sufficienti per rispondere in modo adeguato, oltre alla possibilità di gettare tutto il mondo in una grave crisi energetica e finanziaria con la chiusura dello stretto di Hormuz, attraverso cui passa il 20% della produzione petrolifera mondiale.

Trump sembra sorpreso del fatto che l’Iran rifiuti di capitolare rinunciando al suo arsenale e al suo programma missilistico, oltre al sostegno ai suoi alleati regionali (la trattativa sul nucleare militare iraniano è solo di copertura, in quanto l’Iran non ha mai voluto produrre bombe atomiche. La vera richiesta USA è quella del disarmo totale dell’Iran e del Fronte del Rifiuto antisraeliano ed antimperialista). Alla fine è probabile che USA attaccheranno per evitare l’impressione di una vergognosa ritirata dopo l’ostentato schieramento di grandi forze.

D’altra parte questo è un problema che va anche al di là del Medio Oriente. Gli USA e gli altri paesi dell’Occidente avevano fatto avanzare la NATO fino ai confini della Russia ed organizzato il colpo di stato di Euromaidan nel 2014 per portare nella NATO l’Ucraina neutrale, ritenendo che la Russia fosse debole ed incapace di reagire. Invece USA ed Unione Europea hanno dovuto constatare che la Russia resisteva e reagiva efficacemente, per cui oggi gli USA cercano di tirarsi da parte per evitare uno scontro su più fronti che non potrebbero gestire, mentre gli imbecilli dirigenti europei continuano ad alimentare lo scontro contro i loro stessi interessi (accordi economici con la Russia, con il suo grande patrimonio di risorse naturali, sarebbero del tutto auspicabili per fare uscire l’UE dalla crisi incombente).

In realtà il mondo sta cambiando e l’occidente imperialista e colonialista trova grandi resistenze ai suoi tentativi di perpetuare la sua egemonia. E’auspicabile solo che l’Occidente non reagisca trascinando tutto il mondo in un disastro globale.

Roma, 25 febbraio 2°26, Vincenzo Brandi

Vincenzo Brandi

Vincenzo Brandi

Vincenzo Brandi: ex ricercatore scientifico all’ENEA nel settore energetico, ora in pensione, negli anni ’50 e ’60 aveva militato nella FIGC e nel PCI. Dopo l’uscita dal PCI ha partecipato alle lotte del ’68 essendo uno dei leader della contestazione ed occupazione dell’ENEA. Ha militato poi in Lotta Continua e più recentemente nel PRC da cui si è allontanato per gravi divergenze con la linea di Bertinotti. E’stato tra i fondatori del Comitato No NATO insieme a Giulietto Chiesa e Manlio Dinucci. Attualmente è presidente del gruppo G.A.MA.DI (Gruppo Atei Materialisti Dialettici), membro del gruppo NO WAR e del Comitato con la Palestina nel Cuore. Partecipa al Coordinamento Palestina ed al Coordinamento No NATO

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il punto

Medio Oriente sull’orlo del caos

Medio Oriente sull’orlo del caos

01 Febbraio 2026 12:00
Perché l’Occidente odia la Russia?

Perché l’Occidente odia la Russia?

31 Gennaio 2026 17:00
Che cos’è la Scienza? Quali sono le sue prospettive?

Che cos’è la Scienza? Quali sono le sue prospettive?

31 Gennaio 2026 17:00
Lo sgombero dell’Askatasuna, ultimo atto della repressione e della censura bipartisan

Lo sgombero dell’Askatasuna, ultimo atto della repressione e della censura bipartisan

23 Dicembre 2025 09:00
I presunti “valori occidentali” e la reazione che avanza

I presunti “valori occidentali” e la reazione che avanza

31 Ottobre 2025 12:30
Hamas e la Resistenza Palestinese

Hamas e la Resistenza Palestinese

01 Ottobre 2025 12:00
Il dominio USA al capolinea. L'occidente risponde con militarizzazione ed escalation

Il dominio USA al capolinea. L'occidente risponde con militarizzazione ed escalation

01 Settembre 2025 22:00
Zelensky all'atto finale?

Zelensky all'atto finale?

17 Agosto 2025 16:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

14154
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

12438
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

11021
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

10804
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

10521
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10419
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

9566
EUROPA

Andrea Zhok - La catastrofe europea e le sue Cassandre

8347
AMERICA LATINA

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

EUROPA

"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

ASIA

"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

ASIA

Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

ASIA

Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

RUSSIA

Russia e Vietnam discutono del rafforzamento della partnership strategica

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

ASIA

L'allarme di Teheran: "Le politiche espansionistiche di Israele minacciano l'intera Asia occidentale"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi» di Michelangelo Severgnini RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

  • 06 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari.... di Antonio Di Siena I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

  • 27 Gennaio 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina di Michele Blanco Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

Fine delle ferie e licenziamenti liberi: l'esperimento shock di Milei che scuote l'Argentina

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Da quanto dura la guerra in Ucraina... di Giorgio Cremaschi Da quanto dura la guerra in Ucraina...

Da quanto dura la guerra in Ucraina...

  • 26 Febbraio 2026 18:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti