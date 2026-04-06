Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Popoli e dintorni
  • ASIA

Iraq. La neutralità sta per finire? Il coinvolgimento diretto nella guerra sembra si avvicini sempre più

798
Iraq. La neutralità sta per finire? Il coinvolgimento diretto nella guerra sembra si avvicini sempre più

 

In un paese spaccato di fatto in due, in cui vi è da una parte autorità assoggettate agli interessi USA e l’altra molto vicina e legata per diversi motivi all’Iran, con gli ultimi attacchi e provocazioni contro le milizie legate a Teheran, se la guerra prosegue il paese potrebbe entrare nel conflitto. Tutto questo mentre Stati Uniti e NATO, su espressa richiesta di Baghdad, pressata dalle potenti milizie PMF ( Forze di Mobilitazione Popolare) stanno abbandonando l'Iraq. Addirittura la coalizione ha richiesto un cessate il fuoco per evacuare le sue truppe dall’Iraq. Il conflitto rischia di allargarsi man mano che gli attacchi israelo statunitensi proseguono, travolgendo il fragile scenario di sicurezza e politico iracheno e regionale.

Mentre le tensioni e gli scontri, per ora parziali si susseguono quotidianamente, all’interno di questo quadro molti analisti mediorientali e russi ritengono che se l’aggressione statunitense non cessa, sarà inevitabile la scesa in campo militare dell’Iraq, come richiedono le componenti più legate all’Iran. I funerali della scorsa settimana a Baghdad, per salutare e onorare i combattenti delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) uccisi nei raid aerei vicino a Mosul, che hanno portato in piazza centinaia di migliaia di persone, che inneggiavano alla solidarietà concreta e alla scesa in campo a fianco del paese aggredito, sono la dimostrazione tangibile del clima esplosivo. Le milizie sostenute dall'Iran minacciano ritorsioni, mentre gli attacchi alle basi statunitensi si intensificano.        

Le milizie sciite irachene hanno acconsentito per un cessate il fuoco a tempo, per consentire alle forze statunitensi e della NATO di ritirare in sicurezza i loro contingenti dalla base aerea di Victoria a Baghdad verso le basi statunitensi in Giordania. Secondo alcune fonti, le unità occidentali avrebbero già lasciato le regioni centrali e meridionali dell'Iraq, ad eccezione dei territori settentrionali; parte del contingente è ancora presente nelle regioni curde, il che sta creando molte tensioni, ritenendo la loro presenza una violazione della sovranità del paese e accusando le autorità regionali curde (già note per il loro asservimento a USA e Israele) di collusione col nemico. Questo potrebbe portare a un pericoloso cambiamento e sconvolgimento negli equilibri di potere del Paese. Abu Mahdi al-Jaafar, portavoce ufficiale di una delle milizie, il gruppo Saraya Awliya al-Dam, ha commentato l'accordo, ammonendo gli USA, con una citazione del Corano: «Forse il tuo Signore avrà pietà di te. Ma se tornerai a comportarti in modo illecito, Noi torneremo al castigo. E abbiamo fatto dell'Inferno un luogo di reclusione per voi».

Dopo l’attacco alle basi del PMF nelle province di Ninive e Saladino nel nord dell'Iraq, da parte di aerei da guerra senza contrassegni, ma indicati come statunitensi, con morti e feriti anche civili, le autorità irachene hanno autorizzato l'esercito a utilizzare ogni mezzo per respingere gli attacchi contro le forze delle milizia di Hashd al-Shaabi e le loro installazioni militari. Lo ha annunciato Sabah al-Naaman, portavoce del Comandante in capo delle Forze armate, al termine di una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale. Baghdad ha giustificato la decisione citando la crescente frequenza degli attacchi, che considera una violazione della sovranità nazionale. L'esercito è autorizzato a rispondere agli attacchi aerei, di missili e droni, nell'ambito dell'autodifesa. A poco più di un mese dall’inizio dell’aggressione di Stati Uniti e Israele, l’Iraq si sta spostando sempre più da una posizione di osservazione, a diventare un attore attivo nello scontro. Nonostante questo, analisti e osservatori considerano che le autorità di Baghdad continuano a cercare di perseguire una politica di contenere e non intensificare le tensioni regionali.

Dall'inizio della guerra, il governo iracheno ha continuamente affermato che le decisioni sulla guerra e la pace si decideranno esclusivamente dentro le istituzioni statali, in conformità con la Costituzione e la legge. Ma questa posizione si trova ogni giorno sempre più difficile e condizionata agli sviluppi del campo. Le fazioni armate hanno intensificato le incursioni interne e rivendicato gli attacchi alle basi statunitensi.

Haider Saeed Abbas , ricercatore del Centro iracheno di studi strategici e l’accademico Ammar Abdul Hadi Shallal hanno detto che l’Iraq sta “camminando su una corda tesa tra l’esplosione militare il contenimento”, cercando di evitare di scivolare in uno scontro aperto. Attribuendo questo approccio alla posizione geopolitica sensibile dell’Iraq e le conseguenze di vasta portata che qualsiasi ampia escalation potrebbe avere sulla stabilità regionale, in particolare quella sulla sicurezza globale ed energetica.

Ahmed Al-Yasiri, capo della Centro arabo-australiano per gli studi strategici, ha osservato che Baghdad di fatto, mediante le milizie filo iraniane, si è già spostata oltre la neutralità, anche se non è entrata ancora nel conflitto come un combattente diretto: “L’Iraq è diventato un teatro di conflitto piuttosto che una parte di combattimento, che è più pericoloso, perché combina il targeting esterno con la divisione interna ", ha detto a Shafaq News, aggiungendo che “ la sovranità irachena viene violata da tutte le direzioni”. Al-Yasiri ha osservato che questa situazione ha spinto il governo iracheno a prendere in questi giorni una “decisione eccezionale”, nel concedere alle forze di sicurezza l'autorità di rispondere e difendersi, espandendo lo spostamento delle regole di ingaggio.

Da Londra, Haitham Al-Haiti, professore di scienze politiche presso l'Università di Exeter, ha dichiarato che molti leader politici iracheni, in particolare all’interno delle fazioni sciite, “potrebbero non voler schierarsi a fondo con l’Iran, ma sono costretti, dalle spinte dal basso a far parte della battaglia”.

Recenti decisioni del governo iracheno riflettono oggettivamente questo paradosso. Mentre le autorità hanno concesso alle forze di sicurezza, comprese le PMF, il diritto di rispondere, hanno contemporaneamente sottolineato il bisogno di sottoporre le armi al controllo statale, impedire attacchi a diplomatici e missioni, negare l'uso del territorio iracheno per lanciare attacchi su paesi vicini. Queste misure sono viste come un tentativo di contenere la pressione da parte delle fazioni armate evitando al contempo il confronto frontale con gli Stati Uniti.

Le sfide si estendono oltre gli aspetti militari, ma anche in ambiti politici ed economici. L’Iraq, che dipende dal petrolio per il 90 per cento dei suoi ricavi, deve affrontare una pressione crescente anche causa la chiusura del Stretto di Hormuz e gli attacchi ai giacimenti petroliferi chiave, tra cui Majnoon, Rumaila, e Kirkuk, ciò complica ulteriormente la situazione economica.

Questa tensione economica coincide con la pressione diplomatica coordinata da parte di sei paesi arabi, l’Arabia Saudita, la Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrain e Giordania, che hanno invitato e minacciato Baghdad, a prendere misure immediate per fermare gli attacchi da parte delle fazioni armate locali sugli stati vicini.

All'interno di questo scenario, la regione del Kurdistan rimane un fattore rilevante e delicato nell'equilibrio di potere, a causa della presenza delle basi militari internazionali e dei gruppi armati di opposizione iraniani. Sulla regione si assiste ormai quotidianamente ad attacchi reciproci, cos comprovando nuovamente la sua sensibilità strategica.

 

Chi sono e qual è la forza delle “Forze di Mobilitazione Popolare (Hashd ash-Sha'bi)o PMF, esse sono la più potente milizia popolare del paese, in realtà una rete di unità paramilitari composte da confessioni sciite, sunnite, yazide e cristiane, nate per combattere in Iraq contro l'ISIS. Ma molti di loro erano già combattenti contro la presenza USA nel paese. 

 

Va premesso e sottolineato che da tutte le parti interne ed esterne, esse sono considerate, per efficienza e capacità operative militari, la spina dorsale e il settore fondamentale dell’esercito iracheno. Alcuni loro critici le definiscono un “potere dentro il potere”.

Le PMF si costituirono dall'unione di gruppi paramilitari già attivi nell'insorgenza contro le forze di occupazione americane, divenendo un “ombrello” coordinato delle varie milizie affini, si stima che ci siano oltre 70 organizzazioni all’interno delle PMF.

Dapprima ritenuti dal governo iracheno come organizzazioni criminali, ma poi acquisirono una legittimazione nazionale dopo la benedizione dell'ayatollah Ali Al-Sistani. Ora sono diventate parte integrante, ma militarmente autonome dello stato iracheno, come Forze di Sicurezza dell’Iraq e rispondono solo al Consiglio di Sicurezza iracheno. La guida della Milizia Popolare è affidata alla Direzione Generale per gli Affari della Milizia Popolare (GUNO), che ha lo stesso status dei ministeri iracheni. Il capo della Direzione Generale per gli Affari della Milizia Popolare risponde al Comandante Supremo in Capo (Primo Ministro) dell'Iraq.

Il numero complessivo dei miliziani è calcolato tra 150.000 e 200.000 uomini.

Sostenute e affiliate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell'Iran, sono strutturate operativamente sul modello delle milizie Basij iraniane e dei “Collectivos” chavisti venezuelani, molti dei suoi comandanti e dirigenti sono da anni designati come terroristi dagli Stati Uniti, perché già combattenti contro la presenza statunitense in quanto occupatori del paese.

I compiti principali ufficiali e riconosciuti della milizia popolare sono:

  • Protezione del confine di Stato con la Siria, dopo la presa del potere degli jihadisti di Al Jolani;
  • garantire la sicurezza delle aree sensibili del paese;
  • protezione delle comunicazioni strategiche di trasporti e comunicazioni;
  • protezione degli impianti di produzione e trasporto di idrocarburi;
  • condurre operazioni speciali indipendenti per individuare e distruggere le cellule terroristiche o anti nazionali e le loro infrastrutture;
  • sminamento dei territori liberati;
  • sostegno alle fasce popolari più deboli.

Per migliorare l'efficacia del comando e dell’operatività, le sue brigate sono state accorpate in comandi regionali, garantendo cos una presenza territoriale capillare.

L’armamento delle PMF è considerato estremamente moderno e consiste di armi leggere, mortai, pezzi di artiglieria forniti dall'Iran, armi pesanti avuti dalle forze armate irachene.  BMP-1; veicoli cingolati fuoristrada MTLB e  T-55 e T-72. Per il trasporto del personale vengono utilizzati veicoli fuoristrada ricondizionati o nuovi. Durante le operazioni militari, la Milizia popolare viene supportata, se necessario, da unità delle Forze Armate irachene.

Tutti ritengono che da esse potrebbero dipendere gli esiti di una eventuale entrata in campo dell’Iraq al fianco di Teheran.

 

A cura di Enrico Vigna, IniziativaMondoMultipolare/CIVG –  4 aprile 2026

Enrico Vigna

Enrico Vigna

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Popoli e dintorni

La voce dei sunniti iraniani e l’aggressione all’Iran

La voce dei sunniti iraniani e l’aggressione all’Iran

27 Marzo 2026 12:00
Nonostante il tempo, NOI NON DIMENTICHIAMO la guerra di aggressione alla Repubblica Federale di Jugoslavia

Nonostante il tempo, NOI NON DIMENTICHIAMO la guerra di aggressione alla Repubblica Federale di Jugoslavia

24 Marzo 2026 18:00
Iran. La voce dei cristiani iraniani e l’aggressione di USA e Israele

Iran. La voce dei cristiani iraniani e l’aggressione di USA e Israele

18 Marzo 2026 11:30
Dichiarazione degli ebrei di Neturei Karta sulla guerra in corso con l’Iran

Dichiarazione degli ebrei di Neturei Karta sulla guerra in corso con l’Iran

08 Marzo 2026 17:30
La voce degli ebrei iraniani e l’aggressione all’Iran

La voce degli ebrei iraniani e l’aggressione all’Iran

05 Marzo 2026 18:30
Addio Francia: Mali, Niger e Burkina Faso lanciano la sfida con la nuova forza AES

Addio Francia: Mali, Niger e Burkina Faso lanciano la sfida con la nuova forza AES

20 Febbraio 2026 12:00
Gli Stati Uniti continuano a rafforzare infrastrutture militari in Albania e Kosovo

Gli Stati Uniti continuano a rafforzare infrastrutture militari in Albania e Kosovo

16 Febbraio 2026 12:00
Foibe sì, foibe no. Come si arriva storicamente a quegli avvenimenti tragici

Foibe sì, foibe no. Come si arriva storicamente a quegli avvenimenti tragici

10 Febbraio 2026 17:30
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Teheran: Piano USA in 15 punti "estremamente ambizioso e illogico"

452430
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

21693
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

16119
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

15624
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

15545
EUROPA

Obiettivo Orbán (e Trump): come la CIA e il Washington Post stanno tentando il "regime change" a Budapest il 12 aprile

12525
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

11700
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

11598
RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

ASIA

Foreign Policy: «Teheran sta tendendo una trappola a Trump»

ASIA

Moshen Rezai: «Saranno la Guida e il popolo iraniano a decidere la fine della guerra, non gli Stati Uniti»

EUROPA

POLITICO - Funzionari Ue: «La NATO si sta sgretolando»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti