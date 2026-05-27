I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasili Nebenzia, ha esortato martedì i cittadini stranieri – compreso il personale diplomatico e quello delle organizzazioni internazionali – a lasciare Kiev «il prima possibile», in vista degli attacchi di rappresaglia che Mosca sta conducendo contro obiettivi militari ucraini nella capitale.

«Esortiamo inoltre i residenti di Kiev ad astenersi dall'avvicinarsi alle strutture militari e amministrative, nonché alle infrastrutture appartenenti al regime di Zelensky», ha precisato il diplomatico durante una conferenza stampa.

Nebenzia ha sottolineato che i «costanti e sistematici attacchi» contro le aziende dell'industria della difesa ucraina nella capitale rappresentano la risposta delle Forze Armate russe ai molteplici crimini che attribuisce al regime di Kiev. Gli obiettivi degli attacchi di rappresaglia russi includono strutture dedicate alla progettazione, produzione, programmazione e preparazione di droni per l'uso operativo, ha spiegato.

«Questi attacchi avranno come obiettivo i centri decisionali e i posti di comando, poiché le strutture menzionate sono sparse per tutta Kiev», ha dichiarato.

La nota del Ministero degli Esteri russo

Parallelamente agli avvertimenti di Nebenzia, lunedì il Ministero degli Esteri russo ha pubblicato una nota ufficiale con la stessa raccomandazione. «Avvertiamo i cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze di organizzazioni internazionali, della necessità di lasciare la città il prima possibile, e i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi alle strutture dell'infrastruttura militare e amministrativa del regime di Zelensky», si legge nel documento.

L'escalation fa seguito all'attacco del 22 maggio, quando le Forze Armate ucraine avrebbero bombardato con droni un edificio universitario e una residenza studentesca a Starobelsk, nella Repubblica Popolare di Lugansk. Al momento dell'attacco, secondo fonti russe, 86 giovani si trovavano nella struttura. Il bilancio ufficiale è di 21 morti e oltre 60 feriti. La Commissione d'inchiesta russa ha aperto un'indagine per terrorismo, affermando che l'attacco sarebbe stato deliberato.

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato il 24 maggio di aver sferrato un attacco massiccio contro obiettivi militari ucraini a Kiev e nella sua provincia in risposta ai crimini del regime di Kiev contro i civili russi. Nell'operazione sarebbero stati utilizzati missili balistici Oreshnik, aerobalistici Iskander, aerobalistici ipersonici Kinzhal e da crociera Tsirkon, oltre a missili da crociera da base aerea, marittima e terrestre e droni d'attacco.

Il Ministero della Difesa russo ha precisato che «non sono stati pianificati né effettuati attacchi contro infrastrutture civili ucraine».

La posizione di Mosca e le accuse all'Occidente

Il Ministero degli Esteri russo ha definito «barbaro» l'attacco ucraino contro gli studenti e ha denunciato che l'Occidente lo avrebbe messo a tacere. Mosca sostiene inoltre che attacchi di questo tipo con armi a lungo raggio fornite a Kiev dalla NATO vengano sferrati con «l'assistenza tecnica di specialisti stranieri» provenienti dai paesi del blocco militare.

Lunedì il Ministero degli Esteri ha annunciato che le forze russe effettueranno «attacchi sistematici» contro le strutture del complesso militare-industriale a Kiev.

Domenica scorsa sono arrivati nella Repubblica Popolare di Lugansk rappresentanti dei media di 19 paesi: Austria, Brasile, Regno Unito, Ungheria, Venezuela, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Qatar, Cina, Cuba, Libano, Emirati Arabi Uniti, Pakistan, Stati Uniti, Turchia, Finlandia e Francia.

Secondo quanto riportato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo sui social media, Tokyo ha vietato ai propri giornalisti di partecipare al viaggio. «La BBC ha rifiutato ufficialmente l'invito. La CNN è in vacanza», ha rivelato.

L'esortazione russa ad abbandonare la capitale ucraina rappresenta un'ulteriore escalation nel conflitto e suggerisce che Mosca stia preparando un'intensificazione delle operazioni militari a Kiev. La richiesta di allontanare il personale diplomatico – rivolta in particolare ai cittadini dei paesi che sostengono militarmente l'Ucraina – potrebbe preludere a azioni su obiettivi sensibili finora risparmiati.

Al momento, le autorità ucraine non hanno commentato ufficialmente l'avvertimento russo, né le cancellerie occidentali hanno annunciato provvedimenti immediati di evacuazione.