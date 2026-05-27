Trump riceve Flavio Bolsonaro alla Casa Bianca

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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ospitato alla Casa Bianca il senatore brasiliano e candidato alla presidenza Flávio Bolsonaro.

Il senatore, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), ha pubblicato sul suo account X una foto che lo ritrae accanto a Trump, seduto alla sua scrivania nello Studio Ovale.

All'incontro erano presenti anche suo fratello ed ex deputato, Eduardo Bolsonaro, e il giornalista Paulo Figueiredo, come si vede in un'altra immagine pubblicata da quest'ultimo.

Secondo Figueiredo, citato da Folha de S.Paulo, l'incontro è durato circa un'ora e 40 minuti. Ha dichiarato di non poter rivelare gli argomenti discussi, ma ha notato che Trump ha accolto il senatore "molto cordialmente" e gli ha chiesto: "Come sta suo padre?".

Tuttavia, G1 riporta che, secondo quanto affermato dagli stessi membri della delegazione, l'incontro è stato breve e i tre sono entrati nell'ufficio solo per scattare una foto con il presidente degli Stati Uniti prima di andarsene. La testata aggiunge, citando un'altra fonte, che Trump non si è nemmeno alzato per salutare i brasiliani.

Questo incontro avviene a meno di tre settimane dall'incontro tra Trump e l'attuale presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. Si svolge inoltre a seguito dello scandalo che ha coinvolto Flávio Bolsonaro in Brasile, dopo la diffusione di una registrazione audio esplosiva in cui chiedeva al banchiere Daniel Vorcaro, attualmente in custodia cautelare per frode finanziaria e corruzione multimilionaria, diversi milioni di dollari per finanziare un film su suo padre.

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