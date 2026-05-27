Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

di Paolo Desogus*

Questa famiglia è tra i maggiori responsabili della deindustrializzazione dell’Italia. Nel corso degli ultimi decenni, attraverso ha ceduto o smantellato parti decisive del proprio patrimonio industriale e mediatico: Magneti Marelli, Comau, Iveco e infine GEDI sono state cedute all'estero dopo essere state semi distrutte. La stessa Fiat è stata in un larga parte smobilitata all'estero. Nel settore automobilistico il ridimensionamento è impressionante: nel 2025 negli stabilimenti italiani di Stellantis sono state prodotte appena 213 mila auto; nel 2015 erano oltre 650.000; nel 1995, la produzione italiana riconducibile al gruppo Fiat sfiorava 1,4 milioni di veicoli.