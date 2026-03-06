Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Iran contro Stati Uniti e Israele: la guerra entra in una nuova fase

319
Iran contro Stati Uniti e Israele: la guerra entra in una nuova fase

La guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran sta entrando in una fase sempre più pericolosa, segnata da dichiarazioni radicali, attacchi missilistici e segnali che fanno presagire un conflitto potenzialmente lungo. Il presidente statunitense Donald Trump ha alzato ulteriormente il tono dello scontro, chiedendo apertamente la “resa incondizionata” di Teheran. In un messaggio pubblicato su Truth Social ha affermato che non potrà esistere alcun accordo con la Repubblica Islamica se non dopo la capitolazione del paese e la successiva scelta di un nuovo leader ritenuto “accettabile” da Washington e dai suoi alleati. Le dichiarazioni arrivano dopo l’offensiva congiunta lanciata da Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, ufficialmente con l’obiettivo di neutralizzare le capacità missilistiche e nucleari iraniane.

L’operazione ha provocato centinaia di vittime e ha portato all’uccisione della guida suprema iraniana e di diversi alti comandanti militari. Secondo il governo di Teheran, dall’inizio dei bombardamenti sono morte oltre 1.300 persone, circa il 30% delle quali minori. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Teheran ha lanciato diverse ondate di missili balistici contro Israele e contro basi militari statunitensi nella regione. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato di aver colpito obiettivi strategici tra il Golfo Persico e Tel Aviv nell’ambito dell’operazione denominata “True Promise 4”. Tra le armi utilizzate figurano i missili Khorramshahr-4, Khaibar e Fattah, quest’ultimo presentato nel 2023 come sistema ipersonico capace di manovrare in volo per eludere le difese antimissile. Un dettaglio significativo riguarda però la natura dell’arsenale impiegato finora. Secondo fonti militari iraniane, la maggior parte dei missili lanciati in questi giorni risale alla produzione tra il 2012 e il 2014. I sistemi più avanzati sarebbero stati utilizzati solo in casi limitati, mentre nuove armi a lungo raggio potrebbero entrare in campo nelle prossime fasi del conflitto.

Parallelamente, Teheran sembra prepararsi allo scenario più estremo: un’invasione terrestre statunitense. Il ministro degli Esteri Seyed Abbas Araghchi ha dichiarato che l’Iran non teme questa eventualità e che, al contrario, “li stiamo aspettando”, sostenendo che un intervento di terra sarebbe “un grande disastro” per Washington. Araghchi ha inoltre respinto l’idea che l’Iran abbia chiesto un cessate il fuoco, affermando che in passato è stato Israele a richiederlo dopo non essere riuscito a piegare la resistenza iraniana. Mentre la retorica politica si radicalizza, emergono però segnali di tensione anche sul fronte industriale e logistico statunitense. Trump continua a sostenere che gli Stati Uniti dispongano di scorte di munizioni “praticamente illimitate” e che possano sostenere guerre prolungate senza difficoltà.

Tuttavia il Pentagono sta convocando d’urgenza i principali contractor militari - tra cui Lockheed Martin e RTX (Raytheon) - per accelerare la produzione di armamenti. Secondo fonti vicine al Dipartimento della Difesa, gli ultimi conflitti - dall’Ucraina a Gaza fino agli attacchi contro l’Iran - hanno consumato grandi quantità di missili e sistemi avanzati. Anche armi simbolo della potenza statunitense, come i Tomahawk, richiedono tempi di produzione significativi e costi elevati. Non a caso l’amministrazione starebbe preparando una richiesta di bilancio supplementare da circa 50 miliardi di dollari per rimpiazzare parte delle scorte utilizzate. Il quadro che emerge è quello di una guerra che rischia di trasformarsi in un conflitto di logoramento. L’Iran, forte di una produzione missilistica attiva e di una strategia orientata alla durata, sembra prepararsi a una maratona militare. Gli Stati Uniti, pur restando la principale potenza militare globale, devono invece confrontarsi con i limiti della propria capacità industriale e con il costo crescente di una guerra prolungata. In questo contesto, la differenza tra retorica politica e realtà strategica potrebbe diventare sempre più evidente. Perché nelle guerre lunghe non basta avere grandi arsenali all’inizio: ciò che conta davvero è la capacità di sostenerli nel tempo. E proprio su questo terreno potrebbe giocarsi la partita decisiva dei prossimi mesi.


LA NOTIZIA CHE HAI LETTO FA PARTE DELLE "TRE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA SETTIMANA" - LA NEWSLETTER CHE OGNI SABATO ALLE 7.00 DEL MATTINO ARRIVA NELLE EMAIL DEI NOSTRI ABBONATI. 

SCOPRI COME ABBONARTI A L'ANTIDIPLOMATICO E SOSTENERE LA NOSTRA LUNGA MARCIA

CLICCA QUI

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Russia e Ucraina: chi guadagna e chi perde dalla guerra contro l'Iran

Russia e Ucraina: chi guadagna e chi perde dalla guerra contro l'Iran

06 Marzo 2026 18:36
Cyber-deterrenza: il piano di Crosetto che sfida i confini tra democrazia e segreto militare

Cyber-deterrenza: il piano di Crosetto che sfida i confini tra democrazia e segreto militare

06 Marzo 2026 17:00
IN AGGIORNAMENTO. Trump chiede all'Iran la "resa incondizionata"

IN AGGIORNAMENTO. Trump chiede all'Iran la "resa incondizionata"

06 Marzo 2026 17:00
"Non è stato un errore" : i testimoni di MEE accusano USA e Israele del massacro alla scuola femminile

"Non è stato un errore" : i testimoni di MEE accusano USA e Israele del massacro alla scuola femminile

06 Marzo 2026 11:30
I giorni in cui lo stretto di Hormuz, non il Bosforo, è diventato il confine tra Est e Ovest

I giorni in cui lo stretto di Hormuz, non il Bosforo, è diventato il confine tra Est e Ovest

06 Marzo 2026 08:00
La Palestina dimenticata

La Palestina dimenticata

06 Marzo 2026 08:00
Cina: al via le “Due Sessioni”, crescita stabile e innovazione al centro del nuovo piano

Cina: al via le “Due Sessioni”, crescita stabile e innovazione al centro del nuovo piano

06 Marzo 2026 07:00
La guerra contro l’Iran e la propaganda di Trump

La guerra contro l’Iran e la propaganda di Trump

06 Marzo 2026 07:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump chiede all'Iran la "resa incondizionata"

92588
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

35065
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

25747
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

25300
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

20248
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19103
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18227
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

15879
ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco di Michele Blanco Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

Dubai: quello che i social non mostrano. Dalla schiavitù moderna alla 'lavatrice' di denaro sporco

  • 06 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti