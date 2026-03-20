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Iran: Perché il Regime Change è Fallito e il Popolo si è Compattato || Hanieh Tarkian (VIDEO)

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Iran: Perché il Regime Change è Fallito e il Popolo si è Compattato || Hanieh Tarkian (VIDEO)

 

Una delle voci più autorevoli in Europa per comprendere la complessità della Repubblica Islamica dell'Iran senza i filtri della propaganda filo occidentale.

Docente di Studi Islamici, la Prof. Hanieh Tarkian intervistata da Loretta Napoleoni sulla resistenza e strategia del popolo iraniano dopo 19 giorni dall'inizio del nuovo barbaro crimine di Usa e Israele.



Perché il piano di regime change in Iran è fallito? Nella nuova guerra nel Golfo Persico, gli Stati Uniti e Israele hanno colpito i vertici del regime iraniano sperando di innescare caos e rivoluzione, ma il risultato è stato esattamente l’opposto. La professoressa di studi islamici Hanieh Tarkian spiega come la popolazione, anziché ribellarsi, si sia stretta ancora di più intorno alla Repubblica Islamica dopo l’uccisione del leader supremo e di altre figure di vertice.

Nel corso dell’intervista, emergono tre punti chiave: l’unità del popolo iraniano davanti all’aggressione esterna, la natura istituzionale e non personale del sistema (che sopravvive alla sostituzione dei leader), e la capacità dell’Iran di resistere militarmente grazie a un’ampia base di volontari e a una forza di droni e missili prodotti in loco.

Infine, la professoressa analizza anche il fronte libanese, dove Israele punta all’espansione territoriale nel quadro del progetto della “Grande Israele”, e la risposta coordinata dell’asse della resistenza guidata dall’Iran. Un quadro strategico essenziale per capire perché il tentativo di rovesciare il regime in Iran rischia di trasformarsi in un boomerang per Washington e Tel Aviv. 

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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