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La Cina rafforza la propria leadership globale nella cantieristica navale

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La Cina rafforza la propria leadership globale nella cantieristica navale

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Di Liu Zhiqiang, Yao Xueqing, Quotidiano del Popolo

 

L'industria cantieristica cinese ha continuato a compiere passi da gigante sul mercato globale. Nel primo trimestre di quest'anno, la produzione cantieristica, i nuovi ordini e il portafoglio ordini del Paese sono aumentati rispettivamente del 46,0%, del 195,2% e del 43,6% su base annua. La Cina detiene ora una quota del 57,3% delle navi completate a livello mondiale, dell'84,9% dei nuovi ordini e del 69,8% del portafoglio ordini globale, consolidando così la propria posizione di leadership nel settore.

Oggi, i principali poli cantieristici, come Dalian nella provincia del Liaoning, Nantong nella provincia del Jiangsu, Shanghai e Guangzhou nella provincia del Guangdong, operano a pieno regime. Molti dei principali cantieri navali si sono già assicurati commesse che coprono l'attività fino al 2030. Questo forte slancio produttivo e commerciale riflette la crescita sostenuta della domanda sul mercato globale.

La cantieristica è un settore fortemente ciclico. "Dal 2021, il mercato globale delle nuove costruzioni navali ha registrato cinque anni consecutivi di crescita. I cantieri dei principali Paesi produttori hanno accumulato portafogli ordini completi e le aziende cinesi hanno colto l'occasione per rafforzare ulteriormente la propria posizione di leadership", ha dichiarato Zheng Yiming, assistente del segretario generale della China Association of the National Shipbuilding Industry (CANSI).

Diversi fattori hanno contribuito alla ripresa del mercato cantieristico globale. Con l'aumento dell'età media della flotta commerciale mondiale, è cresciuta la domanda di rinnovo.

Contemporaneamente, l'obiettivo dell'Organizzazione Marittima Internazionale di azzerare le emissioni nette di gas serra del trasporto marittimo internazionale entro il 2050 circa ha accelerato la sostituzione delle navi esistenti. Anche i conflitti geopolitici hanno alimentato una maggiore domanda di navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) e di petroliere.

Sebbene la domanda di mercato sia soggetta a inevitabili fluttuazioni, la capacità della Cina di cogliere le opportunità e mantenere il proprio slancio si fonda, in ultima analisi, sulla sua crescente forza tecnologica e industriale.

Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, una sussidiaria della China State Shipbuilding Corporation (CSSC), detiene attualmente ordini per quasi 60 navi gasiere (GNL), in fase di costruzione o in attesa di avvio lavori, posizionandosi al primo posto a livello mondiale per capacità di carico totale ordinata. Il suo portafoglio prodotti copre ormai l'intera gamma delle navi gasiere convenzionali di grandi e grandissime dimensioni.

Tali commesse confermano la posizione di leadership dell'azienda nel mercato delle navi per il trasporto di GNL. Evolvendosi dall'iniziale acquisizione e assimilazione di tecnologie straniere fino a diventare un leader tecnologico globale in diversi ambiti, Hudong-Zhonghua è entrata a far parte dell'élite mondiale dei costruttori di navi gasiere. L'azienda ha inoltre ridotto a 16 mesi il ciclo di costruzione di una nave da 174.000 metri cubi, stabilendo un nuovo punto di riferimento a livello globale.

La Cina è ormai in grado di progettare e costruire una gamma sempre più ampia di navi di fascia alta, rispettando standard qualitativi in ??costante crescita.

Dalle navi cisterna per GNL di dimensioni ultra-grandi e dalle navi da ricerca rompighiaccio per le regioni polari fino alle portaerei e alle grandi navi da crociera di produzione nazionale, la Cina ha sviluppato capacità di progettazione e costruzione complete, sia per il settore navale tradizionale che per quello offshore. Ciò costituisce una solida base per cogliere le nuove opportunità derivanti dalla transizione ecologica dell'industria marittima globale e dall'attuale fase di espansione del mercato della cantieristica navale.

Un'analisi più approfondita dei cantieri navali cinesi rivela come anni di progressi tecnologici in tutto il settore abbiano determinato un significativo salto di qualità.

I costruttori navali cinesi hanno continuato a promuovere tecnologie ecologiche e a basse emissioni di carbonio, sviluppando al contempo tipologie di navi sempre più sofisticate. È entrata in servizio una serie di navi di fascia alta, intelligenti ed ecocompatibili, tra cui traghetti passeggeri ro-ro a doppia alimentazione, grandi navi per il trasporto di veicoli a doppia alimentazione (GNL) e navi di grandissime dimensioni per il trasporto di etano, tutte ormai avviate alla produzione in serie e alla consegna.

Nel settore delle attrezzature navali specializzate, la Cina ha fornito diversi prodotti all'avanguardia, tra cui grandi navi per l'acquacoltura d'altura, navi per il recupero di razzi e imbarcazioni dimostrative dotate di tecnologie intelligenti ed ecologiche per operazioni in acque profonde.

Per i cantieri navali, migliorare l'efficienza riducendo i tempi di consegna e i costi di produzione è fondamentale per mantenere la competitività.

Negli ultimi anni, i principali cantieri navali cinesi hanno introdotto attrezzature di produzione avanzate, come linee di taglio robotizzate per lamiere e profilati in acciaio, linee intelligenti per la verniciatura, sistemi di saldatura digitale e tecnologie di saldatura robotizzata flessibile. I miglioramenti nei singoli processi produttivi hanno accresciuto l'efficienza dell'intera filiera, riducendo in modo significativo sia i tempi di costruzione che i costi di produzione.

Anche i motori marini, spesso definiti il ??"cuore" delle grandi navi oceaniche, hanno registrato progressi significativi. È stato recentemente consegnato un motore diesel dual-fuel 450DF a otto cilindri, sviluppato dalla CSSC Marine Power Zhenjiang Co., Ltd.; l'unità vanta una potenza per cilindro di 1.150 kW e una potenza complessiva di 9.200 kW. Il 95% dei suoi componenti è di sviluppo cinese, colmando così il divario tecnologico del Paese nel campo dei motori marini a media velocità e alta potenza.

La cantieristica navale è un'impresa complessa di ingegneria dei sistemi che coinvolge un numero enorme di componenti, lunghe filiere industriali e significative ricadute positive sui settori correlati.

Negli ultimi anni, una più stretta collaborazione tra cantieri navali, produttori di componenti, fornitori di attrezzature e utenti finali ha accelerato l'innovazione tecnologica. Motori marini, caldaie navali, gru di bordo e sistemi di alimentazione del gas sviluppati a livello nazionale hanno registrato progressi significativi, rafforzando ulteriormente la competitività dell'ecosistema cantieristico cinese.

Secondo Li Yanqing, vicepresidente e segretario generale della CANSI, la forte domanda globale, la stabilità del tasso di cambio dello yuan (RMB) a sostegno delle esportazioni e i prezzi dell'acciaio relativamente bassi hanno contribuito alle performance positive del settore.

"Tuttavia, per un'industria caratterizzata da una forte ciclicità come quella cantieristica, la questione più importante è come costruire una competitività a lungo termine più solida e affrontare con successo i futuri cicli di mercato", ha affermato Li.

Gli esperti del settore ritengono che, pur garantendo la consegna tempestiva degli ordini esistenti, l'industria cantieristica cinese debba continuare a sviluppare nuove fonti di crescita.

Sul fronte tecnologico, il settore dovrebbe accelerare l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella costruzione navale e rafforzare ulteriormente le capacità di innovazione interna. Sotto il profilo aziendale, le imprese dovrebbero continuare a innovare i propri modelli gestionali, migliorare la qualità dei servizi ed espandere le attività a livello internazionale.

 

Nave in costruzione presso il cantiere navale della COSCO Shipping Heavy Industry (Yangzhou) Co., Ltd. a Yangzhou, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto/Meng Delong)

 

Grandi navi in costruzione in un cantiere navale a Fuzhou, nella provincia del Fujian, Cina sud-orientale. (Foto/Wang Wangwang)

 

Una nave FPSO in costruzione presso un cantiere navale a Yantai, nella provincia dello Shandong, Cina orientale. (Foto/Tan)

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