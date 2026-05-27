Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

Vertice bilaterale ad Astana: così Russia e Kazakistan blindano l'alleanza nel cuore dell'Eurasia

324
Vertice bilaterale ad Astana: così Russia e Kazakistan blindano l'alleanza nel cuore dell'Eurasia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato il via a una visita di Stato di tre giorni in Kazakistan, in programma dal 27 al 29 maggio 2026. Si tratta del massimo riconoscimento previsto dal protocollo diplomatico, una prassi che di norma concede un solo evento di questo rango per mandato presidenziale. Questa eccezione – la seconda visita di Stato di Putin nel Paese – rappresenta un chiaro segnale politico. Come dichiarato da Yury Ushakov, consigliere presidenziale russo, la scelta è stata suggerita direttamente dalle autorità kazake per sottolineare l'altissimo livello delle relazioni bilaterali.

Il viaggio diplomatico coincide temporalmente con i lavori del vertice dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE) e con la riunione del Consiglio Economico Supremo Eurasiatico, entrambi ospitati ad Astana il 28 e 29 maggio.

Il programma e la diplomazia del "faccia a faccia"

La prima giornata dell'evento riflette l'eccezionalità dei rapporti tra i due leader. Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev si recherà personalmente all'aeroporto di Astana per accogliere l'omologo russo, dopodiché i due capi di Stato si trasferiranno alla residenza presidenziale per un pranzo informale a quattr'occhi. Secondo Ushakov, sono proprio questi colloqui informali e privati a rivelarsi storicamente i più produttivi nell'agenda di Putin.

Quello odierno segna il 39° incontro personale tra Putin e Tokayev in meno di sette anni, a conferma di una consuetudine diplomatica ormai consolidata. Lo scorso anno, durante una analoga visita di Stato in Russia, lo stesso Tokayev aveva invitato il leader del Cremlino a replicare l'evento nel 2026, precisando che l'iniziativa superava i rigidi formalismi e rispondeva "alla natura stessa dei rapporti" tra le due nazioni.

L'ambasciatore russo in Kazakistan, Alexey Borodavkin, ha espresso l'auspicio che questo passaggio diplomatico possa imprimere un ulteriore e decisivo impulso alla cooperazione interstatale, definendo gli scambi annuali di visite come una prassi strategica fondamentale. Nei suoi 26 anni di leadership, Putin ha visitato il Kazakistan ben 33 volte, a partire dal primo viaggio ufficiale nell'ottobre del 2000.

"Un'alleanza nel cuore dell'Eurasia": i punti chiave del documento programmatico

In concomitanza con l'arrivo ad Astana, Vladimir Putin ha pubblicato un saggio programmatico sul quotidiano Kazakhstanskaya Pravda, intitolato "Russia-Kazakistan: un'alleanza nel cuore dell'Eurasia". Nel testo vengono tracciati i principali binari della cooperazione strategica presente e futura.

Di seguito i pilastri centrali dell'intervento del presidente russo:

  • Riconoscimento istituzionale: Putin ha elogiato il Kazakistan definendolo uno Stato forte, solido e prospero, definendo la nuova Costituzione del Paese come un testo lungimirante e in linea con le sfide dell'epoca contemporanea. Ha inoltre descritto il legame con Tokayev come un rapporto di sincera amicizia e fiducia reciproca.
  • Interscambio economico: Gli investimenti complessivi della Russia nell'economia kazaka sfiorano i 30 miliardi di dollari. Attualmente, le imprese russe sono impegnate in circa 70 grandi progetti infrastrutturali e industriali, capaci di generare oltre 60.000 posti di lavoro sul territorio.
  • La centralità dell'energia: La cooperazione nel comparto energetico rimane uno dei nodi più rilevanti. Oltre l'80% delle esportazioni petrolifere del Kazakistan dirette verso i mercati globali transita attraverso il territorio della Federazione Russa, sfruttando le infrastrutture del Consorzio dell'Oleodotto del Caspio.
  • Nucleare civile e trasporti: Mosca punta a una forte collaborazione nel settore dell'atomo a scopi pacifici, offrendo il know-how di Rosatom per la costruzione della prima centrale nucleare del Kazakistan. Sul fronte della logistica, entrambi i Paesi considerano prioritario lo sviluppo dei corridoi di trasporto internazionali "Nord-Sud" e della direttrice "Europa-Cina occidentale".
  • Istruzione e cultura: La cooperazione culturale e accademica vede oltre 60.000 studenti kazaki iscritti presso gli atenei russi o nelle loro sedi distaccate in Kazakistan. Putin ha infine espresso il proprio apprezzamento per il sostegno di Astana all'Organizzazione Internazionale per la Lingua Russa, nata proprio su impulso del presidente Tokayev.

I colloqui istituzionali dei prossimi giorni avranno l'obiettivo di tradurre queste linee guida in accordi operativi, consolidando il partenariato strategico nello scacchiere eurasiatico.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Raid israeliani in Libano, è strage di civili: 31 morti mentre vacilla il cessate il fuoco

Raid israeliani in Libano, è strage di civili: 31 morti mentre vacilla il cessate il fuoco

27 Maggio 2026 12:00
Notte di fuoco in Crimea: pioggia di missili Storm Shadow e droni ucraini su Sebastopoli

Notte di fuoco in Crimea: pioggia di missili Storm Shadow e droni ucraini su Sebastopoli

27 Maggio 2026 12:00
Il conflitto in Medio Oriente può accelerare la de-dollarizzazione? La risposta di Responsible Statecraft

Il conflitto in Medio Oriente può accelerare la de-dollarizzazione? La risposta di Responsible Statecraft

27 Maggio 2026 08:00
La Russia esorta nuovamente gli stranieri e il personale diplomatico a lasciare Kiev «il prima possibile»

La Russia esorta nuovamente gli stranieri e il personale diplomatico a lasciare Kiev «il prima possibile»

27 Maggio 2026 08:00
Khamenei: "Le città del Golfo non saranno più sicure per le basi USA"

Khamenei: "Le città del Golfo non saranno più sicure per le basi USA"

26 Maggio 2026 16:00
Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

26 Maggio 2026 09:00
Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

25 Maggio 2026 17:05
La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

25 Maggio 2026 15:52
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

22000
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

16969
NORD-AMERICA

Dietrofront Trump sull'Iran: il New York Times rivela perché il Pentagono ha chiesto di fermarsi

15185
EUROPA

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

14752
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13240
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

10807
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7717
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7151
MEDITERRANEO

Raid israeliani in Libano, è strage di civili: 31 morti mentre vacilla il cessate il fuoco

RUSSIA

Notte di fuoco in Crimea: pioggia di missili Storm Shadow e droni ucraini su Sebastopoli

ASIA

Vertice bilaterale ad Astana: così Russia e Kazakistan blindano l'alleanza nel cuore dell'Eurasia

NORD-AMERICA

Il conflitto in Medio Oriente può accelerare la de-dollarizzazione? La risposta di Responsible Statecraft

RUSSIA

La Russia esorta nuovamente gli stranieri e il personale diplomatico a lasciare Kiev «il prima possibile»

ASIA

Khamenei: "Le città del Golfo non saranno più sicure per le basi USA"

ASIA

Alta tensione a Hormuz: attacco statunitense a Bandar Abbas mette a rischio la tregua con l'Iran

EUROPA

Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano di Alessandro Bartoloni La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

La morte del Soft Power statunitense: perché il mondo non vuole più essere americano

  • 18 Maggio 2026 14:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO" di Loretta Napoleoni Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

Fiammetta Cucurnia a l'AD: "Basta ipocrisie sui droni. Non sono attacchi ucraini ma della NATO"

  • 25 Maggio 2026 07:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno

Civiltà classica cinese, una fonte di ispirazione per il mondo moderno

  • 26 Maggio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE di Paolo Desogus Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

Il paravento perfetto per gli ipocriti dell'UE

  • 23 Maggio 2026 18:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi di Michele Blanco La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

  • 25 Maggio 2026 10:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti