La Guerra all'Iran: il piano di USA e Israele per frammentare il Medio Oriente e salvare il Dollaro
di Federico Giusti
Le rappresaglie iraniane, in risposta agli attacchi di Israele e degli Usa, hanno già provocato la interruzione di oltre l'80 per cento dei voli in partenza dai paesi del Golfo, le economie asiatiche stanno subendo lo scotto maggiore, parliamo di paesi tradizionali acquirenti di grandi quantitativi di greggio e di gas dalla Regione, in misura assai maggiore degli Usa e dei paesi UE. Eccezione è rappresentata dall'Italia, paese europeo dipendente dal gas del Qatar. Forse questo fatto spiega anche la bassa visibilità della Meloni la cui paura è rappresentata dagli effetti negativi sulla già debole economia italica, dipendente dal Quatar per oltre il 38% dei propri consumi totali, livello simile a quello del Pakistan ma ben superiore rispetto a paesi come Taiwan (24%), Polonia (20%) e l’India (7%). Meglio di noi analizza la situazione l'Ispi in un articolo dedicato proprio ad Hormuz
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/dalliran-al-mondo-6-grafici-sullimpatto-economico-della-guerra-231852
Federico Giusti
Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.
Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.
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