Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Mondo grande e terribile

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

403
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Paolo Desogus*

 

Ieri il Presidente della Repubblica ha accolto John Elkann per la presentazione dell'ultimo modello della Ferrari, chiamato "Luce". Si tratta della più brutta auto mai prodotta dal prestigiosissimo marchio. Un orrendo sgorbio che scopiazza l'estetica di certe macchine tedesche, soprattutto Audi e Porsche.
Il punto non è però l'auto in sé o comunque non solo. Trovo alquanto discutibile che la figura di punta della Famiglia Angelli-Elkann venga accolta dal Presidente della Repubblica, soprattutto dopo gli ultimi dati sulla produzione dell'auto.
 
Questa famiglia è tra i maggiori responsabili della deindustrializzazione dell’Italia. Nel corso degli ultimi decenni, attraverso ha ceduto o smantellato parti decisive del proprio patrimonio industriale e mediatico: Magneti Marelli, Comau, Iveco e infine GEDI sono state cedute all'estero dopo essere state semi distrutte. La stessa Fiat è stata in un larga parte smobilitata all'estero. Nel settore automobilistico il ridimensionamento è impressionante: nel 2025 negli stabilimenti italiani di Stellantis sono state prodotte appena 213 mila auto; nel 2015 erano oltre 650.000; nel 1995, la produzione italiana riconducibile al gruppo Fiat sfiorava 1,4 milioni di veicoli.
 
Non so se questi numeri riescono a dare l'idea del disastro colossale. Sono numeri da riconnettere al raddoppio dei poveri assoluti in Italia, alla regressione nei servizi, nella sanità e alla stagnazione dei salari. Si tratta di numeri da paese uscito sconfitto da una guerra o da una grave carestia.
 
Il nostro presidente però accoglie il maggiore responsabile di questo disastro e si entusiasma di fronte a un prodotto orribile, che getta fango sul nome prestigiosissimo della Ferrari. Davvero incredibile
 
*Post Facebook del 26 luglio 2026

Paolo Desogus

Paolo Desogus

Professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Sorbonne Université, autore di Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema per Quodlibet.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Mondo grande e terribile

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

23 Maggio 2026 18:00
I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

I fatti di Modena e lo "spettacolo" dei trumpisti italici

18 Maggio 2026 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

02 Aprile 2026 15:59
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

13 Febbraio 2026 16:46
La vera lezione del caso Epstein

La vera lezione del caso Epstein

06 Febbraio 2026 10:00
La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

La sinistra in piazza per l'Iran? Il falso problema della destra catatonica

14 Gennaio 2026 15:53
Iran, il nuovo fronte dell'idiozia

Iran, il nuovo fronte dell'idiozia

12 Gennaio 2026 15:28
Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo

Il giudice Ben Sagi e la degenerazione del neoliberismo

08 Gennaio 2026 11:00
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

22129
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

17075
EUROPA

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

14843
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13285
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

11038
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7788
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7175

Abbattimento dei Cessna ed incriminazione di Raul Castro. L'articolo di Gianni Mina' (del 1996) che chiarisce tutto

7147
NORD-AMERICA

Trump riceve Flavio Bolsonaro alla Casa Bianca

MEDITERRANEO

Raid israeliani in Libano, è strage di civili: 31 morti mentre vacilla il cessate il fuoco

RUSSIA

Notte di fuoco in Crimea: pioggia di missili Storm Shadow e droni ucraini su Sebastopoli

ASIA

Vertice bilaterale ad Astana: così Russia e Kazakistan blindano l'alleanza nel cuore dell'Eurasia

NORD-AMERICA

Il conflitto in Medio Oriente può accelerare la de-dollarizzazione? La risposta di Responsible Statecraft

RUSSIA

La Russia esorta nuovamente gli stranieri e il personale diplomatico a lasciare Kiev «il prima possibile»

ASIA

Khamenei: "Le città del Golfo non saranno più sicure per le basi USA"

ASIA

Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

  • 25 Maggio 2026 07:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia di Paolo Desogus Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

  • 27 Maggio 2026 15:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi di Michele Blanco La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

  • 25 Maggio 2026 10:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti